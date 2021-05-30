GÜNDEM / 30 Mayıs 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev tarafından kabul edilecek, Fahri Hiyabani, Şehitler Hiyabani ve Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret edecek. Bakan Karaismailoğlu, Azerbaycan Ulaştırma Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Reşad Nabiyev ile heyetler arası görüşme yapacak, Askeri Ganimet Parkı'nı gezecek ve Haydar Aliyev Merkezi'ni ziyaret edecek.

(Azerbaycan) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Trakya'da Müslüman Türk azınlık temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Gümülcine) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail ile Filistinli taraflar arasındaki ateşkese ilişkin gelişmeler takip edilecek.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 2020-2021 sezonu finalinde Anadolu Efes ile İspanyol ekip Barcelona karşı karşıya gelecek. Almanya'da düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunda, üçüncülük maçında ise İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımıyla Rusya temsilcisi CSKA Moskova karşılaşacak.

(Köln/21.30/18.30) (Fotoğraflı)

2- A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi C Grubu'ndaki üçüncü maçında Belarus'la karşı karşıya gelecek.

(Minsk/19.00)

3- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıkları kapsamında 31 Mayıs Pazartesi günü Gine ile oynayacakları özel maça ilişkin basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, hazırlıklarını yapacakları antrenmanla sürdürecek.

(Antalya/18.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek takımın belli olacağı Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında Emlak Konut, Bayrampaşa Spor Salonu'nda Antalya 07 Basketbol'u konuk edecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)

5- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 6. yarışı İtalya Grand Prix'si Mugello Pisti'nde yapılacak.

(Floransa/15.00)

ÖZEL HABER

1- Türk savunma sanayisi ürünlerinin saha başarısı yabancıların dikkatini çekiyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir:

"Ürünlerimizin kalitesi ve operasyonel gücü konusunda artık hiçbir tereddütte mahal yok"

"Ürünlerimizin saha başarıları satışlarında çok önemli rol oynuyor"

"( Polonya'ya SİHA ihracı) Temaslarımızın başlamasıyla alım arasındaki süre çok kısaydı. Bu da bizi ne kadar yakından izlediklerini, ürünlerle ilgili bilgi sahibi olduklarını ve ön yargısız hareket ettiklerini gösterdi"

"Türkiye'nin bağımsız politika oluşturmasında en büyük gücü, savunma sanayisi, bağımsızlığı. Özellikle stratejik ürünleri artık ithal etmiyoruz"

(Levent Kişi-Gülsem Adam/Antalya)

2- Mükellefler süresi dolacak pek çok vergi için 31 Mayıs hareketliliği yaşıyor

Kovid-19 salgınında geçilen "tam kapanma süreci" nedeniyle ertelenen bu yılın birinci geçici vergi dönemine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilmesi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri yarın gün sonunda dolacak

Vergi borçlarının yeniden yapılandırılması uygulamasında 3'üncü taksitin yarına kadar ödenmesi gerekirken, bu yıla ilişkin emlak vergisinin ilk taksitinin de aynı sürede ödenmesi önem taşıyor

Kovid-19 salgınından etkilenen işletmelere destek amacıyla uygulanan KDV indirimlerinin uygulama süresi ile Türk lirası mevduatlara uygulanan stopaj desteğinin süresi de 31 Mayıs'ta bitecek

(Deniz Çiçek/Ankara)

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