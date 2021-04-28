GÜNDEM / 28 Nisan 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 28 Nisan 2021

28.04.2021 08:59
GÜNDEM / 28 Nisan 2021, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu kabul edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu kabul edecek.

(Ankara/16.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkmenistan Meclisi tarafından düzenlenen "Uluslararası Barış ve Güveni Güçlendirmede Parlamenterlerin Rolü Toplantısı"na çevrim içi katılacak.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İYİ Parti Meclis Grup Toplantısı düzenlenecek.

(TBMM/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım'ın Asri Mezarlığı Camisi'ndeki cenaze törenine katılacak.

(Osmaniye/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu partisinin genel merkezinde ziyaret edecek.

(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM Genel Kurulunda, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İran Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- KKTC ve Rum kesimi ile aralarında Türkiye'nin de bulunduğu garantör ülkelerin katılımıyla 5+1 gayri resmi Kıbrıs konferansı devam ediyor. Konferans kapsamında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, tüm tarafların katıldığı toplantıya başkanlık edecek, ardından heyetlerle ayrı ayrı görüşecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da konferansa iştirak ediyor.

(Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlığının merkez binasında Kütahya Valisi Ali Çelik, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Kütahya heyetiyle bir araya gelerek, kente yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imza törenine katılacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Süper Lig'in 38. haftasına Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor, Göztepe- Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor-Yukatel Denizlispor, Çaykur Rizespor- Beşiktaş ve Galatasaray- İttifak Holding Konyaspor, maçlarıyla devam edilecek.

(Bursa/İzmir/Kayseri/16.00/Rize/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçları, Paris Saint Germain- Manchester City mücadelesiyle tamamlanacak.

(Paris/22.00)

4- Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 36. hafta maçları yapılacak.

5- Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, Rusya'nın CSKA Moskova takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)

6- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 3. maçında Nesibe Aydın, Galatasaray'ı konuk edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı)

7- Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda, İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Görele Belediyespor çeyrek final rövanşında, Kastamonu Belediyespor ile Yalıkavakspor çeyrek final ilk maçında karşı karşıya gelecek.

(İzmir/15.00/Kastamonu/17.00)

8- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'ne yükselecek takımların belirleneceği Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi Final Etabı, Sigorta Shop Kalecik Belediyespor- Bolu Belediyespor ve Edremit Belediye Altınoluk-Adam Voleybol maçlarıyla tamamlanacak.

(İzmir/16.00/19.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Ukraynalı Bakan Tkachenko'dan Türk turizmine övgü:

"Güvenli Turizm Sertifika Programı, gerçekten çok ilginç bir girişim, bu konudaki Türkiye'nin tecrübesini değerlendirip, öğrenip, ülkemizde uygulamak istiyoruz"

"Turizm alanında çalışan personelin aşılanmasıyla ilgili biz de Ukrayna'da benzer bir işlem yapmak isteriz. Aşılama çalışmasıyla turistler gerçekten burada tatil yapılabilecek yerlerin olduğunu ve güvenli tatil yapabileceklerini anlayacaklar"

"Mayısın ortasında Ukrayna basınından bir grup, buraya gelecek, buraları gezecek, güvenli turizmin ne anlama geldiğini, neler yapıldığını görecek ve Ukraynalılara anlatacak. Ukrayna medyasında Türkiye'deki tatille ilgili tanıtımlar yapılacak"

(Hatice Özdemir Tosun/Antalya)

2- TARİHİN AYNASI KÜLTÜREL SERVET - Troya ve Aizanoi'deki kazılar 5 bin yıllık geçmişe ışık tutuyor

Roma döneminden kalma yapıları ile birer açık hava müzesi niteliğinde olan Çanakkale'deki Troya Antik Kenti 150 yıl, Kütahya'daki Aizanoi Antik Kenti ise 51 yıl önce başlayan kazılarla pek çok arkeolojik keşfe ev sahipliği yaptı

Troya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan:

"Troya'da bizim devam ettireceğimiz kazılarda hem arkeolojik anlamda hem kültürel anlamda bazı soruların cevabını arayacağız ve keşiflerle kültür tarihine ışık tutmaya devam edeceğiz"

(Burak Akay-Muharrem Cin/Çanakkale-Kütahya)

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 28 Nisan 2021 - Son Dakika


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