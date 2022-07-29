GÜNDEM / 29 Temmuz 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM / 29 Temmuz 2022

29.07.2022 08:57
GÜNDEM / 29 Temmuz 2022

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cezayirli Şehitler Anıtı'nı ziyaret edecek.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cezayirli Şehitler Anıtı'nı ziyaret edecek.

(Cezayir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Doğu Katı Atık Entegre Tesisi Açılışı", "Çekirge Teras Projesi Tanıtımı ve İlk Fidan Dikimi" ve "Hanlar Bölgesi Çarşı Başı Meydanı İlk Taş Yerleşimi, Mevlana 7. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni"ne katılacak, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini, AK Parti İl Başkanlığını ve esnafı ziyaret edecek.

(Bursa/11.00-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Murat Bardakçı Kütüphanesi ve Çatalca Arif Nihat Asya Köy Yaşam Merkezi'nin açılışına katılacak.

(İstanbul/11.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan başkanlığındaki CHP heyeti, Kapıkule Sınır Kapısı'nda "Sıla Yolu" projesine ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(Edirne/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 70. Hasat Bayramı Etkinliği'ne katılacak.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nda düzenlenecek programda, 5G ile ilgili gelinen süreci kamuoyuyla paylaşacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı dış ticaret ve ikinci çeyrek turizm istatistikleri ile haziran ayı hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/18.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen "Yüzyüze 100 Gün" programı kapsamında Üsküdar'da Uncular Gastronomi Sokağı ve Balıkçılar Sokağı'nı ziyaret edecek.

(İstanbul/14.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Silopi ilçesi Birlik Köyü Camisi'nde cuma namazı kıldıracak, Hz. Ömer Kur'un Kursunun açılışını gerçekleştirecek.

(Şırnak/12.20/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 2022 Turkcell Süper Kupa mücadelesinde cumartesi günü karşı karşıya gelecek Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörleri Abdullah Avcı ve Rıza Çalımbay ile iki takımın kaptanları, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda düzenlenecek ortak basın toplantısında soruları cevaplayacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 55. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Kutay Menajerlik Kupası'nda MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Ankara/20.00) (Fotoğraflı)

3- Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürüyor.

(Innsbruck) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA

Derya Yanık, İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 29 Temmuz 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: GÜNDEM / 29 Temmuz 2022 - Son Dakika
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