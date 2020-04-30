GÜNDEM / 30 Nisan 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhonom başkanlığında gerçekleştirilecek haftalık bilgilendirme toplantısına video konferans yöntemiyle katılarak Türkiye'nin tecrübelerini paylaşacak.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın bir sunum yapacağı "Enflasyon Raporu 2020-II Bilgilendirme Toplantısı", bankanın internet sitesi üzerinden ve resmi Twitter, YouTube hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

(İstanbul/10.30)

2- TCMB, Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.00/14.30)

3- TÜİK, mart ayı hizmet üretici fiyat endeksini, dış ticaret ve motorlu kara taşıtları ile bu yılın ocak-mart dönemine ilişkin turizm istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türk Kızılay, Ermeni cemaatine mensup ihtiyaç sahibi 100 aileye gıda yardımı yapacak.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Tunceli'de 17 Mart'ta Jandarma Arama Kurtarma timlerinin Munzur Çayı'ndaki tatbikatında botun devrilmesiyle akıntıya kapılarak kaybolan ve dün naaşına ulaşılan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Şehidin naaşı, Cebeci Şehitliği'ne defnedilecek.

(Ankara/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Bakanlıktan kara yolu taşımacılığında "fahiş fiyat" önlemleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

"Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde yaptığımız düzenleme ile 'kara yoluyla yolcu terminal işletmecileri' için yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesini uygulamaya koyduk"

"Firmalara, taşıyacakları yolcuları başka firmalara 3 ay aktarabilme imkanı sağladık. Böylece vatandaşlarımızın 'Otobüs dolsun' diye terminallerde beklemek durumunda kalmasının önüne geçeceğiz"

"Kara yoluyla yurt içi tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetlerine ilişkin taban ve tavan ücret tarifesini de belirleyerek vatandaşlarımıza fahiş fiyatlar uygulanmasına son verdik"

"UBAK İzin Belgesi kullanan uluslararası taşıma yapan firmaların ceza puanlarını 30 Haziran'a erteledik"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- Gıda sanayisi için yerli iki patates çeşidi geliştirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak:

"Sanayilik iki çeşit geliştirmiş bulunmaktayız. Bu çeşitlerimizden biri parmak patatese uygun, diğeri ise cipslik"



"Önümüzdeki dönemde bunları da tescile sunacağız ve ülke tarımına kazandıracağız"



(Abdullah Özkul/Niğde)

3- Salgın sonrası iş dünyasında değişim beklentisi



Uluslararası Para ve Tüketici Hakları Uzmanı Martyn James:



"Birçok şirket ancak karantinadan sonra koronavirüsün etkilerini tam olarak görebilecek"



"Giderek ufuktaki sorunları tespit eden, hızlı bir şekilde sorunlara cevap veren, kendisini çeşitlendiren, sadece bir alanda değil, birçok alanda uzmanlaşan şirketler ayakta kalacak"



"İnsanlar ileride bir iş görüşmesi için uçağa binerek New York'a gitmelerinin gerekli olup olmadığını sorgulayacak. Daha önce yapılabilir bir şey olarak görülmeyen evden çalışmada şu anda artık durum değişti. Herhangi bir organizasyon için çalışmanın ne anlama geldiğine ilişkin ciddi yapısal değişiklikler göreceğiz"



(Gökhan Kurtaran/Londra)

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