GÜNDEM / 29 Temmuz 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'ın Şuşa ve Fuzuli şehirlerine ziyarette bulunacak. Bakü'ye dönecek olan Şentop, buradan İstanbul'a hareket edecek.

(Şuşa/Fuzuli/Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, afet koordinasyon toplantılarına katılacak, Arhavi ve Güneysu'da sel ve afet bölgelerinde incelemelerde bulunacak.

(Artvin/Rize/10.30-13.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kazan Expo Fuar Merkezi'ni ziyaret edecek, Rusya-İslam Dünyası Ekonomi Zirvesi KazanSummit 2021 ana oturumunda konuşacak.

(Kazan)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı dolayısıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında sunum yapacak, soruları yanıtlayacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3 - TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

4- TÜİK, temmuz ayı ekonomik güven endeksini, 2020 yılı sanayi ve hizmet istatistiklerini, mayıs ayı katı yakıt istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Tunus'ta yaşanan darbe girişiminin ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Tunus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcuların mücadelelerini izleyecek.

(Tokyo) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na Japonya'da devam edilecek. Milli sporculardan yelkende Alican Kaynar, Ecem Güzel, Beste Kaynakçı-Okyanus Arıkan, Dilara Uralp, Ateş Çınar-Deniz Çınar, Onur Cavit Biriz, yüzmede Merve Tuncel, Deniz Ertan ve Ümit Can Güreş müsabakalara çıkacak.

(Tokyo/09.00-14.30) (Fotoğraflı)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki üçüncü maçında ABD ile karşı karşıya gelecek.

(Tokyo/15.45) (Fotoğraflı)

4- Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ikinci maçında Moldova'nın Petrocub takımını konuk edecek.

(Sivas/20.00) (Fotoğraflı)

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu maçları tamamlanacak.

ÖZEL HABER

1- GRAFİKLİ - Kovid-19 vaka sayısı 80 ilde arttı

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Kovid-19 vaka sayısının 100 bin kişide 100'ün üstünde olduğu il sayısı, 10-16 Temmuz'da 5 iken 17-23 Temmuz'da 14'e çıktı

Vaka sayısı 100 bin kişide 276,82 artan Siirt, ülke genelinde bir önceki haftaya göre en fazla yükselişin yaşandığı il oldu

Üç büyükşehirden 100 bin kişideki vaka sayısının en çok arttığı il İstanbul olarak kayıtlara geçti

(Ahmet Sertan Usul/Ankara)

2- İzmir depreminin simge isimlerinden İnci Okan 9 ay sonra iyileşti

Depremde 17 saat sonra enkazdan çıkarılan konservatuvar öğrencisi İnci Okan, aylar süren tedavinin ardından yürümeye, koşmaya ve günlük yaşam aktivitelerini çevresinden yardım almaksızın gerçekleştirmeye başladı

İnci Okan:

"10 saniyede insan evini, ailesini, her şeyini kaybediyor. Ben de ayağımı kaybedebilirdim. Onun için çevrenizdeki insanlara sevdiğinizi söyleyin ve sevdiğiniz işe sarılın"

(Efsun Erbalaban Yılmaz/İzmir)

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