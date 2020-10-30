GÜNDEM / 30 Ekim 2020 - Son Dakika

GÜNDEM / 30 Ekim 2020

30.10.2020 08:59
GÜNDEM / 30 Ekim 2020, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Conrad İstanbul Bosphorus'ta düzenlenecek Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'ne katılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Conrad İstanbul Bosphorus'ta düzenlenecek Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği ziyaret edecek, Necat Nasıroğlu Külliyesi inşaat sahası ve kent meydanında incelemelerde bulunacak, TPAO Kristal Park Sosyal Tesisleri'ndeki Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, İluh Deresi çevresinde ve Hasankeyf'teki incelemelerinin ardından AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Batman/10.45-18.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, KODELİ Projesi kapsamında yapılan 97 kodlama atölyesinin açılışını gerçekleştirecek, Valilik, AK Parti İl Başkanlığı ve Belediye Başkanlığı ziyaretinde bulunacak, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı ve Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları programına katılacak, GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret edecek.

(Kocaeli/10.30-17.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı'nın açılış konuşmasını gerçekleştirecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Nestle Health Science fabrikası ile Mustafakemalpaşa içme suyu şebekesinin temel atma ve Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi açılış törenlerine katılacak, Bursa Teknik Üniversitesini ziyaret edecek.

(Bursa/10.00-16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çeşitli ziyaretlerin ardından UNESCO Lansman Toplantısı'na katılacak, Göksun Yolu Şantiyesi'ni inceleyecek, Ulaştırma Çalıştayı'na iştirak edecek.

(Kahramanmaraş/09.15-16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri ile hizmet üretici fiyat endeksini, yılın üçüncü çeyreğine dair turizm istatistiklerini, 2019 yılına ilişkin biyoteknoloji istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ve Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları izleniyor.

(Bakü) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'in 7. haftası, Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Trabzonspor- Kasımpaşa maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/Trabzon/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'de 8. haftanın açılış maçında Balıkesirspor ile Adanaspor karşı karşıya gelecek.

(Balıkesir/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşılaşacak.

(Atina/22.00) (Fotoğraflı)

4- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 13. haftası, Beylikdüzü Voleybol İhtisas- Beşiktaş, VakıfBank-Nilüfer Belediyespor maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/14.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Kovid-19 yenenler, Kızılay'a 20 bin ünite "immün plazma" bağışında bulundu

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık:

"Mart ayından bugüne kadar 20 bin civarında bağışçımız immün plazma bağışı yaptı. Bu bağışlardan 45 bine aşkın immün plazma bileşeni oluşturuldu, hastalarımıza nakledildi"

"Kovid-19'dan ölüm oranları düşük seviyelerde seyrediyorsa, doluluk oranları azsa, yoğun bakıma gidişat noktasında azalma olmuşsa, bu konuda immün plazma kan bağışının çok önemli bir etkisi var"

"Kış aylarında artacak olan hasta ve ameliyat sayısı nedeniyle, vatandaşların kan ve immün plazma bağışına bu aralar daha fazla duyarlı olmaları gerekiyor"

(Gülsem Adam/Antalya)

2- Yaş meyve ve sebzede yıl sonu ihracat hedefi 3 milyar dolar

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Senih Yazgan:

"Bizim hep 2,3 ila 2,5 milyar dolar bandında oturmuş olan yaş meyve ve sebze ihracat rakamımız vardı. Bu yıl bu rakamın da çok yukarılara çıkacağını, özellikle narenciye ihracatıyla artacağını bekliyorum. Yıl sonu 2,5 milyar dolar bandını çok rahatlıkla aşıp 3 milyar dolara yaklaşabileceğimizi şimdiden söyleyebilirim"

"Bu yıl Rusya'ya olan ihracat büyük ölçüde artış gösterdi. Bu artışın Rusların pandemi nedeniyle fazla seyahat edememesi ve nüfus yoğunluğunun fazlalığından kaynaklandığını düşünüyorum. Avrupa'ya da yaş meyve ve sebze ihracatı arttı"

(Cem Şan/Bursa)

3- KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Nefes alamıyorsunuz ve ciğeriniz patlayacak gibi oluyor"

Sivas Belediyesinde halkla ilişkiler uzmanı olarak görev yapan Ali İzgi, eşi ve çocuğuyla Kovid-19'u yenmenin mutluluğunu yaşıyor

Yerel bir televizyon kanalında da program yapımcısı olan Ali İzgi:

"Amansız bir hastalıkla mücadele ediyorsunuz, nefes alamıyorsunuz ve ciğeriniz patlayacak gibi oluyor. Ruhunuz bedeninizden nefret ediyor ve ruhunuz bir kenara çekiliyor, bedeninizin o çırpınışlarını izliyor"

"Kumsala gidin, birinden rica edin ve üzerinizi tamamen kumla kapatsın. Ağzınıza bir pipet alın ve 2-3 dakika yüzünüz de kapalıyken o pipetle nefes alın. Eğer bu şekilde nefes almak maske takmaktan daha kolaysa maske de takmayın, hiçbir şey de yapmayın"

(Serhat Zafer/Sivas)

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Recep Tayyip Erdoğan, Aziz Sancar, Bosphorus, İstanbul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 30 Ekim 2020 - Son Dakika


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