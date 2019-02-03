Gündem / 3 Şubat 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Ürdün Kralı
II. Abdullah ile Vahdettin
Köşkü'nde kahvaltıda bir araya gelecek.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Sincan
'da şehit yakınları ve gazilerle kahvaltıda buluşacak, Merkez
Güngörmüşler Konağı'nı ve esnafı ziyaret edecek, seçim irtibat bürolarının açılışına katılacak, STK
temsilcileri ve muhtarlarla akşam yemeğinde bir araya gelecek.
(Ankara/ 10.30-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
, Zeytinburnu Kazlıçeşme
Kültür Merkezi'nde, "Doğu ve Güneydoğu Kanaat Önderleri ile Toplantı" programına katılacak.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
(KKTC
) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
, Birleşmiş Milletler
(BM
) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile görüşecek.
(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Venezuela
'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro
taraftarları ile muhalefetin düzenlediği gösteriler, ABD
'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.
(Caracas) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- ABD Başkanı Donald Trump
'ın Suriye
'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.?
(Washington
)? (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.
(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası 37. Vehbi Emre ve Hamit Kaplan
Grekoromen Güreş Turnuvası'nda son gün müsabakalarını izleyecek.
(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Spor Toto Süper Lig'de 20. haftaya Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Çaykur Rizespor
, Akhisarspor-Medipol Başakşehir
, Antalyaspor- Beşiktaş
maçlarıyla devam edilecek.
(Erzurum/13.30/Manisa/16.00/Antalya/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Spor Toto 1. Lig'de 20. hafta Tetiş Yapı Elazığspor- Giresunspor
, Hatayspor- Denizlispor
, Afjet Afyonspor- Adanaspor
müsabakalarıyla sürüyor.
(Şanlıurfa/Hatay/13.30/Afyonkarahisar/16.00) (Fotoğraflı)
4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 17. haftaya Fenerbahçe
Beko- Türk Telekom
, Banvit- Gaziantep
Basketbol, Adatıp Sakarya
Büyükşehir Belediye Basketbol- Arel Üniversitesi Büyükçekmece
Basketbol karşılaşmalarıyla devam edilecek.
(İstanbul/13.00/Balıkesir/15.15/Sakarya/17.30) (Fotoğraflı)
5- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 17. hafta Beşiktaş-Hatay Büyükşehir Belediyespor
, Çukurova
Basketbol- Galatasaray
, Canik
Belediyespor- Mersin
Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla sona erecek.
(İstanbul/14.00/Mersin/Samsun/16.00) (Fotoğraflı)
6- Voleybolda Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftası Fenerbahçe Opet- Türk Hava Yolları
, Kameroğlu Beylikdüzü
Voleybol İhtisas-Karayolları, Aydın
Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta
, Halkbank-Beşiktaş, Nilüfer
Belediyespor-VakıfBank müsabakalarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/14.00/16.00/Aydın/15.00/Ankara/16.00/Bursa/17.30) (Fotoğraflı)
7- Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 13. haftası Osmangazi
Belediyespor- Ardeşen
Gençlik müsabakasıyla sona erecek.
(Bursa/16.00)
8- TFF
2. Lig ve TFF 3. Lig'de 20. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.
9- Atletizmde Avrupa
Şampiyon Kulüpler Kupası kros yarışmaları Portekiz
'de yapılacak.
(Albufeira/13.00)
ÖZEL HABER
1- Sürücü adaylarını en çok "düz vites" ve "park etme" zorladı
Milli Eğitim Bakanlığının istatistiklerine göre, Türkiye
genelinde geçen yıl 301 bin 643'ü kadın, 705 bin 554'ü erkek toplam 1 milyon 7 bin 197 kişi ehliyet almaya hak kazandı
Direksiyon sınavında başarısız olan 567 bin 280 adayın en çok düz vites arabalarda kalkış yaparken motoru stop ettirmesi sebebiyle elendiği belirlendi
Bu hatayı sırasıyla park ederken kaldırıma veya konilere çarpma, kaldırıma 50 santimetreden fazla açığa park etme, geri giderken konilere veya kaldırıma çarpma, şeridinin dışına çıkma ile koniler arasında en fazla iki hamlede park edememe izledi
Kalkış sırasında, şerit değiştirirken ve diğer zorunlu durumlarda sinyal vermeme bir başka elenme sebebi oldu
Özel motorlu taşıt sürücü kurslarına geçen yıl 1 milyon 87 bin 207'si erkek, 487 bin 270'i de kadın 1 milyon 574 bin 477 aday kaydoldu
(Burcu Çalık/Ankara)2- Altın fiyatı yerel seçimlere kitlendi İstanbul Kuyumcular Odası
Başkanı Mustafa Atayık:
"Yerel seçimler piyasaların sonucunu merakla beklediği en önemli gündem maddesi olarak karşımızda duruyor. Gram altın 220-225 TL bandı arasında gidip geliyor. Seçime kadar altın fiyatlarında çok büyük bir oynama beklemiyorum"
"Türk kuyumculuk sektörünün ihracatı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 35 artışla 4,5 milyar dolara çıktı. Yurt içine baktığımızda tüm olumsuz tabloya rağmen 2018'de iç piyasada da 6 milyar dolara yakın bir satış gerçekleşti"
(Musab Turan-İstanbul) 3- İstanbul havalimanları, 2,7 milyon ton yükü omuzladı
İstanbul'daki tüm havalimanlarından geçen yıl icra edilen geliş ve gidiş seferlerinde taşınan yük miktarı önceki seneye göre 206 bin 756 ton arttı
Bu dönemde megakentin havalimanlarından düzenlenen iç ve dış hat uçuşlarında toplam 2 milyon 743 bin 725 tonluk bagaj, kargo ile posta yükü nakledildi
(İzzet Taşkıran/ İstanbul)
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