GÜNDEM / 29 Ocak 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Elazığ/Malatya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitimde Yeni Akımlar Sempozyumu ve Milletvekilleri, Hayırseverler, İş İnsanları ile Buluşma Programı'na iştirak edecek.

(Antalya/10.00/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

Genel Kurulda, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Teklif görüşülecek.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, ürün güvenliğine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi ele alınacak.

İçişleri Komisyonunda, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

(TBMM/14.00/11.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, WABCO Sakarya Fren ve Kompresör Fabrikası Temel Atma Töreni'ne iştirak edecek.

(Sakarya/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Dünya Gümrük Günü Etkinliği ve Ödül Töreni'ne katılacak.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, TÜLOMSAŞ'ı, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, Uraysim Raylı Sistemler Test Merkezini ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığını ziyaret edecek.

(Eskişehir/11.45-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Ankara Sanayi Odasının Ocak Ayı Meclis Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı Ekonomik Güven Endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Donald Trump'ın, sözde Orta Doğu barış planını açıklamasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Washington/Tel Aviv/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Libya'daki krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Trablus/Moskova/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası Top 16 turu 4. hafta maçlarında E Grubu'nda Darüşşafaka Tekfen, Sırbistan temsilcisi Partizan NIS ile deplasmanda karşılaşacak. G Grubu'nda ise Galatasaray Doğa Sigorta, Rusya'nın UNICS Kazan takımını konuk edecek.

(Belgrad/22.00/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

2- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 13. haftasında A Grubu'nda Türk Telekom, Polonya temsilcisi Polski Cukier'i konuk edecek. C Grubu'nda ise Gaziantep Basketbol, Rusya'nın Nizhny Novgorod takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Ankara/20.00/Nizhny Novgorod/19.00) (Fotoğraflı)

3- Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur 5. hafta maçlarında L Grubu'nda Pınar Karşıyaka, Rusya'nın Enisey, Bahçeşehir Koleji ise Hollanda'nın ZZ Leiden takımına konuk olacak.

(Krasnoyarsk/15.30/Leiden/22.00)

4- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçlarında OGM Ormanspor, Yunanistan'ın Olympiakos, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Rusya'nın Sparta&k Moskova Region takımını ağırlayacak. Beşiktaş TRC İnşaat ise Fransa temsilcisi Carolo Basket ile deplasmanda karşılaşacak.

(Ankara/16.00/Hatay/18.00/Charleville-Mezeres/22.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybolda CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında C Grubu'nda Halkbank, Polonya temsilcisi Jastrzebski Wegiel'i konuk edecek.

(Ankara/17.30) (Fotoğraflı)

6- Voleybolda Erkekler CEV Kupası 8'li final turu ilk maçlarında Galatasaray HDI Sigorta, Romanya'nın CSM Arcada takımını ağırlayacak. Arkas Spor ise Almanya temsilcisi United Volleys ile deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/19.00/Frankfurt/21.30) (Fotoğraflı)

7- Voleybolda CEV Erkekler Challenge Kupası 8'li final turu ilk maçında Spor Toto, Polonya temsilcisi Aluron Virtu ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Dabrowa Gornicza/20.00)

8- Hentbol Erkekler Süper Lig 10. hafta erteleme maçında CIP Travel Antalyaspor ile Beşiktaş Aygaz karşılaşacak.

(Antalya/19.00)

ÖZEL HABER

1- Nef, yurt dışı açılımına 2020'de hız verecek

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur:

"Londra'da içinde bulunduğumuz projelerde teslimler yapılmaya başladı. Brooklyn'deki projemizde de inşaat başladı. Kazakistan'da proje geliştiriyoruz. Tüm bu projelerin toplam değeri 507 milyon dolar"

"Almanya'da biri Frankfurt'da, biri Hannover'de olmak üzere iki proje için çalışmalara başladık. Bu şehirler dışında Almanya'da 3 farklı proje daha geliştirmek istiyoruz. Bunun yanında New York ve Almatı'da da var olan projelerimize ilave olarak birer yeni projeyi daha hayata geçireceğiz"

"Bu yıl İstanbul'da iki proje hedefliyoruz. Bunların biri Beykoz'da olacak. Bebeköy'de de farklı bir konsept düşünüyoruz. 2020'de diğer bir önemli işimiz Çekmeköy'de yeni bir projenin satışı olacak. Bunun dışında Bodrum'da da küçük metrekareli ama fiyat olarak daha ulaşılabilir bir proje için çalışıyoruz"

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

2- Seferberlikle 1 milyonu aşkın vatandaş okuryazar oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Okuryazarlık Seferberliği" kapsamında 1 milyon 13 bin 634 kişi eğitim aldı

Seferberlikte okuma yazma kurslarına en çok katılımı 834 bin 789 kişiyle kadınlar gösterdi

(Selma Kasap-Ankara)

3- Yarıyılda tatilcilerin gözdesi: Vangölü Ekspresi

Yarıyıl tatilinde bölgeye gelmek isteyen seyahat ve gezi tutkunlarının tercih ettiği Vangölü Ekspresi, dağların yamaçlarından ve doğal güzelliklerin arasından adeta süzülerek yolcularına eşsiz güzellikteki manzaralar eşliğinde seyahat imkanı sunuyor

Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Muş güzergahlarından geçerek en son Bitlis'in Tatvan ilçesine gelen Vangölü Ekspresi yolcuları, bölgenin turizm ve ekonomisine önemli katkı sunuyor

Emekli öğretmen Şehnaz Gültekin:

"Gördüğümüz eşsiz güzellikler anlatılacak gibi değil. Murat Nehri, karlı manzara ve insanların yaklaşımları çok güzel"

(Şener Toktaş-İbrahim Yaldız/Muş/Bitlis)

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