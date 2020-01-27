GÜNDEM / 27 Ocak 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'den Gambiya'nın başkenti Banjul'a geçecek.

Erdoğan, Banjul Uluslararası Havalimanı'nda, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow tarafından resmi törenle karşılanacak.

Baş başa görüşme gerçekleştirecek Erdoğan ve Barrow, heyetler arası görüşmeye katılacak, ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barrow'un onuruna vereceği resmi yemeğe katılacak ve Gambiya'daki temaslarının ardından Senegal'in başkenti Dakar'a hareket edecek.

(Banjul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Elazığ/Malatya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili inceleme ve ziyaretlerde bulunacak.

(Elazığ/11.30-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Milli Savunma Komisyonunda, Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin Sektörel Güven Endeksleri'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsünün ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Trablus/Moskova/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 18'i tutuklu 58 sanığın yargılanmasına İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

SPOR

1- Süper Lig'de 19. hafta Demir Grup Sivasspor- Çaykur Rizespor maçıyla sona erecek.

(Sivas/20.00) (Fotoğraflı)

2- TFF 1. Lig'de 19. hafta Fatih Karagümrük- Altınordu karşılaşmasıyla tamamlanacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

3- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 13. haftası VakıfBank- PTT müsabakasıyla sona erecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Kaybedilen tarım arazisi miktarında büyük düşüş

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli:

"AK Parti hükümetleri öncesi senelik 120 bin hektar olan tarım vasfını kaybeden arazi miktarını geçen yıl itibarıyla 10 bin hektarın altına indirdik"

"Tarım arazisini ekip dikmeyenler için bazı caydırıcı şeyler getirilebilir, bunların üzerinde çalışıyoruz"

(Deniz Çiçek/Ankara)

2- Türkiye'nin kültürel zenginliği UNESCO listelerinde

"Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri"ndeki 112 unsur ile "Yaşayan İnsan Hazineleri" içerisinde yer alan 29 kişi ve bir topluluk Türkiye'nin gelenek ve görenek zenginliği ortaya koyuyor

Türkiye, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listeleri'ne kaydettirdiği 18 unsurla 178 ülke içinde en çok kültürel değer kaydettiren ilk 5 ülke arasında yer alıyor

Somut olmayan kültürel mirasın belli unsurlarını yeniden yaratmak ve yorumlamak açısından gerekli bilgi ve beceriye yüksek düzeyde sahip kişiler olarak tanımlanan "Yaşayan İnsan Hazineleri", Türkiye'nin kültürel zenginliğini yaşatarak geleceğe taşıyor

(Zeynep Rakipoğlu/İstanbul)

3- Küresel ısınmaya dikkati çekmek için Türk bayrağıyla Kuzey Kutbu'na gittiler

Grönland'a giden 3 kişilik Türk ekip, bölgedeki iklim şartları ve doğal yaşamı gözlemleyerek kayıt altına aldı

Takım üyelerinden Engin Hınçer:

"Amacımız, küresel ısınmaya dikkati çekmek iklim değişikliğiyle alakalı farkındalık yaratmak, insanları biraz olsun bilgilendirmek, bilinçlendirmektir. Buradayken nasıl etkilendiğimizi çok fark edemiyoruz. Fakat yerine gittiğinizde oradaki insanları, yaşamı gördüğünüzde yıllar içinde neler değiştiğini gördüğünüzde aslında çok şeyin olduğunu ve olacağını anlıyorsunuz"

"Orada ilkleri gerçekleştirirken yanımızda Türk bayrağını da hep taşıdık. Dağların tepesinde yürüyüş yaparken, suyun altında, buzulların üstünde kızaklarımızda açtık. Ülkemizi de bir yandan tanıtmış olduk. Türk bayrağını oralarda tanıtmaktan da gurur duyduk"

(Murat Paksoy/İstanbul)

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