GÜNDEM/28 HAZİRAN 2020 - Son Dakika

GÜNDEM/28 HAZİRAN 2020

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyon çalışmaları tamamlanan Bodrum Kalesi'nin açılışını yapacak.

6 Nisan 1920

Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
Emre Belözoğlu, Gökhan Töre'nin kendisine dirsek atmadığını itiraf etti
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeği konuşuyor

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyon çalışmaları tamamlanan Bodrum Kalesi'nin açılışını yapacak.

(Muğla/19.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 81 il ve Lefkoşa'da yapılacak.

(10.15/15.45) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 29. haftaya Demir Grup Sivasspor- Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor, Medipol Başakşehir- Galatasaray, Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Sivas/Rize/18.30/İstanbul/Gaziantep/21.00)

2- TFF 1. Lig'de 30. hafta Hatayspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Fatih Karagümrük- İstanbulspor, Akhisarspor-Cesar Grup Ümraniyespor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(Hatay/17.30/İstanbul/Manisa/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Diyarbakır anneleri 300 gündür evlat nöbetinde

Anne Hacire Akar'ın HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 4 gün süren oturma eyleminin ardından oğlunu terörün pençesinden kurtarması sonrası aynı kaderi paylaşan ailelerin evlatları için tuttuğu nöbet, 300'üncü gününe girdi

Anne Necibe Çifçi:

"Çocuğumu HDP ve PKK'dan almadan bu çadırdan gitmeyeceğim, mücadeleye devam edeceğim. Allah'ın izniyle devletimizin gücüyle çocuğuma kavuşacağım"

Anne Songül Altıntaş:

"Evladımı istiyorum, evladımı bana getirsinler"

(Hasan Namlı/Diyarbakır)

2- Kurtuluş Savaşı'nın önde gelen gazetecisi: Yunus Nadi Abalıoğlu

Türk Kurtuluş Savaşı'nın önde gelen isimlerinden biri olmanın yanı sıra fikir babası olduğu Anadolu Ajansı aracılığıyla Milli Mücadele'nin yurda yayılmasını sağlayan Yunus Nadi Abalıoğlu, vefatının 75'inci yılında anılıyor

Öğrencilik yıllarında Malumat dergisinde yazın hayatına adım atan, Rumeli, Tasvir-i Efkar, Yeni Gün, Anadolu'da Yeni Gün ve Cumhuriyet gazetelerinde kuruculuk ve başyazarlık yapan Yunus Nadi, 66 yıllık ömrünün 46 yılını ülkesinin özgürlüğü için kalem tutarak geçirdi

(Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara)

3- "Bana bir şey olmaz derdim ama oldu"

Başkentte esnaflık yapan ve bir süre önce Kovid-19 teşhisi konulan iki çocuk babası F.A, eşi ile tedavi gördüğü hastane odasında yaşadığı zorlu süreci AA muhabirine anlattı:

"Kimse maskesiz hiçbir yere gitmesin. Bu şakaya gelmez, ben başıma gelene kadar umursamazdım. Ne sosyal mesafeye uyardım ne de başka bir şeye. Bana bir şey olmaz derdim ama oldu"

"Bu hastalığın iyi yanı olmaz ama en azından insanlar eşini, dostunu, akrabasını tanımış oldu. Bu süreçte ben çocuklarımı emanet edecek bir yer bulamadım"

(Aykut Karadağ/Ankara)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 08:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM/28 HAZİRAN 2020 - Son Dakika

Son Dakika

14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeği konuşuyor 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:46 Sınava giremediği için kuzenini suçlayan gencin, sosyal medyada takipçi toplamak için trollük yaptığı ortaya çıktı 11:25 Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak 10:40 Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım 00:13 Libya ordusu: Sirte ve Cufra'yı paralı askerlerden temizlemek zorunluluk oldu 17:13 Suriye'de YPG'li teröristler Suriye Milli Ordusu arasında şiddetli çatışma 14:42 Av yasağı nedeniyle tezgahları kültür balıkları süslüyor 14:10 Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, MKE Ankaragücü maçı öncesinde YKS'ye girdi 12:32 Hülya Avşar ve Gonca Vuslateri, konserde karşılıklı göbek atarak herkesi büyüledi 10:33 Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti 08:41 Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Messi ile Ronaldo, Tevez'in jübilesinde aynı takımda forma giyebilir
14:53
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
14:49
Küçükçekmece Gölü'nün bu halini görenler korkuyla telefona sarıldı! İBB harekete geçti
14:42
Emre Belözoğlu, Gökhan Töre'nin kendisine dirsek atmadığını itiraf etti
14:21
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeği konuşuyor
14:19
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı
14:19
Yaşadığı hastalık nedeniyle doktor olmaya karar verip, 60 yaşında YKS'ye girdi
12:14
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor
11:55
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan silahlı çatışma sonucu bir askerimiz şehit oldu
11:54
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses kendisinden 42 yaş küçük isimle aşk yaşıyor
11:48
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2020 15:12:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: GÜNDEM/28 HAZİRAN 2020 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]