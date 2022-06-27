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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Bakü'de düzenlenen Türkiye-Azerbaycan- Kazakistan Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşad Nebiyev, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi ile Kazakistan Sanayi ve Altyapı Bakanı Uskenbayev Kairbeki katıldı.