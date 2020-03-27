GÜNDEM / 27 Mart 2020 - Son Dakika
Son Dakika Güncel GÜNDEM / 27 Mart 2020 - Son Dakika

GÜNDEM / 27 Mart 2020

6 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik alınan tedbirler kapsamında yürütülen "Temassız Dış Ticaret" çalışmalarına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

GÜNDEM / 27 Mart 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik alınan tedbirler kapsamında yürütülen "Temassız Dış Ticaret" çalışmalarına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- TÜİK, mart ayı Ekonomik Güven Endeksi'ni duyuracak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Terörle mücadelenin "kahramanları" yaşlıları yalnız bırakmıyor

Hakkari'de gerçekleştirdikleri operasyonlarla PKK'lı teröristlere aman vermeyen güvenlik güçleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü bireyler ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını da karşılıyor

Kentte onlarca yaşlının ihtiyaçlarını temin ederek evlerine teslim eden Jandarma ekipleri, kurdukları sıcak ilişkiyle gönüllere dokunuyor

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık:

"65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza yönelik kurduğumuz grup kapsamında yardım çalışmalarımız da sürüyor. Gruptaki ekipler ile jandarma ve polisimiz de gayretle vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor"

(Sayim Harmancı-Mehmet Dayan/Hakkari)

2- Savunma sanayisi sağlığa iyi gelecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir:

"Bugünlerde aktif olarak konuşulan ventilasyon cihazları gibi konularda savunma sanayisi şirketleri sonuna kadar kapılarını açmış ve her türlü kabiliyetlerini sahaya sürmüş durumdalar"

"Oluşan farkındalık milli teknoloji hamlesinin sağlık alanında harekete geçirilmesi için bir uyanma vesilesi olacak"

"Uzun vadede geleceğimiz için millilik ve yerlilik kavramına son derece önem vermek gerekiyor. Sektörlerin birbirleriyle konuşması, yapacağımız alımlarda, kullanımlarda oradan azami faydalanılması gerekiyor"

"Sektörde oluşan bilgi birikimi ve personelin yetkinliği bizim için önemli. Onların sağlığını korumak ve maksimum ölçüde faydalı olmalarını sağlamak açısından hem faaliyetlerimizi sürdürüyoruz hem de sağlık kurallarına azami uymalarını garanti altına alacak tedbirlerle çalışmalara devam ediyoruz"

(Göksel Yıldırım/Ankara)

3- Koronavirüs, Avrupa'nın un talebini olağanüstü artırdı

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Bölge Başkanı Eren Günhan Ulusoy:

"Çeşitli Avrupa ülkelerinden olağan seviyenin üstünde un talebi ile karşı karşıyayız"

"Salgının kontrol altına alınması aylar sürse bile ülkemizde un sektörü, üretimine sorunsuz devam edecek ve halkımızı ürünsüz bırakmayacaktır"

"Tüm dünyayı etkisi altına alan salgının hızlı ve kolay yayılıyor olmasının etkisiyle insanların sosyalleştiği restoran, kafe gibi alanların kapatılmış olması gıda tüketimini büyük ölçüde evlere taşıdı"

"Mevcut şartlar altında salgının gıda ürünleri üzerinde direkt bir etkisi olmadığını düşündüğümüzde, buğday veya un üretiminde ham madde kaynaklı bir problemin yaşanabileceğini düşünmüyorum"

(Gökhan Ergöçün/İstanbul)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Ruhsar Pekcan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 09:26 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Öfkeli adam, bir gün önce tartıştığı baba ve oğlunun dükkanını 12 kişiyle bastı
Son dakika: Benzine 13 kuruş zam bekleniyor Ankara Mamak Belediyesi, koronavirüse karşı Kovid-19 SAVAR'la sokakları dezenfekte ediyor Türk-İş'e göre açlık sınırı 2 bin 345 liraya yükseldi
Türk-İş'e göre açlık sınırı 2 bin 345 liraya yükseldi Türk-İş'e göre açlık sınırı 2 bin 345 liraya yükseldi         
15:55
Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu         
15:50
Yüzme bilmeyenlerin bile batmadığı göl: Lut Gölü Yüzme bilmeyenlerin bile batmadığı göl: Lut Gölü         
15:33
TikTok hesabı açan Selen Görgüzel Alkan, kızıyla dans ettiği videosunu paylaştı TikTok hesabı açan Selen Görgüzel Alkan, kızıyla dans ettiği videosunu paylaştı         
15:27
İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı         
15:22
769 kişinin öldüğü gün, İspanya'da koronavirüs kaynaklı en fazla kaybın yaşandığı gün olarak tarihe geçti 769 kişinin öldüğü gün, İspanya'da koronavirüs kaynaklı en fazla kaybın yaşandığı gün olarak tarihe geçti         
14:58
Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı         
14:55
Son Dakika: Fenerbahçe Beko'da toplam 4 kişide koronavirüs tespit edildi Son Dakika: Fenerbahçe Beko'da toplam 4 kişide koronavirüs tespit edildi         
14:55
Elon Musk ve oyuncu Amber Heard'ın asörde çekilen görüntüleri ortaya çıktı Elon Musk ve oyuncu Amber Heard'ın asörde çekilen görüntüleri ortaya çıktı         
14:34
Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin Sarayı'nın bir çalışanında koronavirüs tespit edildi Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin Sarayı'nın bir çalışanında koronavirüs tespit edildi         
14:32
Sumağın koranavirüse iyi geldiği iddiası talebi artırdı Sumağın koranavirüse iyi geldiği iddiası talebi artırdı         
14:29
Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
14:18
Koronavirüs önlemlerini dikkate almayan kahvehane, polis baskını sonrasında mühürlendi Koronavirüs önlemlerini dikkate almayan kahvehane, polis baskını sonrasında mühürlendi         
14:05
Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi         
14:04
Beştepe Millet Camisi'nde koronavirüs önlemli cuma namazı kılındı Beştepe Millet Camisi'nde koronavirüs önlemli cuma namazı kılındı         
13:53
Koronavirüse iyi geldiği söylenen sumağın faydaları saymakla bitmiyor! Koronavirüse iyi geldiği söylenen sumağın faydaları saymakla bitmiyor!         
13:52
Şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, yıllardır uzun kullandığı saçlarını kazıttı Şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, yıllardır uzun kullandığı saçlarını kazıttı         
13:44
Erdoğan'dan koronavirüsle ilgili yeni mesaj: Tedbirleri hayata geçiriyoruz, sabırlı olalım Erdoğan'dan koronavirüsle ilgili yeni mesaj: Tedbirleri hayata geçiriyoruz, sabırlı olalım         
13:43
Yattığı kanepede ölü bulunan vatandaşın evine ekipler özel kıyafet giyerek girdi Yattığı kanepede ölü bulunan vatandaşın evine ekipler özel kıyafet giyerek girdi         
13:40
CNN Türk spikeri, canlı yayında koronavirüse müdahale eden doktorlar konuşulurken ağladı CNN Türk spikeri, canlı yayında koronavirüse müdahale eden doktorlar konuşulurken ağladı         
13:32
Karantinada bulunduğu hastaneyi izinsiz terk eden şahıs, evinde yakalandı Karantinada bulunduğu hastaneyi izinsiz terk eden şahıs, evinde yakalandı         
13:10
Netflix, internet altyapısını rahatlatmak amacıyla trafiğini yüzde 25 azaltacak Netflix, internet altyapısını rahatlatmak amacıyla trafiğini yüzde 25 azaltacak         
13:07
Nereden nereye! Gençlik fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ'a beğeni yağdı Nereden nereye! Gençlik fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ'a beğeni yağdı         
13:07
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık çalışanının kızının videosunu paylaştı: Lütfen evde kalın İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık çalışanının kızının videosunu paylaştı: Lütfen evde kalın         
12:54
Koronavirüs teşhisi konulan Burak Akkul, virüsü yendi Koronavirüs teşhisi konulan Burak Akkul, virüsü yendi         
12:43
Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 personelin ataması 15-22 Mayıs'ta yapılacak Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 personelin ataması 15-22 Mayıs'ta yapılacak         
12:40
Terör örgütünün sözde yöneticileri, koronavirüse yakalanan militanları canlı bomba olmaya zorluyor Terör örgütünün sözde yöneticileri, koronavirüse yakalanan militanları canlı bomba olmaya zorluyor         
12:34
Almanya, koronavirüsle mücadele eden İtalya'daki 47 yoğun bakım hastasını ülkesinde tedavi edecek Almanya, koronavirüsle mücadele eden İtalya'daki 47 yoğun bakım hastasını ülkesinde tedavi edecek         
12:32
Uzmanlar, marketlerin koronavirüsün yayılması için ideal bir ortam olduğunu açıkladı Uzmanlar, marketlerin koronavirüsün yayılması için ideal bir ortam olduğunu açıkladı         
12:32
PSG, sağlık çalışanlarına 200 bin euronun üstünde yardımda bulundu PSG, sağlık çalışanlarına 200 bin euronun üstünde yardımda bulundu         
12:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2020 16:03:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: GÜNDEM / 27 Mart 2020 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]