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GÜNDEM / 3 Ekim 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 3 Ekim 2021

03.10.2021 08:57
GÜNDEM / 3 Ekim 2021, System.String[]

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Şehir Hastanesi ve Ordu 2.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Şehir Hastanesi ve Ordu 2. Etap Çevre Yolu şantiyelerinde incelemelerde bulunacak, Karadeniz Bölgesi Gençlik Kolları Başkanları Kampı Programı'na katılacak, Ünye Belediyesini ziyaret edecek, Ünye Temel Atma ve Açılış Töreni'nde, Fatsa Belediyesi Hizmet Binası Açılış Programı'nda yer alacak, Belediyeye ziyaret gerçekleştirecek, partisinin Ordu İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ordu/09.30-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 8. hafta, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor, Gaziantep-Altay, Fenerbahçe-Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor-Galatasaray maçlarıyla tamamlanacak.

(Malatya/13.30/Gaziantep/İstanbul/16.00/Rize/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'in 8. haftası, Beypiliç Boluspor-Denizlispor, Yılport Samsunspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor, Eyüpspor-Manisa ve MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarıyla sona erecek.

(Bolu/13.30/Samsun/16.00/İstanbul/Ankara/19.00) (Fotoğraflı)

3- TFF 3. Lig gruplarında 5. hafta karşılaşmaları tek maç dışında yapılacak.

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin ikinci hafta mücadelesi, Semt77 Yalovaspor-Gaziantep Basketbol, HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Türk Telekom, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Frutti Extra Bursaspor, Fenerbahçe Beko-Aliağa Petkimspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Yalova/13.00/Afyonkarahisar/15.30/Denizli/18.00/İstanbul/20.15) (Fotoğraflı)

5- Dünya Güreş Şampiyonası'na Norveç'te serbest stil mücadelesiyle devam edilecek, 57 kiloda Süleyman Atlı, 65 kiloda Selahattin Kılıçsallayan, 79 kiloda Ramazan Sarı ve 92 kiloda Erhan Yaylacı mindere çıkacak.

(Oslo/11.30)

6- AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler Grup maçları tamamlanacak.

A Grubu'nda Bingöl Solhanspor-Cizre Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor, B Grubu'nda Sorgun Belediyespor-Yeni Kızıltepespor, Arkas Spor-Altekma, C Grubu'nda Tokat Belediye Plevne-Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş ve Halkbank-Spor Toto maçları yapılacak.

(İzmir/13.00/15.30/Ankara/12.00/14.30/İstanbul/12.00/15.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Ayasofya-i Kebir Camii'ni 3,5 milyonun üzerinde kişi ziyaret etti

Caminin imamı Ferruh Muştuer:

"Cuma, cumartesi, pazar günleri ziyaretçi sayısı 30 binleri geçiyor. Cami açıldığı andaki atmosfer ne ise bu durum katlanarak ve çoğalarak bugün de devam ediyor"

"Her gün 2, 3 insanın Müslüman olduğuna rehberlik, şahitlik yapıyoruz. Kanada'dan gelen bir insan gözünü Ayasofya'ya dikmiş, İslamiyet'i araştırmış, özümsemiş ve 'İslamiyet'e Ayasofya'da girmek istiyorum.' diyor"

"Şu ana kadar salgınla alakalı camimizde hiçbir sorun yaşanmadı. Zaten işaretlenen yerlerde görevlilerimiz camiye gelen cemaatimizi ve turistlerimizi yönlendiriyorlar"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul)

2- GRAFİKLİ - Avrupa'da birçok aile yüksek fiyatlar nedeniyle "ev alma" umudunu yitiriyor

Berlin'den Londra'ya kadar Avrupa'nın şehirlerinde daha fazla aile, ev sahibi olmak için yüksek fiyatlar ödemeyi imkansız buluyor

Kovid-19 salgınında neredeyse bütün Avrupa ekonomilerinde ev fiyatları ve kiralar hızla yükselirken toplumsal eşitlik ve finansal istikrara yönelik risklere ilişkin endişeler de arttı

Paris'te metrekare fiyatları 10 bin avronun üzerinde bulunuyor

Emlak24.com kurucusu Doğan Gündoğdu:

"Alman halkının gelirleri yıllık yüzde 1 veya yüzde 2 artarken konut fiyatları yüzde 10'dan fazla artıyor"

"Enflasyon oranlarının yükselmesinden sonra insanlar ham madde piyasasına, enerjiye, gayrimenkul veya hatta eski arabalara sermayelerini kaybetmemek için yatırım yapıyorlar"

(Bahattin Gönültaş/Berlin)

3- Büyük mücadelenin küçük kahramanı "Hamza" kalbiyle olan savaşı kazandı

Kalp damarları ters olarak dünyaya gelen 3 aylık Hamza Arslan, yapılan başarılı operasyon ve yaklaşık 55 günlük yoğun tedaviyle sağlığına kavuştu

SBÜ Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Can Vuran:

"Her bebek gibi Hamza da bizim için değerli bir bebek ama Aslan soyadı, aslan gibi de bir kalbi çıktı. Birçok problemle doğmuş olsa dahi bunun yanında ameliyat şansını iyice riske sokmuş, bu dönemde bize başvurmuş olmasına rağmen riskli bir tedavi sürecinden hem kalbi hem bünyesi aslan gibi ayakta kalarak çıktı"

Anne Rabia Arslan:

"Psikolojik olarak çok yıprandık. Sadece ben değil, bütün aile çok yıprandık. Allah razı olsun hocalarımızdan. Benim için ilk yoğun bakıma verdiğim zamanlar çok zor oldu ama Allah'a şükür iyiyiz"

(Hatice Şenses/İstanbul)

***

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Şehir Hastanesi, Numan Kurtulmuş, AK Parti, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 3 Ekim 2021 - Son Dakika


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