GÜNDEM / 30 Mart 2020 - Son Dakika
Son Dakika Güncel GÜNDEM / 30 Mart 2020 - Son Dakika

GÜNDEM / 30 Mart 2020

6 saat önce

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde yapılacak.

GÜNDEM / 30 Mart 2020, System.String[]

6 Nisan 1920


1- Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde yapılacak.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- MEB, "N95" standardında maske makinesi üretecek

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer:

"Maskeyi yapabilecek makine üretimi için İstanbul, Bursa ve Hatay'ı pilot iller olarak seçtik. Ar-Ge çalışmaları başarılı bir şekilde ilerliyor"

"Özellikle Hatay'daki arkadaşlarımız, çok iyi mesafe aldılar. Nisan ayında ilk üretimi gerçekleştirmeyi planlıyoruz"

(Selma Kasap/Ankara)

2- 47 trilyon dolara ulaşan hanehalkı borcunu koronavirüs artıracak

Uluslararası Finans Enstitüsü'nün (IIF) raporuna göre, küresel hanehalkı borcu 2007'den Eylül 2019'a kadar 12 trilyon dolar artarak 47 trilyon dolar ile rekor seviyeye ulaşırken, küresel GSYH'nin de yüzde 60'ına karşılık geldi

Hanehalkı borcu, Çin ve Lübnan'da GSYH'nin yüzde 55'ine, Polonya ve BAE'de yüzde 22'sine, Rusya'da ise yüzde 18'ine karşılık geliyor

Türkiye'de 2013'ten itibaren düşüş eğiliminde hareket eden hanehalkı borcu, GSYH'nin yüzde 14'üne karşılık geliyor

IIF raporunda, koronavirüs krizinin küresel hanehalkı borç yükünü ağırlaştıracağı belirtilerek, yaşanacak büyük iş kayıpları nedeniyle hanehalkı harcanabilir gelirinde öngörülen düşüşün, bu yıl borç oranlarını en yüksek seviyeye getireceği vurgulandı

(Bahattin Gönültaş/Berlin)

3- Baba oğul ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor

Türk Kızılay ile Yeşilay'ın Kırıkkale şube başkanlıklarını yapan baba ve oğlu, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan ihtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırmak için yoğun mesai harcıyor

Türk Kızılay Kırıkkale Şube Başkanı Mustafa İşler:

"Oğlumla yapmak çok güzel bir şey. Sevdiğimiz bir şeyi çocuklarımızda da görmek ayrıca mutlu ediyor"

Yeşilay Kırıkkale Şube Başkanı Muhammet Erkam İşler:

"Bu konuda bize örnek babamız var. Sivil toplum kuruluşunda gönüllü olmayı kendisinden öğrendik"

(Muhammet Fatih Gökmen/Kırıkkale)

***


Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 09:02 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eski bakan Çulhaoğlu ve eşi koronavirüse yakalandı
Fatih Terim'in taburcu olmasıyla ilgili Buse Terim'den ilk paylaşım: Taburcu oldu ve güneş açtı Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantinaya alındı BÜYÜKÇEKMECE'DE PARTİ VERENLERE 2 AY EV HAPSİ
2020 Tokyo Olimpiyat oyunları 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de yapılacak 2020 Tokyo Olimpiyat oyunları 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de yapılacak         
15:26
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantinaya alındı Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantinaya alındı         
15:15
Kardeşler birbirine girdi! Hadise'den sonra kız kardeşi de ablasını veto etti Kardeşler birbirine girdi! Hadise'den sonra kız kardeşi de ablasını veto etti         
15:05
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak         
14:59
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi         
14:59
AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladı AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladı         
14:54
Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi uygulaması başlatıyor Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi uygulaması başlatıyor         
14:52
Fatih Terim'in taburcu olmasıyla ilgili Buse Terim'den ilk paylaşım: Taburcu oldu ve güneş açtı Fatih Terim'in taburcu olmasıyla ilgili Buse Terim'den ilk paylaşım: Taburcu oldu ve güneş açtı         
14:49
Behzat Uygur, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan annesiyle camda hasret giderdi Behzat Uygur, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan annesiyle camda hasret giderdi         
14:37
İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu         
14:32
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim taburcu edildi Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim taburcu edildi         
14:12
Demet Akalın, Fahrettin Koca'ya seslendi: Müjdeli haberi verin, çocuğum gece ağlıyor Demet Akalın, Fahrettin Koca'ya seslendi: Müjdeli haberi verin, çocuğum gece ağlıyor         
14:09
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Çin'den getirilen ilaç için toplandı Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Çin'den getirilen ilaç için toplandı         
14:09
İmamoğlu, İETT otobüsündeki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete İmamoğlu, İETT otobüsündeki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete         
14:08
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, haftalık 50 bin koli olarak yapılacak gıda yardımının detaylarını anlattı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, haftalık 50 bin koli olarak yapılacak gıda yardımının detaylarını anlattı         
13:57
Grammy ödüllü müzisyen Joe Diffie koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Grammy ödüllü müzisyen Joe Diffie koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
13:55
Bu smoothie tarifleri, koronavirüse karşı bağışıklığınızı güçlendirecek Bu smoothie tarifleri, koronavirüse karşı bağışıklığınızı güçlendirecek         
13:55
Fenerbahçe, ihtiyaç sahiplerine 33 bin gıda kolisi ve 5 milyon TL yardım yaptı Fenerbahçe, ihtiyaç sahiplerine 33 bin gıda kolisi ve 5 milyon TL yardım yaptı         
13:54
Hindistan polisi, yasağa rağmen topluca namaz kılan cemaati sopayla darp etti Hindistan polisi, yasağa rağmen topluca namaz kılan cemaati sopayla darp etti         
13:40
Karantinada olan şarkıcı Ebru Polat, kalça dansı yaptı Karantinada olan şarkıcı Ebru Polat, kalça dansı yaptı         
13:28
Kevin-Prince Boateng: Beşiktaş'tan ayrılıp Fiorentina'ya geri dönebilirim Kevin-Prince Boateng: Beşiktaş'tan ayrılıp Fiorentina'ya geri dönebilirim         
13:21
Çin uslanmıyor! Koronavirüsün ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı Çin uslanmıyor! Koronavirüsün ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı         
13:14
Büyükçekmece'deki korona partisini düzenleyen kişi konuştu: Alkolün etkisiyle yaptım, pişmanım Büyükçekmece'deki korona partisini düzenleyen kişi konuştu: Alkolün etkisiyle yaptım, pişmanım         
12:56
Bakan Kasapoğlu: Liglerin ne zaman başlayacağına dair net bir tarih yok Bakan Kasapoğlu: Liglerin ne zaman başlayacağına dair net bir tarih yok         
12:52
Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi         
12:52
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi         
12:46
Danışmanında koronavirüs tespit edilen Netanyahu ikinci kez test yaptıracak Danışmanında koronavirüs tespit edilen Netanyahu ikinci kez test yaptıracak         
12:45
Yenilenen Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs nedeniyle erken hizmete alındı Yenilenen Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs nedeniyle erken hizmete alındı         
12:44
Karantinada olan İpek Tanrıyar, erkek iç çamaşırından maske yaptı Karantinada olan İpek Tanrıyar, erkek iç çamaşırından maske yaptı         
12:43
Son Dakika: İspanya'daki koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 812 can kaybı yaşandı Son Dakika: İspanya'daki koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 812 can kaybı yaşandı         
12:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2020 15:43:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: GÜNDEM / 30 Mart 2020 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]