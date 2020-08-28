GÜNDEM / 28 Ağustos 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yaptırılan Rumeli İskelesi ve Selanik Meydan Açılış Töreni'ne katılacak.

(Tekirdağ/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hyundai İ20 Seri Üretim Töreni'ne katılacak.

(Kocaeli/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek Kolay İhracat Platformu Tanıtım Toplantısı'na iştirak edecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, temmuz ayı uluslararası rezervler ve döviz likiditesini duyuracak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı Ekonomik Güven Endeksi'ni, temmuz ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini ve 2020 yılı girişimlerde bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları gayriresmi toplantısı yapılacak.

(Berlin)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Libya hükümetinin ateşkes ilanı sonrasında bölgedeki gelişmeler izleniyor.

(Trablus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Mali'deki askeri darbenin ardından ülkedeki gelişmeler ve dünyadan tepkiler takip ediliyor.

(Dakar/Ankara)

GÜNCEL

1- Büyük Taarruz'un 98. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, İhsaniye ilçesindeki Anıtkaya Şehitliği'nde ve Sinanpaşa ilçesindeki Yıldırım Kemal Şehitliği'nde tören düzenlenecek.

(Afyonkarahisar/11.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Giresun'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Anadolu Ajansı Spor Masası'na konuk olacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Futbol Federasyonu, McDonald's ile Kadın ve Erkek Milli Takımları sponsorluğu anlaşmasını, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde TFF Başkanı Nihat Özdemir'in katılımıyla imzalayacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir'in 2020-2021 sezonunda giyeceği formalar, Çırağan Palace Kempinski'de düzenlenecek toplantıda tanıtılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Galatasaray Futbol Takımı, TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile Florya Metin Oktay Tesisleri'nde hazırlık maçı oynayacak.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

5- Fenerbahçe, Düzce'de Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde Aytemiz Alanyaspor ile hazırlık maçı yapacak.

(Düzce/17.30) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, FETÖ'yle mücadeleyi değerlendirdi:

"Şu ana kadar 20 bin 62 personel Silahlı Kuvvetler'den uzaklaştırıldı. Bu konuda bizler, komutan arkadaşlarım, şerefli Türk Silahlı Kuvvetleri üniformasını bu hainlere giydirmemek için elimizden gelen gayreti gösterdik, göstereceğiz, bu üniformayı onlara giydirmeyeceğiz"

"Operasyon ve tatbikatlarla TSK'nın, 15 Temmuz'dan sonra, hainler içimizden temizlendikten sonra, etkinliğini, caydırıcılığını, saygınlığını artırmakta olduğunu görüyoruz"

(Kemal Karadağ/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında hedef yarım milyar doların üzerine çıkmak

Türkiye'nin ihracatında dünya lideri olduğu çekirdeksiz kuru üzümde 2020-2021 sezonunda 500 milyon doların üzerinde dış satım hedefleniyor

Ege Kuru Meyve ve Mamülleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep:

"Geçen yıldan elimizde belli bir miktarda stok ürünümüz olduğu için bu seneki 271 bin tonu da eklediğimizde yine ihracatta 500 milyon dolar rakamının üzerine çıkacağımızı rahatlıkla söyleyebilirim"

TARİŞ Üzüm Birliği Başkanı Ali Rıza Türker:

"İnşallah bu sezon üzüm ihracatımızda bütün stoklarımızı eritiriz ve yeni sezona sıfır stokla başlarız"

(Ahmet Bayram/Manisa)

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