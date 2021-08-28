GÜNDEM / 28 Ağustos 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çetinye'de resmi törenle karşılanacak, Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç'le görüşmesinin ardından düzenlenecek basın toplantısına katılacak. Erdoğan onuruna Cukanoviç tarafından öğle yemeği verilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Başbakanı Zdravko Krivokapiç ve Karadağ Parlamento Başkanı Aleksa Beçiç'i kabulünün ardından, Tuzi kentinde Tuzi Nizam Camii, Tuzi Şehitliği ile Fatih Mehmet Medresesi'ni ziyaret edecek.

(Karadağ) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediyesinin düzenleyeceği 2. Orman Yangınları Çalıştayı'na, CHP 18. Dönem Muğla Milletvekili Tufan Doğu için Emir Beyazıt Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreni ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Yenikapı'da düzenleyeceği Hacı Bektaş-ı Veli Anma Etkinliği'ne katılacak.

(Muğla/10.00/13.13/İstanbul/20.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığını, AK Parti İl Başkanlığını ve Bakanlığa bağlı kuruluşları ziyaret edecek.

(Kahramanmaraş/14.00-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Valiliği ziyaret edecek, partisinin Artvin İl Başkanlığında basın toplantısına katılacak, Arhavi ilçesi afet bölgesinde incelemelerde bulunacak ve selde zarar gören esnafı ve evleri ziyaret edecek, AK Parti Artvin İl Yönetim Kurulu üyeleri ve ilçe başkanlarıyla toplantıya katılacak.

(Artvin/10.30-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı'na katılacak.

(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen terör saldırılarının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Paralimpik Oyunları'nda milli sporcuların madalya mücadelelerini izleyecek.

(Tokyo/09.00-14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda müsabakalar, çeşitli branşlarda yapılacak mücadelelerle sürecek. Golbol Kadın Milli Takımı Brezilya'yla karşılaşacak, judoda Zeynep Çelik müsabakaya çıkacak, okçuluk karışık takımı ise Güney Kore ile karşı karşıya gelecek.

(Tokyo/09.00-14.30) (Fotoğraflı)

3- Süper Lig'in 3. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor- Gaziantep, Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor, Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük ve Atakaş Hatayspor- Aytemiz Alanyaspor maçları oynanacak.

(Malatya/İstanbul/19.15/İstanbul/Hatay/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TFF 1. Lig'in 3. haftasında Ankara Keçiörengücü- Adanaspor, Kocaelispor-Yılport Samsunspor, Menemenspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor, Bursaspor- Eyüpspor müsabakaları yapılacak.

(Ankara/Kocaeli/19.15/İzmir/Bursa/21.45) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- "Yeşil mutabakat" Avrupa'ya ihracatta düşük karbonlu ürünleri öne çıkaracak

Avrupa Birliği, yüksek karbonlu ürünlere uyguladığı yeni vergi düzenlemeleriyle yerel üreticilerinin de gücünü artırmayı hedeflerken Türk ihracatçıların yeni sisteme uyum sağlayabilmesi için gerekli adımları hızlıca atması gerekiyor

SEMTRIO Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Partner Yöneticisi Mehmet Sami Divleli:

"Sınır Karbon Düzenleme Mekanizması olarak adlandırılan sistemle her şirket Avrupa dışından ithal ettiği tüm ürünlerin karbon emisyonundan da sorumlu olacak. Yükselen karbon emisyon seviyesini vergilere yansıtan bu mekanizmanın, tedarik zincirinde düşük karbonlu ürünleri ön plana çıkararak pazar payını artırması bekleniyor"

"Yükümlülüklerle birlikte birçok fırsatın kapısını aralayan Yeşil Mutabakat, Türk ihracatçıların önümüzdeki 30 yılda gündemini epey meşgul edecek ve sürdürülebilir ekonomik düzenlemelere adaptasyonlarını gerektirecek"

(Mehmet Fatih Erdoğdu/İstanbul)

2- Türk cimnastiğini zirveye taşıyacak sporcular için çalışmalar aralıksız sürüyor

Şavkar Cimnastik Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yalçın Aşkın:

"Çocuk temel cimnastik eğitimini alırken, artistik mi yoksa ritmik mi yapacağı tespit ediliyor. Her sporcu profesyonel olacak diye bir şey yok. Cimnastik bütün sporların temeli. Hatta milli sporumuz güreş. Biz istiyoruz ki güreşten önce cimnastik eğitimi alınsın. Cimnastikten yetişen çocuk hangi branşa giderse gitsin başarılı olma şansı yüksek"

"Çocuklar sadece cimnastikçisi olsun diyemeyiz. Öz güveni gelişmiş, motor becerileri gelişmiş ve hayata hazır gençler yetiştirmeyi amaçlıyoruz"

"Olimpiyat sonrası şahsen korktum. Bazı sporcularımız bırakma yoluna gider mi diye. Hepsinden 2024 Olimpiyatları'na hazırlandıkları ve madalya bekledikleri şeklinde dönüşler aldık. 10 yıl içinde takım olarak ilk 3'e gireceğimize inanıyorum. Bunu da başaracağız. Artık hedefler çok yüksek. Başarabileceğimizi herkese gösterdik"

Artistik cimnastik antrenörü Ahmet Münar:

"Ebeveynler bizlere ve kulüplere güvensin. Yarışmadaki çocuklarımızla yarışmacı sporcular kadar ilgileniyoruz. Sadece istikrarlı olmaları gerekiyor. Geriye kalan gelişim konusunu biz sağlayacağız"

(Sefa Mutlu/İstanbul)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.