GÜNDEM / 3 Haziran 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu AB Komiseri Dimitris Avramopoulos ile KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı Vahdettin Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu AB Komiseri Dimitris Avramopoulos ile KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı Vahdettin Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.

(İstanbul/14.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beşiktaş'ta muhtarlarla bir araya gelecek, Beşiktaş Sivaslılar Derneğine ziyarette bulunacak, Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu AB Komiseri Dimitris Avramopoulos'u kabul edecek, AK Parti Gaziosmanpaşa teşkilatıyla iftarda buluşacak.

(İstanbul/11.00/15.00/16.00/20.38) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- TÜİK, mayıs ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Donald Trump, Kraliçe 2. Elizabeth'in davetlisi olarak İngiltere'ye resmi ziyarette bulunacak.

(Londra)

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ile 8 Haziran Cumartesi günü Konya'da oynayacağı H Grubu 3. hafta maçının hazırlıklarını Antalya'da Zeynep Otel'in sahasında yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(Antalya/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko ile TOFAŞ, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/21.00) (Fotoğraflı)

3- Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası İspanya'nın Pontevedra kentinde başlayacak.

ÖZEL HABER

1- ABD'de büyüme resesyon kaygılarını gideremedi

Küresel ekonomide ticaret savaşı endişeleri ve jeopolitik risklerin artmasında kilit rol oynayan ABD'de, tahvil faizlerinin gidişatı ve enflasyonda istenilenin yakalanamaması ilk çeyrekte kaydedilen yüzde 3,1'lik büyümeye gölge düşürdü

Yatırımcıların gelişmiş ülke tahvil faizlerine talep göstermesinin etkisiyle 10 yıllık tahvil faizleri düşüşünü sürdürerek yüzde 2,13 seviyelerine kadar geriledi ve yüzde 2,35 seviyelerinde bulunan 3 aylık tahvil faizlerinin altında kalmaya devam etti

Uzmanlar, ABD'de resesyon yaşanma ihtimalini yüzde 25 olarak değerlendirirken, yıl sonuna kadar Fed'in faiz indirimine gitmesi olasılığı ise yüzde 91,2'ye yükselmiş durumda

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Karabulut:

"Aslında yatırımcılar, uzun dönemli tahvil taleplerini artırarak bir nevi gelecek dönem için faiz indirimi beklentilerini de satın almış oluyor. Beklentiler, yıl sonuna doğru bir faiz indirimi şeklinde olsa da ben daha önceki toplantılarda faiz indirimine gidilebileceğini düşünüyorum"

(Belgin Yakışan Mutlu/Murat Aslan/İstanbul)

2- "Mobil iletişim markalarımızın pazar payını yüzde 40'a çıkartabiliriz"

MOBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Turnacı:

"Geçen sene yerli mobil iletişim markalarının pazar payı yüzde 12'nin üzerindeydi. Bu payı yüzde 40'a çıkartabiliriz. Yerli markalarımız için gerekli teşvik ve düzenlemelerin yapılmasına odaklanmalıyız"

"2018'de toplam ithalatımız 223 milyar dolardı. Sektörümüzün toplam ithalattaki rakamı 1,9 milyar dolar"

"İkinci elde yenileme modeli ile vatandaşlar tekrar telefon almayacak. Mevcut ikinci eller tekrar ekonomiye kazandırılacak"

(Yunus Türk/İstanbul)

3- Ramazan Bayramı'nda yeni trend "diyet baklava" oldu

Yarın başlayacak bayram öncesi çarşı-pazarda yaşanan hareketlilik tatlıcılara da yansıdı

Tatlıda yeni trend olan diyet baklava, bu yıl bayramın en çok tüketilen ürünleri arasında yer alıyor

Tatlıcılarda en çok satışın bugün yapılması beklenirken, bayramın vazgeçilmezi baklava ve şöbiyet, en fazla tercih edilen ürünler olarak öne çıktı

(Eda Topcu/İstanbul)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Erdoğan'a övgüler yağdıran Tuğba Ekinci'den şaşırtan çıkış: AK Parti'ye hiç oy vermedim

MHP Eşme İlçe Başkanı silahla ayağından vuruldu, MHP'li 4 yönetici gözaltına alındı

Erdoğan'dan, İstanbul seçimi için kurmaylarına önemli iki talimat