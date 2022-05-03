GÜNDEM / 3 Mayıs 2022 - Son Dakika
Üye Girişi

GÜNDEM / 3 Mayıs 2022

03.05.2022 08:57
GÜNDEM / 3 Mayıs 2022

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Siyasi partiler arasında yüz yüze ve video konferans yöntemiyle bayramlaşma programları düzenlenecek.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Siyasi partiler arasında yüz yüze ve video konferans yöntemiyle bayramlaşma programları düzenlenecek.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nda incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması yapacak, AK Parti Trabzon İl Başkanlığınca düzenlenecek bayramlaşma programına katılacak.

(Rize/13.00/Trabzon/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya- Ukrayna Savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist, Villarreal- Liverpool yarı final rövanş maçıyla belli olacak.

(Villarreal/22.00) (Fotoğraflı)

2- Basketbolda tek maç üzerinden oynanan ULEB Avrupa Kupası'nın yarı finalinde Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda MoraBanc Andorra takımıyla karşılaşacak.

(Andorra la Vella/21.00)

3- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final turunda Fenerbahçe Safiport ile Nesibe Aydın, ikinci maçta karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)

4- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde play-off final etabında VakıfBank ile Fenerbahçe Opet, 3'üncülük mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit ile Türk Hava Yolları arasında ikinci maçlar oynanacak.

(İstanbul/20.00/15.00) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

YORUMLAR
500
GÜNDEM ÖZETİ / 3 Mayıs 2022 GÜNDEM ÖZETİ / 3 Mayıs 2022 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 'İstanbul Havalimanı'nın ardından bir rekor da demiryollarında kırıldı' Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 'İstanbul Havalimanı'nın ardından bir rekor da demiryollarında kırıldı'

Rize Artvin Havalimanı, Ankara, Nisan, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 3 Mayıs 2022 - Son Dakika


Son Dakika
23:47 Çocuklarına bayram ziyaretine giden adam, eski eşini bıçaklayarak öldürdü!
23:36 Kanserle savaştığı öne sürülen Putin'in sağlık durumu nasıl? Lavrov, Rus liderin görüştüğü liderleri işaret etti
23:21 Savaşın 68. gününde iki Rus gemisi Bayraktar TB2 tarafından vuruldu
23:01 UEFA'nın Rusya'ya yaptırım uygulaması Türk takımlarının işine yaradı! İşte ekiplerimizin yeni Avrupa haritası
22:36 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, Ibiza tatilinden arka arkaya bikinili pozlarını paylaştı
22:10 CHP'li Tanal, Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret etti! Kavala: Temelsiz bir iddia nedeniyle bana ceza verildi
21:24 Galatasaray'da seçim, 11 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek
21:11 Şanlıurfa'da 16 yaşındaki çocuk annesi ile tartışan babasını balyoz kullanarak öldürdü
20:21 Internet Explorer kapatılıyor! Microsoft 15 Haziran'ı işaret etti
20:14 Ülkemizde 2 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi vefat etti, bin 344 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 09:14:20. #1.13#
SON DAKİKA: GÜNDEM / 3 Mayıs 2022 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement