GÜNDEM / 3 Şubat 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin davetlisi olarak, iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in onuncu toplantısı dolayısıyla Ukrayna'ya resmi ziyarette bulunacak.

Erdoğan, Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakacak, Marinskiy Sarayı'ndaki resmi karşılama töreninin ardından Zelenskiy ile baş başa görüşecek, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Onuncu Toplantısı sonrası anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı yapılacak.

(Kiev)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde, CHP Kadın Kolları'nın düzenleyeceği "Kadın İstihdamı Buluşması"na katılacak.

(Ankara/09.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda "Ulusal Eğitime Katkı Protokol Töreni"ne iştirak edecek.

(Ankara/14.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

Genel Kurulda, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.(Fotoğraflı- Görüntülü)

Dışişleri Komisyonunda, Türkiye ile Azerbaycan Arasında Müttefiklik İlişkileri Hakkında Şuşa Beyannamesi'nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

(TBMM/14.00/10.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- TÜİK, ocak ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

3- Avrupa Merkez Bankası (ECB), Yönetim Konseyi Toplantısı'nda faiz kararını açıklayacak.

(Frankfurt/15.45)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği ziyaret edecek, Ulu Cami'de Regaip Kandili Programı'na katılacak.

(Şırnak/10.00/19.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Beko, İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımına konuk olacak.

(Milano/22.30)(Fotoğraflı)

2- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda VakıfBank, İtalya'nın Vero Volley Monza takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Monza/21.00)

3- Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası'nı çeyrek final rövanşında Halkbank, Estonya'nın Tallinn Technical University takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Ankara/15.00)(Fotoğraflı)

4- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftasından ertelenen Karayolları-Nilüfer Belediyespor ve 15. haftasından ertelenen Mert Grup Sigorta- PTT karşılaşmaları oynanacak.

(Ankara/17.00/19.00)(Fotoğraflı)

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