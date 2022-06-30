GÜNDEM / 30 Haziran 2022 - Son Dakika
Üye Girişi

GÜNDEM / 30 Haziran 2022

30.06.2022 08:57
GÜNDEM / 30 Haziran 2022

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında liderlerle ikili görüşmeler yapacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında liderlerle ikili görüşmeler yapacak.

Zirvenin kapanış oturumuna katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, IFEMA Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(Madrid) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bağlantısızlar Hareketi Parlamenter Ağı Bakü Konferansı'na katılacak, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ile bir araya gelecek.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Grannos Hotel'de Haymana Muhtarlar ve Kanaat Önderleri Buluşması'na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde Türk Devletleri Genel Sekreterlerini kabul edecek.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Türkiye Emekliler Platformunca 30 Haziran Emekliler Günü dolayısıyla İçkale Otel'de düzenlenecek toplantıya katılacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM'den

Genel Kurulda, bedelli askerlik düzenlemesine ilişkin kanun teklifi görüşülecek.

KİT Komisyonunda Ziraat Bankası ve bağlı ortaklıklarının 2019 ve 2020 yıllarının hesapları ele alınacak.

Plan ve Bütçe Komisyonunda ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00/11.00/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma 2053- Körfez Lojistik Çalıştayı'na katılacak ve Düzce Belediye Başkanlığını ziyaret ederek selin etkilediği bölgelerde incelemelerde bulunacak.

(Kocaeli/10.00/Düzce/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.00/14.30)

3- TÜİK, mayıs ayı dış ticaret istatistikleri ile hizmet üretici fiyat endeksini duyuracak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı temmuz-eylül dönemi iç borçlanma stratejisini açıklayacak.

(Ankara/17.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığı burslusu olarak Fransa'da öğrenim gören lisansüstü öğrenciler ile bir araya gelecek.

(Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- NATO Zirvesi, düzenlenecek son oturum ve Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in basın toplantısının ardından sona erecek.

(Madrid) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla usta oyuncu Cüneyt Arkın için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek. Sanatçının cenazesi öğle vakti Teşvikiye Camii'nde kılınacak namaz sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

(İstanbul/10.30/13.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK Beyaz Salon'da düzenlenecek "2022 Yılı Engelsiz Üniversite Ödül Töreni"ne katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık merkez binada gerçekleştirilecek 3. Gençler Arası Öykü Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda çeşitli branşlarda müsabakalara devam edilecek.

(Oran) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında, ikinci maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

(Calgary/23.00) (Fotoğraflı)

4- Yelkende 2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası, Bodrum'da sürecek.

(Muğla) (Fotoğraflı)

5- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da ana tablo mücadelesi 2. tur maçlarıyla devam edecek.

(Londra) (Fotoğraflı)

6- HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off finalinde Gazişehir Gaziantep ile Fenerbahçe, serinin 3'üncü ve son maçında karşılaşacak; 2021-2022 sezonunun şampiyonu belli olacak.

(Yalova/13.00) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

YORUMLAR
500
GÜNDEM ÖZETİ / 30 Haziran 2022 GÜNDEM ÖZETİ / 30 Haziran 2022 SEDEC 2022 başladı SEDEC 2022 başladı
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Koruyucu Aile Günü, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 30 Haziran 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:32 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
00:27 Akaryakıta üst üste indirim! Motorinin litre fiyatı bugün 84 kuruş düştü
00:11 DİSK, asgari ücret taleplerini açıkladı: Ekim ayında da asgari ücrete zam yapılması isteniyor
00:08 Galatasaray'dan çok konuşulacak sponsorluk anlaşması! Katar Airways ile stat isim hakkı için görüşülüyor
23:45 İmamoğlu'nun esnafla yaşadığı diyalog gündem oldu! Vatandaşı ikna edemeyince sonunda pes etti
23:20 Lille'nin yeni teknik direktörü ünlü Portekizli hoca Paulo Fonseca oldu
22:30 Romelu Lukaku, 113 milyon euro ile tekrar İtalya Serie A devi Inter'de
22:26 Malatya'nın Hekimhan ilçesi 4.5 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı
22:03 TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda önerge değişikliği: En düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL olacak
21:44 Komaya girmeden önce Galatasaraylı olan adam, uyandığında artık Fenerbahçeliydi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 09:08:14. #1.12#
SON DAKİKA: GÜNDEM / 30 Haziran 2022 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement