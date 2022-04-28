GÜNDEM / 28 Nisan 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM / 28 Nisan 2022

28.04.2022 08:57
GÜNDEM / 28 Nisan 2022

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud'un davetiyle Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud'un davetiyle Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gaziantep İftar Buluşması'na katılacak.

(Gaziantep/19.23) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, bakanlığa bağlı kuruluşları ziyaret edecek, Merkez Huzurevinde iftar programına iştirak edecek.

(Kırşehir/15.50-19.20) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Köyceğiz bisiklet yolunda, Marmaris, Osmaniye Mahallesi yangın konutlarında, İçmeler Körfezi'nde incelemelerde bulunacak, Ula Belediyesini ziyaret edecek, belediye başkanları ile toplantıya, iftara ve gençlik buluşmasına katılacak.

(Muğla/14.30-21.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Kırıkkale/17.00/17.15/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Muratpaşa ve Kepez esnafını ziyaret edecek, iftara katılacak.

(Antalya/12.15/13.45/19.50) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Valiliği ziyaret edecek ve İstişare Toplantısı'na katılacak, Belediye Başkanlığını ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, iftar programına katılacak, Gençlik Buluşması'na iştirak edecek.

(Çankırı/16.30-21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Merzifon Meray Kavşağı'nda incelemede bulunacak, AK Parti Merzifon teşkilatını, Valiliği, AK Parti ve MHP İl başkanlıklarını ve esnafı ziyaret edecek, iftar programına katılarak Şehzadeler Gezi Yolu'nda yürüyüş yapacak.

(Amasya/14.30-20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bu yılın ikinci enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla Merkez Bankası İdare Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

5- TÜİK, nisan ayı ekonomik güven endeksi ile şubat ayı katı yakıtlar istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Panama Dışişleri Bakanı Erika Mouynes ile görüşecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Panama) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Rusya- Ukrayna Savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Galataport'a demirleyen Costa Kruvaziyer'ini ziyaret edecek.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin play-off çeyrek final dördüncü maçında Anadolu Efes, İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

2- UEFA Avrupa Ligi'nin yarı final ilk maçlarında Leipzig ile Rangers ve West Ham United ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya gelecek.

(Leipzig/22.00/Londra/22.00)

3- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin yarı final ilk maçlarında Leicester City ile Roma ve Feyenoord ile Marsilya karşılaşacak.

(Leicester/Rotterdam/22.00)

4- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin final etabı ilk maçında Halkbank ile Ziraat Bankkart, 3'üncülük mücadelesinin ilk maçında ise Fenerbahçe HDI Sigorta ile Arkas Spor karşı karşıya gelecek.

(Ankara/20.30/ İstanbul/15.00) (Fotoğraflı)

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Recep Tayyip Erdoğan, Abdulaziz Al Suud, cumhurbaşkanı, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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