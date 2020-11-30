GÜNDEM / 30 Kasım 2020 - Son Dakika

GÜNDEM / 30 Kasım 2020

30.11.2020 09:01
GÜNDEM / 30 Kasım 2020, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık yapacak, Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal'ı kabul edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık yapacak, Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal'ı kabul edecek.

(Ankara/15.00/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- TÜİK, ekim ayı hizmet üretici fiyat endeksi ve dış ticaret istatistikleri ile bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin dönemsel gayri safi yurt içi hasıla verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Hindistan tarafından düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Konseyi 19'uncu toplantısı video konferans yöntemiyle yapılacak.

2- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Bakü) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yüksekova Belediye Spor Kadın Futbol Takımını ve teknik heyetini kabul edecek

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Süper Lig'in 10. haftası Demir Grup Sivasspor-Göztepe ve Hes Kablo Kayserispor- Fatih Karagümrük maçlarıyla sona erecek.

(Sivas/Kayseri/19.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Yabancılar, Türkiye'de bugüne kadar 67 milyar lirayı aşan gayrimenkul yatırımı yaptı

2020 yılı ekim sonu itibarıyla edindikleri 36 bin 946 taşınmaz için 18 milyar 478 milyon 509 bin 431 lira harcayan

yabancılar en çok İstanbul'dan yer aldı

Yabancılara arsa ve arazi satışında aynı dönemde ilk sırayı Almanlar, konut satışında ise İranlılar aldı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı:

"Bugüne kadar yabancılara Türkiye genelinde 15 bin 814 tane arsa ve arazi, 213 bin 308 konut satıldı"

"Pandemide yabancılarla ilgili yurt dışı giriş-çıkışlar yasaklanınca veya sınırlı hale gelince alım-satım ciddi anlamda duraksama yaşadı"

(Yıldız Nevin Gündoğmuş/Ankara)

2- Türk Telekom CEO'su Ümit Önal: "Mükerrer yatırım yapmayalım, milletin parasını çarçur etmeyelim"

"Türk Telekom olarak mükerrer yatırımın önüne geçmek için yeni gidilecek tüm alanlara altyapıyı birlikte götürmeye her zaman açığız. Bunun illa bir ortak altyapı şirketiyle olmasına bile gerek yok, biz bunu sözle, basit bir protokolle de yaparız. Hiçbir şeye gerek olmadan da yaparız"

"Türk Telekom'un bu kadar yatırım yaptığı bir yerde, sadece satın alma gücünün yüksek ve nüfusun yoğun olduğu 'Kadıköy'de Moda'da, Ankara'da Kızılay'da altyapıyı açmanı istiyorum' şeklindeki seçki talepler akla, izaha, ticarete, mantığa uygun değil. Bu tür uygunluklardan yoksun teklifleri yapıp, sonra 'Türk Telekom ortak altyapıya çok da hazır değil' şeklinde yakıştırma yapılmasını biraz maksatlı görüyorum doğrusu"

"Yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Pandemi ile tetiklenen kesintisiz iletişim ihtiyacı, hız ve penetrasyon artışı yatırım konusundaki iştahımızı artırıyor. Daha önemlisi de gelirlerimizdeki artış bizi daha iştahlı hale getiriyor. Ben 2021'in de Türk Telekom'un büyüme hikayesinin devam ettiği bir yıl olmasını bekliyorum"

"Türkiye'de ekonomi yönetiminin, pandemi sürecini dünya ülkeleriyle kıyasladığınızda son derece iyi planlayarak yönettiklerini, ülkeye katma değer sağlayacak politikalar ürettiklerini söyleyebilirim"

"İştirakimiz Argela ile mobil şebekeleri sanal akıllı yazılımla dilimleyen Yazılım Tanımlı ve Dilimlenebilir Sanallaştırılmış Radyo Erişim Şebekesi teknolojisi üzerinde çalışmalarımız son aşamaya geldi, yakında lansmanını yapacağız"

(Belgin Yakışan Mutlu/Hasan Arslan/İstanbul)

3- GRAFİKLİ - Türkiye'nin medikal tekstil ihracatı 10 ayda 1 milyar doları aştı

Maske, tulum, koruyucu kıyafet gibi ürünlerin bulunduğu medikal tekstil ihracatı, 10 ayda 1 milyar 83 milyon dolara çıktı

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş:

"Aylık ortalama 100 milyon dolarlık bir ihracatımız var. Bu seviyede de devam eder diye öngörüyoruz. Piyasa artık oturdu"

Maske üretimi yapan firmanın satış direktörü Oktay Gençay:

" Almanya, Hollanda, Danimarka gibi yaklaşık 30 ülkeye ihracat yapıyoruz"

(Yusuf Şahbaz/İzmir)

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 30 Kasım 2020 - Son Dakika


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