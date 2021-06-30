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GÜNDEM / 30 Haziran 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 30 Haziran 2021

30.06.2021 08:57
GÜNDEM / 30 Haziran 2021, System.String[]

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

(TBMM/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu'nun davetiyle Türkiye'yi ziyaret eden Ürdün Temsilciler Meclisi Filistin Komitesi heyetini kabul edecek.

(TBMM/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gölbaşı Mogan Gölü Kıyı Bandı Çevre Düzenlemesi Projesi'nin birinci etabının açılışı ve ikinci etabının işe başlama töreni ile Altındağ'da Büyük Dönüşüm Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temel atma törenine katılacak.

(Ankara/10.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi etkinlikleri kapsamında öğrencilerle doğa kampı rafting etkinliğine katılacak, ardından basın açıklaması yapacak.

(Hakkari/13.20) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İYİ Parti Meclis Grup Toplantısı yapılacak.

(TBMM/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TBMM Genel Kurulunda Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TOBB Müşterek Konsey Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Beceri Açığının Azaltılması Hızlandırma Programı Açılış Toplantısı'na çevrim içi iştirak edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly'yi makamında kabul edecek, İzmir Ticaret Odası Meclis Toplantısı'na video konferansla katılacak.

(Ankara/15.30/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı dış ticaret istatistikleri ile mayıs ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile yapacağı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyecek.

(Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da ana tablo maçlarına devam edilecek.

(Londra)

ÖZEL HABER

1- Bitcoin madenciliğindeki gelişmeler kripto paradaki dengeleri yeniden şekillendiriyor

Çin'in Bitcoin madenciliğini kısıtlamaya yönelik aldığı kararlar sonrası çok sayıda Bitcoin madencisi faaliyetlerine son verirken, El Salvador'da yönetim, Bitcoin madenciliği için jeotermal enerjinin kullanılması çağrısında bulundu

Bitcoin ağının işlem gücünün ölçüm birimi olan "hash oranı", Çin'deki madencilik faaliyetindeki ciddi gerilemenin ardından 13 ayın en düşük seviyesine indi

Çin'in Bitcoin madenciliğindeki yüzde 65'lik payının yıl sonunda yüzde 50'nin altına inmesi, buna karşılık ABD, Kanada, İsveç ve Arjantin'in payının artması bekleniyor

(Tolga Yanık/İstanbul)

2- Dolandırıcıların alacak verecek evraklarındaki "uçan mürekkep" oyunu da işe yaramıyor

Türkiye'de her gün yeni bir yöntem deneyen dolandırıcıların alacak verecek evraklarındaki meblağları uçan mürekkeple yazıp, evrak imzalandıktan sonra asıl meblağı yükseltme oyunu, teknolojik cihazlar sayesinde tespit edilebiliyor

Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi, mesleki tecrübe ve kullanılan son teknoloji cihazlar sayesinde evrak sahteciliğindeki akıl almaz yöntemleri aydınlatırken, Daire Başkanı Ersen Saltı, dolandırıcılığa maruz kalmamak için alınabilecek önlemlere dikkati çekti

Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi Başkanı Ersen Saltı:

"Her temas iz bırakır ifadesinden yola çıkarak, sahteci mürekkebi yok ettiğini düşünüyor ancak arkada delil bırakıyor. Biz elimizdeki cihazlarla sahtecinin sildiğini sandığı miktarı görünür hale getiriyoruz"

"Fiyonk işareti veya sadece harf kullanılarak imza atılması yanlıştır. İdeal imza, yazı unsuru içermeli ve bitişik el yazısıyla olmalı. Bu imzaların sahteciler tarafından taklit edilmesi daha zordur"

(Başak Akbulut Yazar/İstanbul)

3- Fuat Sezgin'in GAS eserinin tercümesi tamamlanarak basım aşamasına geldi

Bilimler tarihi alanında dünyanın önemli otoritelerinden olan Prof. Dr. Fuat Sezgin'in 17 ciltlik Arap-İslam Bilimler Tarihi eseri GAS'nin (Geschichte des Arabischen Schrifttums) tercümesi tamamlanarak basıma hazır hale getirildi

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya:

"(GAS adlı eser) Bir cildi 2 sene süren çalışma akabinde bitirmiştik. İlk cildi yaptıktan sonra bu devam edemedi. Çünkü hocamız tercümeleri beğenmiyordu. Bunu üzerine baştan başladık. Allah'a şükürler olsun. Hocamız da bu tercümeyi görüp mutlu oluyordu. 17 ciltlik eserin tercümesi bitti. Onlar basım aşamasında"

"Hocamıza son zamanlarda gereken değer verildi. Geç oldu tabii ama o da Cumhurbaşkanı'mızın sayesinde oldu. Vakıf olarak şükranlarımızı sunuyoruz. Hakikaten yıllarca orada dünyaca bilinen ama ülkemizde az tanınan hocanın farkına varılmasını sağladı"

"(Sezgin'in Almanya'daki kitapları) Kitaplarının sadece bir kısmı orada kaldı. Almanya ile bu konuda ihtilaflıyız. Mahkemelik bir durum var. Hocamızın kitaplarının çok değerli olması hasebiyle Türkiye'ye getirilmesine mani oldular. Olay mahkemede. Uğraşıyoruz ama zor bir süreç olacak. İnşallah lehimize sonuçlanır"

(Sefa Mutlu/İstanbul)

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AK Parti Genel Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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