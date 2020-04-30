GÜNDEM / 30 Nisan 2020 - Son Dakika
Son Dakika Güncel GÜNDEM / 30 Nisan 2020 - Son Dakika

GÜNDEM / 30 Nisan 2020

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhonom başkanlığında gerçekleştirilecek haftalık bilgilendirme toplantısına video konferans yöntemiyle katılarak Türkiye'nin tecrübelerini paylaşacak.

GÜNDEM / 30 Nisan 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhonom başkanlığında gerçekleştirilecek haftalık bilgilendirme toplantısına video konferans yöntemiyle katılarak Türkiye'nin tecrübelerini paylaşacak.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın bir sunum yapacağı "Enflasyon Raporu 2020-II Bilgilendirme Toplantısı", bankanın internet sitesi üzerinden ve resmi Twitter, YouTube hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

(İstanbul/10.30)

2- TCMB, Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.00/14.30)

3- TÜİK, mart ayı hizmet üretici fiyat endeksini, dış ticaret ve motorlu kara taşıtları ile bu yılın ocak-mart dönemine ilişkin turizm istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türk Kızılay, Ermeni cemaatine mensup ihtiyaç sahibi 100 aileye gıda yardımı yapacak.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Tunceli'de 17 Mart'ta Jandarma Arama Kurtarma timlerinin Munzur Çayı'ndaki tatbikatında botun devrilmesiyle akıntıya kapılarak kaybolan ve dün naaşına ulaşılan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Şehidin naaşı, Cebeci Şehitliği'ne defnedilecek.

(Ankara/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Bakanlıktan kara yolu taşımacılığında "fahiş fiyat" önlemleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

"Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde yaptığımız düzenleme ile 'kara yoluyla yolcu terminal işletmecileri' için yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesini uygulamaya koyduk"

"Firmalara, taşıyacakları yolcuları başka firmalara 3 ay aktarabilme imkanı sağladık. Böylece vatandaşlarımızın 'Otobüs dolsun' diye terminallerde beklemek durumunda kalmasının önüne geçeceğiz"

"Kara yoluyla yurt içi tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetlerine ilişkin taban ve tavan ücret tarifesini de belirleyerek vatandaşlarımıza fahiş fiyatlar uygulanmasına son verdik"

"UBAK İzin Belgesi kullanan uluslararası taşıma yapan firmaların ceza puanlarını 30 Haziran'a erteledik"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- Gıda sanayisi için yerli iki patates çeşidi geliştirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak:

"Sanayilik iki çeşit geliştirmiş bulunmaktayız. Bu çeşitlerimizden biri parmak patatese uygun, diğeri ise cipslik"


"Önümüzdeki dönemde bunları da tescile sunacağız ve ülke tarımına kazandıracağız"


(Abdullah Özkul/Niğde)

3- Salgın sonrası iş dünyasında değişim beklentisi


Uluslararası Para ve Tüketici Hakları Uzmanı Martyn James:


"Birçok şirket ancak karantinadan sonra koronavirüsün etkilerini tam olarak görebilecek"


"Giderek ufuktaki sorunları tespit eden, hızlı bir şekilde sorunlara cevap veren, kendisini çeşitlendiren, sadece bir alanda değil, birçok alanda uzmanlaşan şirketler ayakta kalacak"


"İnsanlar ileride bir iş görüşmesi için uçağa binerek New York'a gitmelerinin gerekli olup olmadığını sorgulayacak. Daha önce yapılabilir bir şey olarak görülmeyen evden çalışmada şu anda artık durum değişti. Herhangi bir organizasyon için çalışmanın ne anlama geldiğine ilişkin ciddi yapısal değişiklikler göreceğiz"


(Gökhan Kurtaran/Londra)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Dünya Sağlık Örgütü, Fahrettin Koca, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 09:02 Kaynak: AA


Son Dakika

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt Neymar'dan sonra Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi 20 haftalık hamile olan Gigi Hadid'in bir kızı olacak Faik Öztürk'ten samimi itiraf: Safiye yaşlandığında altını bile temizlerim Survivor'da Masterchef ödül oyununda haksızlık olmaması için iki takım da şampiyon ilan edildi Kanser tedavisi gören Bollywood yıldızı Rishi Kapoor hayatını kaybetti Sunucu Esra Balamir, koronavirüsü yendi Sümer Ezgü, canlı yayında tabureden düştü "Şinanari" şarkısıyla şöhreti yakalamıştı! Şimdi görenler tanıyamıyor Pınar Altuğ, eşiyle ilgili seviyesiz yorum yapan takipçisinin fotoğraflarını paylaşarak yanıt verdi: Ne desem bilemedim! Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, 20 haftalık hamile Survivor 2020'de adaya veda eden isim Gizem oldu
Fenerbahçe, 4 Mayıs'ta Samandıra'da antrenmanlara başlayacak Fenerbahçe, 4 Mayıs'ta Samandıra'da antrenmanlara başlayacak         
15:12
Fransa Futbol Federasyonu, PSG'yi şampiyon ilan etti Fransa Futbol Federasyonu, PSG'yi şampiyon ilan etti         
14:53
Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 447 milyon dolara geriledi Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 447 milyon dolara geriledi         
14:52
Avustralyalı hayvansever, hayran kaldığı tüysüz tavşanı kurtarıp fenomen yaptı Avustralyalı hayvansever, hayran kaldığı tüysüz tavşanı kurtarıp fenomen yaptı         
14:48
Neymar'dan sonra Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi Neymar'dan sonra Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi         
14:42
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 55 milyar 391 milyon lira arttı Bankacılık sektörünün kredi hacmi 55 milyar 391 milyon lira arttı         
14:42
Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler, 12.500 seferle sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler, 12.500 seferle sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak         
14:27
İlk kez koronavirüs vakasının tespit edildiği Tacikistan'da 15 kişi hastaneye kaldırıldı İlk kez koronavirüs vakasının tespit edildiği Tacikistan'da 15 kişi hastaneye kaldırıldı         
14:02
MHP, sosyal medyada sahte hesaplara karşı kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu MHP, sosyal medyada sahte hesaplara karşı kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu         
13:54
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor         
13:48
Büyükçekmece'de görülen mavi ışık, sahil kenarına gelenleri heyecanlandırdı Büyükçekmece'de görülen mavi ışık, sahil kenarına gelenleri heyecanlandırdı         
13:34
Abdülhamid'in torunundan koronavirüs önerisi: Pamuk ve yün oranı yüksek kumaşlar giyelim Abdülhamid'in torunundan koronavirüs önerisi: Pamuk ve yün oranı yüksek kumaşlar giyelim         
13:30
Fenerbahçe'de Alper Potuk, Samandıra'ya çağrıldı ve affedildi Fenerbahçe'de Alper Potuk, Samandıra'ya çağrıldı ve affedildi         
13:26
NASA'nın Mars'a göndereceği helikoptere adını, bir lise öğrencisi verdi NASA'nın Mars'a göndereceği helikoptere adını, bir lise öğrencisi verdi         
13:25
Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in Fenerbahçe'ye döneceğine yönelik çıkan haberler, taraftarı ikiye böldü Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in Fenerbahçe'ye döneceğine yönelik çıkan haberler, taraftarı ikiye böldü         
13:11
Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt         
13:05
Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok         
12:59
İstanbul'dan Kayseri'ye giden 15 yaşındaki kız, tüm akrabalarına koronavirüs bulaştırdı İstanbul'dan Kayseri'ye giden 15 yaşındaki kız, tüm akrabalarına koronavirüs bulaştırdı         
12:51
Avrupa koronavirüsle boğuşurken Alman televizyonundan vatandaşlara yaz tatili önerisi: Türkiye'ye gidin Avrupa koronavirüsle boğuşurken Alman televizyonundan vatandaşlara yaz tatili önerisi: Türkiye'ye gidin         
12:47
Sokağa çıkma yasağı öncesi oluşan su kuyruğu, havadan görüntülendi Sokağa çıkma yasağı öncesi oluşan su kuyruğu, havadan görüntülendi         
12:46
Meşhur Araban sarımsağının hasadı bereketli başladı Meşhur Araban sarımsağının hasadı bereketli başladı         
12:45
Fuhuş pazarlığı yapan kadına, koronavirüs tedbirlerine uymadığı için ceza kesildi Fuhuş pazarlığı yapan kadına, koronavirüs tedbirlerine uymadığı için ceza kesildi         
12:37
Teyzesini kaybeden Yolanthe Cabau, kendisine başsağlığı dilemeyen Wesley Sneijder'i sildi Teyzesini kaybeden Yolanthe Cabau, kendisine başsağlığı dilemeyen Wesley Sneijder'i sildi         
12:37
Koronavirüs sürecinde normalleşme takviminde neler yer alıyor? İşte tüm aşamalar Koronavirüs sürecinde normalleşme takviminde neler yer alıyor? İşte tüm aşamalar         
12:34
Sümer Ezgü, canlı yayında tabureden düştü Sümer Ezgü, canlı yayında tabureden düştü         
12:32
Güne yükselişle başlayan gram altın 386 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan gram altın 386 liradan işlem görüyor         
12:22
Ağabeyinin, annesi ve kendisini darbettiği genç kız: Bizi öldürecek Ağabeyinin, annesi ve kendisini darbettiği genç kız: Bizi öldürecek         
12:21
Mart ayında AB ve Euro Bölgesi'nde işsizlik arttı Mart ayında AB ve Euro Bölgesi'nde işsizlik arttı         
12:14
Türkiye'nin Filistin'e göndereceği tıbbi malzemeler, bu akşam yola çıkacak Türkiye'nin Filistin'e göndereceği tıbbi malzemeler, bu akşam yola çıkacak         
12:09
Eşini tornavidayla yaralayıp ölümle tehdit eden zanlı, parkta uyurken yakalandı Eşini tornavidayla yaralayıp ölümle tehdit eden zanlı, parkta uyurken yakalandı         
11:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2020 15:24:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: GÜNDEM / 30 Nisan 2020 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]