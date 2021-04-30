GÜNDEM / 30 Nisan 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği ziyaret edecek, ardından proje alanlarını inceleyecek, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Tunceli/13.15/14.30/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Valiliği ziyaretinin ardından basın açıklaması yapacak, Kepez Devlet Hastanesini ziyaret edecek, Antalya, Isparta, Burdur il değerlendirme toplantılarına katılacak ve basın toplantısı düzenleyecek.

(Antalya/11.30-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Zonguldak Çaycuma Havalimanı'nda basın açıklaması yapacak, Bartın Valiliğini, Belediye Başkanlığını, AK Parti Bartın İl Başkanlığını ziyaret edecek, yapımı devam eden Bartın- Kurucaşile projesi şantiyesinde incelemelerde bulunacak.

(Bartın/10.30-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı dış ticaret, ocak-mart dönemi turizm ve şubat ayı katı yakıt istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasından ertelenen OGM Ormanspor- Pınar Karşıyaka ve Beşiktaş Icrypex-HDI Sigorta Afyon Belediyespor maçları yapılacak.

(Ankara/16.00/İstanbul/18.15) (Fotoğraflı)

2- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 4. maçında Nesibe Aydın, Galatasaray'ı konuk edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı)

3- Avrupa Badminton Şampiyonası'nın tek kadınlar çeyrek finalinde milli sporcu Neslihan Yiğit yarı finale kalma mücadelesi verecek.

(Kiev/17.00)

ÖZEL HABER

1- "Timsahlar" Mavi Vatan'daki zorlu görevlere milli gemilerdeki eğitimlerle hazırlanıyor

TSK'nin seçkin birliklerinden amfibi deniz piyadeleri, karada ve denizde üst düzey harekat gerçekleştirebilecek kabiliyetlerle donatılıyor

Milli gemiler TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar'ın destek verdiği eğitimlerde amfibi deniz piyadelerinin görevleri sırasında karşılaşabilecekleri senaryolar canlandırılıyor

Anadolu Ajansı ekibi, "Timsah" olarak adlandırılan birliklerin nefes kesen eğitimlerini görüntüledi

(Halil Şahin/İzmir)

2- Kovid-19'la mücadele döneminde geleneksel ramazan sofralarına duyulan özlem, çekirdek aile ve yardımlaşmayla gideriliyor

Ramazanda bir ve beraber olmayı sağlayan kalabalık iftar sofraları ile çeşitli ramazan etkinliklerinin yapıldığı iftar çadırları, Kovid-19 nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu sene de kurulamadı

Ramazan süresince Kovid-19'un bulaşmasının önlenmesi için iftar ve sahurların çekirdek aileyle yapılmasının yanı sıra belediyeler, sivil toplum ve yardım kuruluşlarınca ihtiyaç sahiplerine ayni-nakdi yardımlar ulaştırılarak birlik ve beraberlik duygusu yaşatılıyor

TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık:

"Sevdiklerimizle iftar sofralarında bile bir araya gelememek hepimizi üzüyor ama alınan tedbirlere de uyma adına bir süre daha ramazanı bu şekilde geçirmek durumundayız"

"İftar sofralarında ihtiyaç sahipleriyle bir arada olamasak da görevlilerimiz ve gönüllülerimizle birlikte iftariyeliklerini kapılarına kadar götürüyor, hayır dualarını alıyoruz"

(Sefa Şahin/Ankara)

3- Geçen yıl tapu memurlarının dikkati sayesinde 750 milyon liralık dolandırıcılık girişimi önlendi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 800 bin liralık arsayı satmak için sahte kimlik ve dublörle Kastamonu'daki noterden vekalet çıkaran dolandırıcılar yakalandı

Tuzla'daki bir taşınmazın maliki ile aynı ad, soyad ve anne baba ismi olan bir kişinin Tuzla Tapu Müdürlüğündeki dolandırıcılık girişimi engellendi

(Ayşe Şensoy Boztepe/Ankara)

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