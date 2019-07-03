GÜNDEM / 3 Temmuz 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinde bir araya gelecek.

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinde bir araya gelecek.

(Moskova) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İletişim Koordinatörü Okan Konuralp'in babası Fuat Konuralp'in, Konuralp Beldesi Merkez Büyük Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazına katılacak.

(Düzce/13.04) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-Afganistan-Azerbaycan-Irak-İran-Pakistan Bölgesel İşbirliği Toplantısı'na katılıyor.

(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Genel Kurulunda, Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "EXPO 2019 Pekin" Türkiye Milli Günü etkinliğine katılacak.

(Pekin)

2- TÜİK, haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, BM Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) tarafından düzenlenecek basın toplantısında konuşacak.

(Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin, eski futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Uğur Boral, Ersin Güreler ve antrenör İsmail Şengül'ün, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

2- İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ve Birleşik Taksi Şoförleri Derneğinin, internet üzerinden hizmet veren Uber'e erişimin engellenmesi ve firmanın Türkiye'den men edilmesi talebiyle açtığı davanın görülmesine, İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'de düzenlenen 2019 FIVB Uluslar Ligi final etabında A Grubu'ndaki ilk maçında ev sahibi ülke ile karşılaşacak.

(Nanjing/14.30)

2- Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası Hollanda'nın Rotterdam kentinde devam ediyor. Türkiye, dördüncü maçında Büyük Britanya ile karşılaşacak.

(Rotterdam/15.00)

3- Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda ikinci yarı final maçında Hollanda ile İsveç karşı karşıya gelecek.

(Lyon/22.00)

4- Teniste sezonun 3. grand slam turnuvası Wimbledon, İngiltere'nin başkenti Londra'da sürüyor.

ÖZEL HABER

1- "Temel liselerin yüzde 60'ı dönüşümünü tamamladı"

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız:

"Türkiye genelinde sayıları 860 civarında olan temel liselerin yaklaşık yüzde 60'ı dönüşüm sürecini tamamladı. Gelecek eğitim öğretim yılı itibarıyla özel okula dönüşerek öğrencilere hizmet verecekler"

"TBMM'de 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda yapılan değişiklikle çeşitli sebeplerle dönüşümünü tamamlayamadığı için kapanan temel liselerden öğrenci teşvikleri geriye dönük tazmin edilmeyecek"

"Bu düzenleme sadece öğrenci teşviği için geçerli olacak. Dönüşüm sürecinden dolayı devlet arsa tahsisi yapmış ve eğer okul dönüşümünü tamamlayamadıysa arsadan doğan hakkı iade etmek zorunda"

"Düzenlemeyle zamanında taahhüdünü vermiş ama elde olmayan sebeplerle dönüşümünü tamamlayamadığı için kapanacak kurumların bu konuda mağduriyet yaşamalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor"

(Burcu Çalık/Ankara)

2- GRAFİKLİ - DEAŞ'a haziranda "üst düzey" darbe

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, geçen ay düzenlenen operasyonlarla örgüte ağır darbe vurdu

Ülke genelinde çoğu şafak vakti düzenlenen operasyonlarda, aralarında örgütün sözde "emirleri"nin de bulunduğu 206 zanlı gözaltına alındı, 77 örgüt üyesi tutuklandı

(Volkan Kaşik/Malatya)

3- Borsa liginde ilk yarının şampiyonu Galatasaray

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar, yılın ilk yarısında hisselerindeki yüzde 18,55'lik artışla yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu

Borsadaki tüm spor şirketleri, geçen ay yatırımcısına kazandırdı

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

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Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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