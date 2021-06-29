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GÜNDEM / 29 Haziran 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 29 Haziran 2021

29.06.2021 08:57
GÜNDEM / 29 Haziran 2021, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gaziosmanpaşa Üniversitesi II. Uluslararası Uygulamalı İstatistik Kongresi'ne katılacak, Valilik ve Belediye ile "900 Adımda 900 Yıllık Tarih"i ziyaret edecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gaziosmanpaşa Üniversitesi II. Uluslararası Uygulamalı İstatistik Kongresi'ne katılacak, Valilik ve Belediye ile "900 Adımda 900 Yıllık Tarih"i ziyaret edecek.

(Tokat/10.30/12.00/12.30/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tarihi Semerkant ve Buhara şehirlerinde incelemelerde bulunacak.

(Taşkent) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- CHP, HDP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/12.45/10.45) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Küresel İklim Değişikliğinin Etkilerinin En Aza İndirilmesi, Kuraklıkla Mücadele ve Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Toplantısı"na iştirak edecek.

(TBMM/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ve Yüksekova'da Ahmed-i Hani Ortaokulunu ziyaret edecek, Fen Lisesinde yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin açılış törenine ve öğretmenevinde "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları"na katılacak.

(Hakkari/09.45-14.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kırgızistan Savunma Bakanı Tuğgeneral Taalaybek Omuraliev tarafından Savunma Bakanlığında resmi törenle karşılanacak. Baş başa görüşecek Akar ve Omuraliev, daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık edecek.

(Bişkek) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- TBMM Genel Kurulunda, RTÜK'e üye seçimi yapılacak, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

(TBMM/15.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kaman Belediye Başkanlığını, Valiliği, Ahi Evran-ı Veli Külliyesini, AK Parti İl Başkanlığını, gençlik merkezini, Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret edecek, iş insanlarıyla istişare toplantısında bir araya gelecek ve Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi'ne ziyarette bulunacak.

(Kırşehir/10.00-18.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Matera) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı tarafından çevrim içi olarak düzenlenen İnternet Medyası ve Haberciliği Çalıştayı'nın açılış konuşmasını yapacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Medya ve Aile Değerleri Çalıştayı ile Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nde Kabe Kuşağı'nın yerleştirilme törenine katılacak.

(İstanbul/11.00/12.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vali Hüseyin Aksoy, milletvekili ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Aydın heyetiyle bir araya gelecek, kente yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imza törenine katılacak.

(Ankara/13.00)

2- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) son 16 turu İngiltere-Almanya, İsveç-Ukrayna maçlarıyla tamamlanacak.

(Londra/19.00/Glasgow/22.00) (Fotoğraflı)

3- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da ana tablo 1. tur maçlarına devam edilecek.

(Londra)

ÖZEL HABER

1- Atatürk'ün emriyle inşa edilen Cumhuriyet'in ilk hazine kasa dairesi müzeye dönüştürüldü

Uzun yıllar devlete ait para, altın rezervleri, kıymetli eşya ve belgenin muhafaza edildiği ve kapısının kripto bir sistemle korunduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk hazine kasa dairesi, dönemin iktisat tarihine ışık tutuyor

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından gelecek günlerde açılışı yapılacak müze, geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemine ait dikkat çekici iktisadi belgeleri ve diğer ülkelerden gelen farklı banknotları ile ziyaretçileri tarihte yolculuğa çıkarıyor

Rektör Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan:

"Müze tutkusu, para ve finans tarihine merakı olan gençlerimizi bekliyoruz. Vatandaşlar, müzeyi 'https://muze.asbu.edu.tr' adresinden sanal turla da gezebilecek"

(Selma Kasap-Sefa Şahin/Ankara)

2- Yenilenebilir enerjide Türk lirası ile destek dönemi başlıyor

1 Temmuz'da devreye giren ve YEKDEM kapsamındaki tesislerde alım garantisi kilovatsaat başına hidroelektrik santralleri için 40 kuruş, rüzgar ve güneş enerjisi santralleri için 32 kuruş, jeotermal enerji santralleri için ise 54 kuruş üzerinden verilecek

GÜYAD Başkanı Cem Özkök:

"Bu tarihten itibaren devreye giren santrallerde ilk Türk lirası bazlı ödeme tahminen ağustos ayı ortalarında gerçekleşir"

(Gülşen Çağatay-Nuran Erkul/İstanbul)

3- Türkiye'nin oyun teknolojilerindeki gücü tek çatıda toplandı

ODTÜ TEKNOKENT ve TOGED'in yanı sıra 32 firmanın katılımıyla Oyun Teknolojileri Kümelenmesi kuruldu

Kümelenme, bölgesel değil tüm Türkiye'ye açık olacak, yürütülecek çalışmalarla küme firmalarının bilgi ve insan kaynakları çeşitlenecek, iş geliştirme süreçleri hızlanacak ve daha fazla sayıda ürün piyasaya sunulacak

Doğru pazarlama mekanizmalarının kurulmasıyla ürün satışlarında da başarı sağlanabilecek, bu sayede hem küme firmaları daha çok kazanacak hem de Türkiye daha fazla ihracat geliri elde edecek

Başarı hikayelerinin artmasıyla yabancı yatırımcının gözü daha fazla Türkiye üzerinde olacak

(Göksel Yıldırım/Ankara)

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Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mustafa Şentop, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 29 Haziran 2021 - Son Dakika


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