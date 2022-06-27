Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı - Son Dakika
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Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı

27.06.2022 08:57

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Bakü'de düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Bakü'de düzenlenen Türkiye-Azerbaycan- Kazakistan Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşad Nebiyev, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi ile Kazakistan Sanayi ve Altyapı Bakanı Uskenbayev Kairbeki katıldı.

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Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Üçlü Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı Bakü'de başladı Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Üçlü Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı Bakü'de başladı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı - Son Dakika
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