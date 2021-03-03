GÜNDEM / 3 Mart 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 3 Mart 2021

03.03.2021 08:59
GÜNDEM / 3 Mart 2021, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Başbakanı Ersan Saner'i kabul edecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Başbakanı Ersan Saner'i kabul edecek. Şentop, yakın çalışma ekibinden protokol görevlisi Yunus Şeker'in eşi Sema Şeker'in Karşıyaka Mezarlığı'ndaki cenaze törenine katılacak.

(TBMM/17.00/ Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ataşehir'de Apartman Görevlileri Buluşması'nın açılışında konuşacak.

(İstanbul/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında videokonferans yöntemiyle toplanacak.

(Ankara/17.00)

5- İYİ Parti Meclis Grup Toplantısı düzenlenecek.

(TBMM/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, Muharrem Erkek ve Gülizar Biçer Karaca, parti genel merkezinde ayrı ayrı basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.15/11.45/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Ekonomi Masası üyeleri, Akyurt ilçesindeki Otonomi'de oto galerici esnafıyla bir araya gelecek.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM'den

Genel Kurulda, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

KİT Komisyonunda, Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ile

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün hesapları görüşülecek.

(TBMM/14.00/14.30/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- TÜİK, şubat ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani ile görüşecek, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- FETÖ'nün, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı açıktan giriştiği ilk operasyon" olarak tanımlanan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu bazı kamu görevlilerinin ifadeye çağırıldığı 7 Şubat 2012'deki "MİT kumpası"na ilişkin 18 sanığın yargılandığı davada, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinin kararını açıklaması bekleniyor.

(İstanbul)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nin Büyük Jüri Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Süper Lig'de 28. hafta mücadelesine, Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor, Medipol Başakşehir- İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor- Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü- Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(Erzurum/13.30/Sivas/İstanbul/16.00/Kayseri/Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 21. hafta; 2 ve 3. Gruplarda ise 24. hafta maçları yapılacak.

4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımıyla karşılaşacak.

(Milano/22.45)

5- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu'nda iki Türk ekibi Pınar Karşıyaka ile TOFAŞ karşı karşıya gelecek.

(İzmir/20.00) (Fotoğraflı)

6- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında, Çankaya Üniversitesi-Nesibe Aydın, BOTAŞ-OGM Ormanspor, Samsun Canik Belediyespor- Bellona Kayseri Basketbol, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray, İzmit Belediyespor-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Birevim Elazığ İl Özel İdare ve Beşiktaş HDI Sigorta-Fenerbahçe Öznur Kablo maçları yapılacak.

(Ankara/14.00/14.30/Samsun/14.00/Hatay/15.00/Kocaeli/15.30/Mersin/16.00/İstanbul/17.30) (Fotoğraflı)

7- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Fenerbahçe Opet, deplasmanda İtalya'nın Igor Gorgonzola takımıyla karşılaşacak.

(Novara/21.00)

8- Voleybol Kadınlar CEV Kupası yarı final rövanşında Galatasaray HDI Sigorta, Fransa'nın Beziers Angels takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

9- Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası yarı final rövanşında Ziraat Bankkart, Çekya'nın Lvi Prag takımını konuk edecek; Halkbank deplasmanda İtalya'nın Allianz Powervolley takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Ankara/18.00/Milano/21.00) (Fotoğraflı)

10- Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası yarı final rövanşında Sistem9 Yeşilyurt ile Türk Hava Yolları karşılaşacak.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

11- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasından ertelenen İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta maçı yapılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)

12- Voleybolda 2021 CEV 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. tur mücadelesi Sırbistan'da başlayacak; Türkiye ilk maçında Bulgaristan ile karşılaşacak.

(Vrnjacka Banja/18.00)

13- Beşiktaş Kulübü ile Vodafone arasındaki yeni sponsorluk anlaşması ve Dünya Kadınlar Günü projesinin duyurulacağı basın toplantısı, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Engin Aksoy'un yanı sıra Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncularının katılımıyla gerçekleştirilecek.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 12, 13 ve 15. haftalarından ertelenen birer maç yapılacak.

ÖZEL HABER

1- GRAFİKLİ - Güvenlik güçleri şubat ayında 126 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

Olumsuz hava koşullarına rağmen haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'ya şubatta da ağır darbe vurdu

Etkisiz hale getirilen teröristler arasında "kırmızı" kategoride aranan sözde Amanos saha sorumlusu "Bedrettin Bedirhan" kod adlı İbrahim Şengül de yer alıyor

(Yunus Okur/Erzurum)

2- İşitme kayıpları implant aracılığıyla giderilebiliyor

Cochlear Türkiye Genel Müdürü Gül Erden:

"Türkiye'de her yıl doğan 1,3 milyon bebeğin yaklaşık 3 bin 900-4 bin 500'ü işitme kaybı ile doğuyor"

"Yetişkinler arasında da yaşa ve ateşli hastalıklar, kaza, kemoterapi, yanlış ilaç kullanımı gibi çeşitli nedenlere bağlı olarak gelişen işitme kayıplarında doğru ve zamanında bir çözüm uygulanmazsa sosyal izolasyon, bilişsel yetkinliklerin kaybı, hatta alzaymır (demans) gibi olumsuz sonuçlar ortaya çıkabiliyor"

"Ailelerin teknolojinin sunduğu çözümlerin ve devletimizin verdiği imkanların farkında olması çok önemli"

(Musab Turan/İstanbul)

3- Şubatta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu

Türkiye binek ve hafif ticari toplam otomotiv satışları sıralamasında Fiat 10 bin 933 adetle ilk sırada yer alırken, Renault 6 bin 331 adetle ikinci ve Ford 5 bin 736 adetle üçüncü sırada yer aldı

En fazla satılan otomobil markası yine Fiat, en çok satılan hafif ticari araç markası da Ford olarak belirlendi

Şubatta Ferrari alıcı bulmazken, 1 Bentley, 2 Lamborghini, 2 Aston Martin, 2 Jaguar, 5 Maserati ve 43 Porsche satıldı

(Abdulselam Durdak/İstanbul)

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Mustafa Şentop, İstanbul, Türkiye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 3 Mart 2021 - Son Dakika


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