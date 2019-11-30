GÜNDEM / 30 Kasım 2019

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İpsala ilçesinde MS4 TANAP İstasyonu'ndaki TANAP Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni'ne katılacak.

(Edirne/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'ndaki Tokat Tanıtım Günleri'ne, İpsala'da TANAP-Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni'ne ve Tekirdağspor 52. Yıl Birlik yemeğine katılacak.

(İstanbul/10.00/Edirne/14.00/Tekirdağ/18.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrasya Sanayi ve İş Adamları Derneği (ASİAD) Olağan Genel Kurulu'na iştirak edecek.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, alan incelemelerinde bulunacak, gençlerle buluşma programına iştirak edecek ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Şanlıurfa/10.30/14.30/17.00/18.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Yeni Hizmet Binası Açılış Törenine katılacak.

(Adıyaman/12.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TED Üniversitesi'nde başlayacak 3. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi'ne iştirak edecek.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Şişli'de, Maltepe'de ve Sancaktepe'de muhtarlarla bir araya gelecek, esnaf ziyaretinde bulunacak.

(İstanbul/10.30/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İpsala Gümrük Kapısı'nı ziyaret edecek.

(Edirne/12.15) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı"nın açılış konuşması yapacak.

(Antalya/10: 00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler izleniyor.

(Bağdat) (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Büyükçekmece'de Türkiye Yelken Federasyonu Türkiye Şampiyonası 2019 Optimist ve Laser Yarışları'na katılacak, Sultanbeyli Aşık Veysel Parkı'nın açılışını yapacak.

(İstanbul/11.00/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Türkiye'nin de yer alacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin kura çekimi Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılacak.

Eleme gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 20 takımla, Mart 2020'de oynanacak UEFA Uluslar Ligi play-off'larında belirlenecek 4 ekibin eşleşeceği kurada 24 takım dörderli 6 gruba bölünecek

(Bükreş/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Süper Lig'de 13. haftaya Demir Grup Sivasspor- Kasımpaşa, Çaykur Rizespor- İttifak Holding Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor- MKE Ankaragücü, Göztepe- Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(Sivas/Rize/15.00/Antalya/17.30/İzmir/20.00) (Fotoğraflı)

4- TFF 1. Lig'de 13. hafta Keçiörengücü- Altınordu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Osmanlıspor, Adanaspor- Bursaspor karşılaşmalarıyla sürecek.

(Ankara/14.00/Erzurum/16.30/Adana/19.00) (Fotoğraflı)

5- Dünya Kick Boks Şampiyonası Antalya'da sona erecek.

(Antalya/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

6- Trabzonspor Kulübünün olağan mali genel kurul toplantısı KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür Merkezi'nde yapılacak.

(Trabzon/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

7- Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun olağan toplantısı Vodafone Park Kuzey Tribünü Toplantı Alanı'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

8- ING Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta Beşiktaş Sompo Sigorta-Sigortam.net İTÜ Basket, Darüşşafaka Tekfen-TOFAŞ, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol- Türk Telekom, Teksüt Bandırma-Bahçeşehir Koleji müsabakalarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/17.30/20.00/Balıkesir/15.15) (Fotoğraflı)

9- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta Birevim Elazığ İl Özel İdare-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, Fenerbahçe Öznur Kablo- Samsun Canik Belediyespor, İzmit Belediyespor-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol karşılaşmalarıyla başlayacak.

(Elazığ/14.00/İstanbul/16.00/Kocaeli/17.00) (Fotoğraflı )

10- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde sezonun ilk yarısı Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor, Fenerbahçe Opet-Karayolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Atlasglobal Yeşilyurt arasında oynanacak 11. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/14.00/19.00/Aydın/15.00) (Fotoğraflı)

11- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftası İnegöl Belediyespor-Halkbank müsabakasıyla başlayacak.

(Bursa/16.00) (Fotoğraflı)

12- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 8. haftaya 3 maçla başlanacak. (Fotoğraflı)

13- TFF 2. Lig'de 15. hafta tek, TFF 3. Lig'de ise 15. hafta 6 müsabakayla başlayacak.

ÖZEL HABER

1- Teslim olan PKK'lı 2 terörist, örgütte yaşadıklarını anlattı

A.K:

"Barış Pınarı Harekatı olduğu zaman bizleri birim birim sivillerin evlerine dağıttılar"

"Kamplarda 'özgürlük' adı altında köle gibi çalıştırıyorlardı"

M.K:

" Diyarbakır'daki annelerin eylemi beni çok etkiledi, 'ailem şimdi perişan olmuştur' diye düşündüm"

"Bu annelerin dağdaki çocukları eğer imkanları olmuşsa, televizyondan ailelerini görmüşlerse onlar da gelecektir"

"Barış Pınarı Harekatı esnasında birçoğu arka cepheye kaçtı, örgütte büyük bir kırılma oluştu

(Necat Hazar/Van)

2- Türkiye yeniden Uluslararası Denizcilik Örgütü Konsey üyesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:

"1999'da aday olduğundan bugüne kesintisiz olarak konsey üyeliğine seçilen ülkemiz, IMO'nun 2020-2021 dönemi için Konsey üyeliğine yeniden seçildi"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

3- Zorunlu kış lastiği uygulamasıyla "denetim" mesaisi de başlıyor

Zorunlu kış lastiği uygulamasının devreye gireceği yarından itibaren şehir içi ve şehirler arası yollarda kış lastiği denetimleri başlayacak

Geçen dönem zorunlu olduğu halde kış lastiği bulunmayan 4 bin 277 araca ilişkin idari yaptırım uygulandı

İşlem yapılan araçlar arasında ilk sırayı kamyonetler alırken, en çok ceza yazılan il sıralaması İstanbul, Şırnak ve Ankara olarak kayıtlara geçti

Kış lastiği zorunluluğuna uymayanlar 2019 yılı için 625 lira para cezası ödeyecek, ceza miktarı yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2020 itibarıyla güncellenecek

(Sertaç Bulur/Ankara)

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