GÜNDEM / 3 Temmuz 2022

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek "Liderler Buluşması"nda bir araya gelecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak, MHP ve BBP il başkanlıklarına ziyarette bulunacak.

(Yozgat/10.00-16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Toplu Açılış Töreni, Çalışan ve Üreten Gençler Programı 8 Fabrika Tahsis Töreni ile Van Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi 10 Fabrika Temel Atma Töreni'ne katılacak, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, Van Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin açılışına iştirak edecek.

(Van/12.00-17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Finali'ni izleyecek, 19. Akdeniz Olimpiyatları'nı takip etmek için Cezayir'e gidecek.

(Edirne/Oran) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda çeşitli branşlarda müsabakalara devam edilecek.

(Oran) (Fotoğraflı)

3- A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu son maçında deplasmanda Büyük Britanya ile karşılaşacak.

(Newcastle/18.00) (Fotoğraflı)

4- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da ana tablo maçlarına devam edilecek.

(Londra) (Fotoğraflı)

5- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'si yapılacak.

(Silverstone/17.00) (Fotoğraflı)

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