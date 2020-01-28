GÜNDEM / 28 Ocak 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'de

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak Erdoğan, mevkidaşıyla baş başa görüşecek, heyetler arası görüşmelere katılacak.

Erdoğan ve Sall, anlaşma imza töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki iş insanlarıyla resmi yemekle birlikte düzenlenecek Türkiye-Senegal İş Forumu'na iştirak edecek.

(Dakar) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP, HDP ve İYİ Parti Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/12.45/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Elazığ/Malatya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

Genel Kurulda, eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnedilmesine olanak sağlayan kanun teklifi görüşülecek.

İçişleri Komisyonunda, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler başlayacak.

(TBMM/15.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneğince düzenlenen "Tourism Investment Forum"a iştirak edecek.

(İstanbul/09.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB ile NN Hayat ve Emeklilik Sigorta arasında yapılan iş birliğine ilişkin detayların paylaşılacağı basın toplantısına katılacak.

(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısı düzenleyecek ve tek taraflı Orta Doğu planını açıklayacak.

(Washington)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Libya'daki krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Trablus/Moskova/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 1'i tutuklu 6'sı firari 16 sanığın, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı dava, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, futbolcular Selçuk İnan, Umut Nayir, Hasan Ali Kaldırım ve Uğurcan Çakır ile deprem bölgesini ziyaret edecek.

(Elazığ/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası Top 16 turu 4. hafta maçında H Grubu'nda TOFAŞ, İspanya temsilcisi Joventut Badalona'yı konuk edecek.

(Bursa/20.00) (Fotoğraflı)

3- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 13. haftasında B Grubu'nda Teksüt Bandırma, Polonya takımı Anwil ile deplasmanda karşılaşacak. D Grubu'nda ise Beşiktaş Sompo Sigorta, Litvanya temsilcisi Neptunas'ı ağırlayacak.

(Wloclawek/20.30/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

4- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 12. haftasında A Grubu'nda Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, Fransa temsilcisi Bourges Basket'i konuk edecek. B Grubu'nda ise Fenerbahçe Öznur Kablo, İtalya'nın Famila Schio takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Mersin/18.00/Schio/22.30) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Yabancıya konut satışını İstanbul ve Antalya sırtladı

2019'da yabancılara yapılan konut satışı 45 bin 483 adedi bulurken, bunların yüzde 66'sı (29 bin 808) İstanbul ve Antalya'dan yapıldı

Yabancılar, son 5 yılda 148 bin 399 adet konut alırken, bu konutların yüzde 60'ına denk gelen 88 bin 633 adedi için söz konusu iki kenti tercih etti

Nevita Yönetim kurulu Başkanı Faruk Akbal:

"İstanbul ve Antalya'nın önde olması şaşırtıcı değil. Bu illerdeki yüksek satış rakamları sürecek"

Beyttürk Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Uğurcan Barman:

"Yabancıya konut satışı; mevcut ve alternatif pazarlardan müşterilerin gelmesi, cazip gayrimenkul fiyatları ve 250 bin dolarlık alımda sunulan vatandaşlık hakkı gibi avantajlar sayesinde 2020'de 50 bin adedi aşacak"

Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün:

"Antalya'da konut satışı bu yıl 10 bin adedi aşacaktır. Konut satan uluslararası acentalar artık kenti radarına aldı ve buradaki şirketlerle anlaşma yapmaya başladı"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

2- Petrol istasyonları elektrikli araçlar için batarya değişimine hazırlanıyor

Elektrikli araç bataryalarının tamamen dolması saatler alırken, Berlin'de kurulan Çinli bir şirket deşarj olmuş bir bataryayı, tam dolu bir batarya ile batarya dolum istasyonlarında 30 saniye altında değiştirebiliyor.

INFRADianba Üst Yöneticisi Alexander Yu Li:

"Batarya değiştirme süresi yeni teknolojilerle 27 sanayiye kadar düşebiliyor"

"Batarya değişim istasyonlarında, müşteriler, uzun süre beklemeden batarya değişim hizmeti alabiliyor. Evde yapılan hızlı şarj bataryanın ömrünü kısaltıyor. Biz burada çok yavaş şarj yapıyoruz. Şehirlerin altyapısını da zorlamıyoruz"

"Türkiye gelecek 20 yılda altyapıda ve yeni projelerde büyük potansiyele sahip. Türkiye'de elektrikli hareketlilikte batarya değişim teknolojisine bakması gerekir. Çünkü bu teknoloji filo ve kamu araçları için çok pratik çözümler sunuyor"

(Bahattin Gönültüş/Berlin)

3- Baştayyareci'nin kaleminden ilk yerli uçağın hikayesi

Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yerli uçağını üreten Baştayyareci Vecihi Hürkuş, uçağını 28 Ocak 1925'te gök maviyle buluşturmuştu

Dönemin yetkili makamlarının güvenli olmadığı gerekçesiyle izin vermediği uçuşu yaptığı için hapis cezası alan Vecihi Hürkuş, hislerini 1925 yılında yayımlanan Resimli Ay Dergisi'nde, "İlk Türk tayyaresini nasıl yaptım ve nasıl taltif edildim" başlıklı yazısında anlatmıştı

Hürkuş'un kaleminden Vecihi K6 uçuşu:

"Heyet-i Fenniye tayyareyi tetkik etti. Uçmasına mani bir kusur görmedi. Fakat tecrübe yapılmasına da müsaade etmedi. Tetkikat bir aydan fazla sürdü. Bir türlü karar verilmiyor, tecrübe yapmama müsaade edilmiyordu. Izdırabımdan çıldıracak hale gelmiştim"

"Artık tahammülüm kalmamıştı. Bir gün gizlice tayyaremi meydana çıkardım, motoruna gaz doldurdum, üzerine atladım ve makineleri tahrik ederek havalandım. Yükseldikçe ruhum açılıyor, muvaffakiyetimden ciğerlerim şişiyordu"

"Bu icadımdan dolayı bir ikramiye ile taltif edilmem lazım gelirken, 10 gün hapse mahkum olmuştum. Fakat bu ceza artık benim için ehemmiyetini kaybetmişti. Ben tecrübemi yapmış ve tereddütler içinde bulunan Heyet-i Fenniye'ye tayyaremin mükemmeliyetini tasdik ettirmiştim. Benim için en büyük mükafat buydu"

Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Derneği Başkanı Bahadır Gürer:

"Vecihi Bey o uçakla pilotlar yetiştirmek istedi, bunun için çok mücadele etti"

(Güç Gönel Sağıroğlu/ İstanbul)

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