GÜNDEM / 30 Mayıs 2019

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Programı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MGK Toplantısı'na başkanlık edecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi...

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Programı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MGK Toplantısı'na başkanlık edecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda yargı çalışanlarıyla iftarda bir araya gelecek.

(Ankara/14.00/15.00/20.16) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı 2018 Yılı Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MEB Şura Salonu'nda düzenlenecek Anadolu Masalları Resim Sergisi ve Tanıtım Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İSPER'in iftar programına katılacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TBMM'den

Genel Kurulda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesini, hurda araçlarda uygulanan ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkartılmasını da öngören kanun teklifi görüşülecek.

Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonunca düzenlenecek toplantıda, sivil toplum kuruluşları temsilcileri sunum yapacak.

Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarının Araştırılması Komisyonu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcilerini dinleyecek.

(TBMM/14.00/10.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakanlık'ta düzenlenecek Rüzgar Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA RES-2) ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışmalar Programı'na katılacak.

(Ankara/ 10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) 58. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

4- TÜİK, 2018 yılı karayolu trafik kaza istatistiklerini, bu yılın mart ayına ilişkin katı yakıtlar istatistiklerini ve 2019 yılı bitkisel üretim 1. tahmini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'da Türkiye-Malezya-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Cidde) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan dava açılan farklı meslek gruplarına mensup 7 sanığın yargılanmasına Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Adana/09.30)

Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan dava açılan ve örgütün mahrem imamlarıyla ardışık arama yöntemleriyle haberleştiği iddia edilen eski astsubay 2 sanığın yargılanmasına Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Adana/10.00)

FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 16'sı tutuklu 108 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan dava açılan ve örgüt mahrem imamlarıyla ardışık arama yöntemiyle haberleştiği iddia edilen binbaşı sanığın yargılanmasına Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Adana/14.00)

Sakarya'da, örgütün "TSK imamı" olduğu belirlenen ve 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten firari Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın yargılanmasına Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Sakarya/11.00)

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, eski Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Meclis Başkanı Bülent Karagöz'ün yargılandığı davanın görülmesine Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Kocaeli/10.00)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, özel maçta Yunanistan ile Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Antalya/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Süper Lig'e yükselecek üçüncü ve son takımın belli olacağı Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.

(İstanbul/21.45) (Fotoğraflı)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi'nde ikinci haftanın üçüncü ve son maçında TVF Başkent Voleybol Salonu'nda Rusya'yı konuk edecek.

(Ankara/17.30) (Fotoğraflı)

4- Vefat eden eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Metin Aşık'ın cenazesi, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ndeki törenin ardından, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

(İstanbul/14.30/17.05) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- MEB'den Osmanlı'dan günümüze mesleki eğitim tarihine yolculuk kitabı

Milli Eğitim Bakanlığınca, Osmanlı'dan günümüze mesleki ve teknik eğitimde yaşanan gelişmeleri tarihsel sıra ve fotoğraflarla anlatan "Geçmişten Günümüze Fotoğraflarla Mesleki ve Teknik Eğitim Kitabı" yayımlandı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in yürütücüsü olduğu çalışmada Ahilik, Bacıyan-ı Rum, Lonca Teşkilatı, Gedik Sistemi ve Enderun Mektebi ile başlatılan tarih yolculuğu günümüzün yeni eğitim modeli ile dikkati çeken mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile tamamlanıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:

"Bu eser bir girizgah niteliğinde, ileride meslek tarihimize dair başka eserleri de ülkemize kazandırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Kitabın önsüzünü kaleme alan Prof. Dr. Erhan Afyoncu:

"Kitapta, okulların tarihçeleri ve gelişimleriyle ilgili verilen kısa bilgiler fotoğraflarla pekiştirilerek okuyucular mesleki ve teknik eğitim tarihine doğru kısa süreli bir yolculuğa davet ediliyor"

(Selma Kasap-Ankara2- Türkiye 57 ülkeye domates ihraç etti

Türkiye'den ilk 5 ayda 57 ülkeye 163 milyon dolarlık domates ihracatı gerçekleştirildi, ihracatta ilk sırayı 62 milyon dolar ile Rusya aldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu üyesi ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Hakkı Bahar:

"Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 201'lik artışla Rusya ilk sırada yer aldı. Rusya'yı ise 22,5 milyon dolarla Romanya, 18,6 milyon dolar ile Ukrayna, 11,8 milyon dolar ile Bulgaristan takip etti. İsrail'e ise 8,4 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleşti"

(Hatice Özdemir Tosun/ Antalya)

3- THY'nin "İyiliğe Uçan" melekleri sınır tanımıyor

Milyonlarca yolcunun güvenli ve rahat şekilde uçması için çalışan THY kabin memurlarının 8 yıl önce kendi aralarında kurduğu "İyiliğe Uçanlar Platformu", şimdilerde Afrika'dan Asya'ya, Kars'tan Edirne'ye kadar geniş bir ağda, yaklaşık 3 bin kişinin yer aldığı bir organizasyona dönüştü

"İyiliğe Uçanlar Platformu Kurucusu Sinem Güldal:

"Bugüne kadar 20 binden fazla insanın kalbine dokunduk. Dahası da gelecek. Çünkü biz her projeden sonra kendimizi sıfırlanmış ve yeniden başlamış gibi hissediyoruz"

"Tekerlekli sandalyeden tutun da evinde erzak ihtiyacı olan aileye, kışlık ayakkabısı ve montu olmayan çocuğa kadar herkese yardım etmeye çalışıyoruz. Bize gelip 'Şu konuda yardıma ihtiyacımız var' diyenlere asla gözümüzü kapatıp, kulağımızı tıkamıyoruz"

-"Ulaşılmayana ulaşmak adına şirketimiz nasıl birçok noktaya uçan hava yolu ise biz de kalbe en çok dokunan iyilik grubu olarak adımızı havacılık camiasına yazdırmak istiyoruz"

(İzzet Taşkıran/İstanbul)

***

