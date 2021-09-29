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GÜNDEM / 29 Eylül 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 29 Eylül 2021

29.09.2021 08:57
GÜNDEM / 29 Eylül 2021, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidecekTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Devlet Başkanlığı Resmi Konutu'nda bir araya gelecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Devlet Başkanlığı Resmi Konutu'nda bir araya gelecek.

(Soçi) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emekli emniyet mensuplarıyla görüşecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Omuz Omuza 165 yıl Demiryolu İşçi Buluşması"na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mobil Mutfak Tırı Teslimi ve Akreditasyon Sertifikası Teslim Töreni, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sel ve Yangın Bağış Takdimi programı ile Ayvalık Vilayetler Evi'nde Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Hizmetiçi Eğitim Semineri programına katılacak.

(Ankara/11.00/13.30/Balıkesir/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kaman'da, kent merkezinde ve Mucur'da esnafı, Kırşehir Belediye Başkanlığını ve Neşet Ertaş'ın kabrini ziyaret edecek.

(Kırşehir/11.00-16.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ICCI 26. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı'na video konferans ile katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) 2021-2022 Akademik Yılı ile Türkiye Açık Kaynak Platformu "42 Kocaeli" Yazılım Okulu açılış törenlerine katılacak, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde ISK-SODEX İstanbul 2021 Fuarı açılışına iştirak edecek.

(Kocaeli/10.00/12.00/İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TÜİK, eylül ayı ekonomik güven endeksi ile ağustos ayı hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ve kaleci Altay Bayındır, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda perşembe günü Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla yapacakları maça ilişkin Ülker Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; sarı-lacivertli takım son çalışmasını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacak.

(İstanbul/15.30/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve takımdan bir futbolcu, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda perşembe günü deplasmanda Fransa'nın Marsilya takımıyla oynayacakları müsabakaya ilişkin Veledrom Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; sarı-kırmızılı takım son çalışmasını yapacak.

(Marsilya/19.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu mücadelesine 14 maçla devam edilecek.

4- AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar'da grup maçlarına Bursa, İzmir ve Ankara'da devam edilecek. (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Türkiye, Maarif okullarıyla kurduğu "uluslararası okullar ağı" ile dünyada ilk beş ülke arasına girdi

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün:

"Türkiye, Maarif Vakfının 377 okulu ve 50 bine yakın öğrencisiyle uluslararası okullar ağı bakımından Fransa, Almanya, İngiltere ve Çin ile birlikte dünyada ilk beş ülke arasındadır"

"(Orta Asya) Kırgızistan'ın başkenti Bişkek dışında başka şehirlerinde okul açmamız konusunda hükümetten hem talep hem de teşvik var. 2022 yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de de kendi okulumuzu açmış olacağız"

"(Afganistan) İlkokul kademesinde kız öğrenciler okula devam ediyor ama özellikle ortaokul ve liselerdeki kız öğrencilerin eğitimi konusunda nihai bir karar verilmesini bekliyoruz"

(Selma Kasap/Ankara)

2- Karadeniz'de yüzey suyu sıcaklığı artışı deniz canlılarını tehdit ediyor

Bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya göre son 60 yılda Karadeniz'de yüzey suyu sıcaklığı 2 dereceye yakın arttı

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu:

"Küresel ısınma nedeniyle yüzeyin altındaki soğuk ara tabakadaki su kütlesi ısınıyor. Isınma nedeniyle su kütlesinin ortadan kaybolduğunu tespit ettik. Bu, dramatik sonuçlar ortaya çıkaracak. Su kütlesinin ısınması nedeniyle Karadeniz'in bütün akıntı sistemi, ekosistem yapısı değişecek"

"Karadeniz'de deniz canlıları yaklaşık 100 metrenin altında yaşayamıyor. Bu, Karadeniz'e özgü bir durum. Soğuk ara tabakanın kaybolması ve oksijensiz suyun yüzeye yaklaşması Karadeniz'de tehlike çanlarının çalması anlamına geliyor."

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul)

3- Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası, bölge ülkeleri arasındaki iş birliğini geliştirmeyi hedefliyor

Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Başkanı Dmitry Pankin:

"Banka, sağladığı finansmanlar ve desteklediği farklı projelerle bölge ülkeleri arasındaki iş birliğini geliştirmeyi hedefliyor"

"Türkiye'de finanse ettiğimiz projelerle ilgili bir sorun olması durumunda Türk hükümetiyle çok yakın bir şekilde çalışabiliyoruz. Türk hükümeti, bize sorunların çözülmesi noktasında hızlı bir şekilde yardımcı oluyor"

"Şu anda farklı pazarlardan çevre dostu projelerle ilgili finansal enstrümanlara çok güçlü bir talep var"

(Muhammet Emin Horuz/İstanbul)

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Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı, cumhurbaşkanı, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: GÜNDEM / 29 Eylül 2021 - Son Dakika
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