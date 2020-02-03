GÜNDEM / 3 Şubat 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Ukrayna'ya gidecek.

Resmi törenle karşılanacak Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile baş başa görüşecek ve iki lider Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'na katılacak.

Erdoğan, iki ülke arasında bazı anlaşmaların imza töreninin ardından Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy tarafından onuruna verilecek resmi yemek ile DEİK İş Konseyi toplantısına katılacak.

(İstanbul/10.00/Kiev) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2. yarıyıl başlangıcı - Binali Yıldırım Anaokulu ve İlkokulu Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.40) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü Koordinasyon ve İstişare Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TÜİK, ocak ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye İhracatçılar Meclisi, ocak ayı ihracat rakamlarını Hatay'da açıklayacak.

(Hatay/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi toplantısına katılacak.

(Cidde) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Trablus/Moskova/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan dışişleri bakanları ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun katılacağı Orta Asya + ABD (C5+1) Dışişleri Bakanları toplantısı Taşkent'te düzenlenecek.

(Taşkent) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen yarıyıl tatilinin ardından ders başı yapacak. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Koronavirüs salgınının başladığı Çin'in Vuhan kentinden Ankara'ya getirilen ve Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözlem altında tutulanların durumuyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yürütülen çalışmalar izleniyor.

(Elazığ-Malatya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- FETÖ davaları

Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanması Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürdürülecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı'nın da aralarında bulunduğu 84 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

SPOR

1- Süper Lig'de 20. haftanın kapanış maçında Yukatel Denizlispor ile Göztepe karşı karşıya gelecek.

(Denizli/20.00) (Fotoğraflı)

2- TFF 1. Lig'de 20. hafta, İstanbulspor-Cesar Grup Ümraniyespor maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

3- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftası Aydın Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(Aydın/19.30) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- ANALİZ - Kamu bankalarının 15 yıllık değişim ve dönüşümü

Geçmiş yıllarda kriz dönemlerinde "görev zararları" ile adından söz ettiren kamu bankaları, son 15 yıldaki dönüşümle karlılıkları, düşük faiz oranları, mega projelere sundukları finansman desteği ve ekonomideki etkin rolleri ile konuşuluyor

Üç kamu bankasının 2004 yılında 108,4 milyar lira seviyesinde olan aktif büyüklüğü, 2019'da 1 trilyon 532 milyar liraya yükseldi

Bankacılık sektörünün kredi bakiyesinde kamu bankalarının payı 2000 yılında yüzde 18 iken, yıllar itibarıyla kademeli artarak 2018'de yüzde 34,4'e ve 2019'da yüzde 36'ya ulaştı

2004'te yüzde 10,7, 2009'da yüzde 4,5 ve 2018'de yüzde 3,04'e kadar gerileyen kamu bankalarının NPL rasyosu, geçen yıl yüzde 4,05 olarak gerçekleşti

(Murat Birinci/İstanbul)

2- GRAFİKLİ - YPG/PKK'ya yılın ilk ayında ağır darbe

Şehir merkezleri ve kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'ya ocak ayında ağır darbe vurarak 45 teröristi etkisiz hale getirdi

Eli kanlı terör örgütü PKK'ya ve gençlik yapılanmasına yönelik ocakta birçok ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 112 zanlıdan 63'ü tutuklandı

Geçen yıl ağustos ayında başlatılan ve 144 teröristin etkisiz hale getirildiği "Kıran" operasyonları tamamlandı, bazı bölgelerde ise "Kapan" operasyonları başlatıldı

(Yunus Okur/Erzurum)

3- İkinci el otomobilde "kapora tokatçılığına" dikkat

Özellikle ikinci el araç alım satımıyla ilgili son dönemde sıklıkla gündeme gelen dolandırıcılık yöntemlerinden "kapora tokatçılığı" ile vatandaşlar mağdur ediliyor

Yanıltıcı ve dikkati çekici ilan başlıklarıyla alıcıların ilgisini cezbeden dolandırıcılar, sahte ilanlar için topladıkları kaporanın ardından ortadan kayboluyor

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük:

"(Tüketiciler) İyice araştırmadan, arabanın gerçekten var olup olmadığını fiziken kontrol etmeden, gidip görmeden, muhatapla, satıcıyla görüşmeden sakın kapora göndermesin"

"Elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkındaki kanun kapsamında bu tür ilanlara izin veren web siteleri de bu tür tüketici mağduriyetlerine karşı sorumlu olmalı"

(Abdulselam Durdak/İstanbul)

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