GÜNDEM / 3 Ocak 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'in 16. haftasına Çaykur Rizespor- Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük- Trabzonspor ve Hes Kablo Kayserispor- Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.

(Rize/13.30/İstanbul/16.00/Kayseri/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'de 17. ve sezonun ilk devresinin son haftasına Royal Hastanesi Bandırmaspor- Altay, İstanbulspor- Ankaraspor, Giresunspor-Tuzlaspor, Yılport Samsunspor- Adanaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Bandırma/13.30/İstanbul/Giresun/16.00/Samsun/19.00) (Fotoğraflı)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında yapılacak Aliağa Petkimspor-Bahçeşehir Koleji, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-HDI Sigorta Afyon Belediyespor, OGM Ormanspor- Frutti Extra Bursaspor maçlarıyla ilk devre sona erecek.

(İzmir/13.00/Muğla/17.30/Ankara/20.00) (Fotoğraflı)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta maçları yapılacak.

Samsun Canik Belediyespor- Çankaya Üniversitesi, Fenerbahçe Öznur Kablo-Büyükşehir Belediye Adana Basketbol, OGM Ormanspor- Galatasaray, BOTAŞ-Beşiktaş HDI Sigorta, Bellona Kayseri Basketbol- Hatay Büyükşehir Belediyespor, Birevim Elazığ İl Özel İdare-İzmit Belediyespor, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Nesibe Aydın karşılaşmaları oynanacak.

(Samsun/13.00/İstanbul/14.00/Ankara/14.00/14.30/Kayseri/15.30/Elazığ/16.00/Mersin/16.30) (Fotoğraflı)

5- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftasından ertelenen tek maç yapılacak.

6- Hentbol 2022 Erkekler Avrupa Şampiyonası elemelerinde 6 Ocak'ta Eskişehir'de ve 9 Ocak'ta deplasmanda Polonya ile karşılaşacak Türk Milli Takımı, Eskişehir Hilton Garden Inn Oteli'nde toplanarak hazırlıklarına başlayacak.

7- 2021 Dakar Rallisi, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde başlayacak.

ÖZEL HABER

1- GRAFİKLİ - Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine 2020'deki sağlık yatırımları büyük katkı sağladı

Kovid-19'un tüm dünyayı etkilediği 2020'de birçok ülke vatandaşlarına sağlık hizmeti veremeyecek noktaya gelirken Türkiye, yoğun bakım ve yatak kapasiteleriyle öne çıkan şehir hastaneleri başta olmak üzere, hızla tamamladığı son teknolojiye sahip hastaneler ile salgına karşı savaşı büyük bir güçle sürdürdü

Geçen yıl 9 ilde inşa edilen 17 dev hastane ve ilçelerde hizmete alınan hastaneler ile vatandaşların sağlık hizmetlerinden kesintisiz faydalanması sağlandı

Sağlık Bakanlığı tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan 100 yatak ve 6 ameliyathaneye sahip Lefkoşa Acil Durum Hastanesi de Kovid-19'la mücadele sürecinde hizmete sunuldu

(Ahmet Sertan Usul/Ankara)

2- GRAFİKLİ - Yeni yılda darbecileri 127 milyon liralık tazminat davaları bekliyor

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında can kaybının yanı sıra maddi hasara neden olan darbeciler hakkında Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Muğla, Malatya ve Şırnak'ta yaklaşık 127 milyon liralık tazminat davaları açıldı

"Ağırlaştırılmış müebbet" ile süreli hapis cezalarına çarptırılan darbeciler, bu dosyaların karara bağlanması halinde, savaş uçakları ve zırhlı araçlarla sebep oldukları hasarın da bedelini ödeyecek

(Tanju Özkaya/ Cemil Murat Budak/Ankara)

3- KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Hastalıktan çok kime bulaştırdım diye bir suçluluk duygusu yaşıyorsunuz"

Koronavirüsü yenen Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy:

"Hastanede gördüm ki bu hastalığı çok zor geçirenler, hayatını kaybedenler var. Öksürüğün hiç bitmediğine şahit oldum. Yan odada yatan bir hastanın ciğerleri sökülürcesine sabaha kadar öksürdüğünü duydum"

"Ben bunu (virüsü) ne zaman kaptım, eşime mi, evladıma mı, babama mı, kardeşime mi, çalışma arkadaşlarıma mı bulaştırdım diye vicdani yönden büyük bir baskısı var. Allah'a şükür etrafımızda böyle bir durum çıkmadı"

(Esma Küçükşahin/Kayseri)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.