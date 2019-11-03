GÜNDEM / 3 Kasım 2019

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği, Belediye Başkanlığını, Bilim Sanat Merkezi'ni ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Şırnak/10.00/11.30/12.00/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Erkmen Belediyesi Yöresel Ürünler Satış ve Yemek Evi'nin açılışını yapacak, Valilik ve Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Afyonkarahisar/11.00/12.00/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5. Toplantısı hazırlıkları kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından kabul edilecek, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşecek, İslam İşbirliği Teşkilatı Somali Temas Grubu toplantısına katılacak.

(Doha) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.

(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar izleniyor.

(Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Vodafone 41. İstanbul Maratonu koşulacak

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, maratonun startını verecek.

Organizasyon kapsamında 42 kilometre 195 metrelik maratonun yanı sıra 15 kilometrelik koşu ve 8 kilometrelik halk koşusu gerçekleştirilecek.

(İstanbul/09.00/09.15/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Süper Lig'de 10. haftaya Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(Denizli/14.00/İstanbul/16.30/Kayseri/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TFF 1. Lig'de 10. hafta Keçiörengücü-Giresunspor, Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Eskişehirspor-Osmanlıspor, Altınordu-İstanbulspor müsabakalarıyla sürüyor.

(Ankara/14.00/İstanbul/Eskişehir/16.30/İzmir/19.00) (Fotoğraflı)

4- ING Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta Fenerbahçe Beko-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, Anadolu Efes-Sigortam.net İTÜ Basket, Darüşşafaka Tekfen-Bahçeşehir Koleji, Teksüt Bandırma-Frutti Extra Bursaspor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/15.15/17.30/Balıkesir/20.00) (Fotoğraflı)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası Gelecek Koleji Çukurova Basketbol-Galatasaray, Beşiktaş TRC İnşaat-Çankaya Üniversitesi, BOTAŞ-Samsun Canik Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor-İzmit Belediyespor müsabakalarıyla sona erecek.

(Mersin/14.00/İstanbul/15.15/Ankara/16.00/Hatay/16.30) (Fotoğraflı)

6- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 3. haftasında Spor Toto-Arhavi Voleybol, Ziraat Bankası-İnegöl Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta-Tokat Belediye Plevne, Sorgun Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Halkbank, Arkas Spor-Fenerbahçe HDI Sigorta müsabakaları yapılacak.

(Ankara/14.00/16.30/İstanbul/Yozgat/14.00/Bursa/16.00/İzmir/19.00) (Fotoğraflı)

7- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 4. hafta müsabakaları oynanacak.

8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 11. hafta karşılaşmaları yapılacak.

9- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 19. yarışı ABD Grand Prix'si koşulacak.

(Austin/22.10)

10- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. yarışı Malezya Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Sepang/10.00)

ÖZEL HABER

1- Altına 9 ayda 64,5 milyar liralık yatırım

Bu yılın ocak-eylül döneminde 2018'in aynı dönemine göre dolar/TL'de yüzde 6,6'lık düşüş yaşanırken, küresel risklerdeki artışın etkisiyle yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesi gram altının fiyatında yüzde 14,1'lik yükselişi beraberinde getirdi

Fiyatındaki yükseliş altın mevduatlarının karşılığına yansırken, Türkiye'de altın mevduatları ocak-eylülde geçen yılın aynı dönemine göre 26 milyar liraya varan artış kaydederek 64,5 milyar liraya ulaştı

İstanbul, 20,6 milyar liralık tutarla Türkiye'deki altın mevduatının neredeyse 3'te 1'ine sahip bulunuyor

Türkiye'de en az altın mevduatına sahip 10 kentten 7'si Doğu Anadolu bölgesinde yer alıyor

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

2- Bebek katili YPG/PKK'ya ekimde ağır darbe

Halkın barış, huzur ve güvenliğini bozmak isteyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik ekim ayında yurt içi ve yurt dışında düzenlenen operasyonlarda bin 90 terörist etkisiz hale getirildi

Etkisiz hale getirilen teröristler arasında Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride aranan Servet Aydın ve Söylemez Yaşar da bulunuyor

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla 9 Ekim'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile teröristlere ağır darbe vuruldu

(Yunus Okur/Erzurum)

3- Tel Abyad Hastanesi ayağa kaldırılıyor

Terör örgütü YPG/PKK'nın kaçarken yakarak büyük zarar verdiği Tel Abyad Hastanesi'nin tekrar tam kapasiteyle hizmet vermesi için onarımı sürüyor

Sağlık Bakanlığınca yürütülen çalışmalarla kısa süre önce bir binasında sağlık hizmetlerinin verilmeye başlandığı hastanenin tamamlanacak çalışmalarla tam teşekküllü bir hastaneye dönüştürülmesi planlanıyor

Şanlıurfa Sağlık Müdürü Emre Erkuş:

"Burası ameliyathanesinin, röntgen, laboratuvar ve tomografisinin bulunduğu tam teşekkülü bir hastane haline getirilecek"

Suriyeli Halid Ettahri:

"Allah'a şükür Türkiye'nin sayesinde hastanemizin bakım onarımı yapılıyor, eskisinden daha iyi olacak"

(Mehmet Fatih Aslan/Mustafa Güçlü/Tel Abyad)

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