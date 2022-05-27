İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ - Son Dakika
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İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

27.05.2022 08:57
İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

14.00/16.00/18.00/19.00Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki Adnan Menderes Kongre Merkezi'nde 27 Mayıs Darbesi'nin 62. yılı vesilesiyle düzenlenecek "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programına katılacak.

14.00/16.00/18.00/19.00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki Adnan Menderes Kongre Merkezi'nde 27 Mayıs Darbesi'nin 62. yılı vesilesiyle düzenlenecek "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programına katılacak. Erdoğan daha sonra  Erdoğan, DEİK Merkez Ofisi Açılışı ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'ne iştirak edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ve Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ile Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul edecek.

16.30

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

İSTANBUL GÜNDEMİ


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Kaynak: DHA

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