Gündem / 30 Ocak 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Mülki İdare Amirleri Buluşması'na katılacak.

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920



1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Mülki İdare Amirleri Buluşması'na katılacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı'na başkanlık edecek.



(Ankara/13.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Özel Okullar Derneğince düzenlenen "Eğitim ve Etik" temalı sempozyuma katılacak.



(Antalya/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'yi Seçim Koordinasyon Merkezi'nde ziyaret edecek.



(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Ankara Spor Salonu'nda basın toplantısı düzenleyecek.



(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



EKONOMİ



1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yu¨kseköğretim Kurulu (YÖK) ile Bakanlık arasında iş birliğine yönelik çerçeve protokolü imza törenine katılacak.



(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türk firmaları Makyol ve Alsim-Alarko'nun yaptığı Büyük Almatı Çevreyolu İnşaatı (BAKAD) şantiyesine ziyarette bulunacak.



(Almatı) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Sheraton Ankara Otel'de "Enflasyon Raporu 2019-I" konusunda bilgilendirme toplantısı yapacak.



(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- TÜİK, ocak ayı ekonomik güven endeksini ve Kasım 2018 dönemi katı yakıtlar verilerini açıklayacak.



(Ankara/10.00)



DÜNYA DİPLOMASİ



1- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefetin düzenlediği gösteriler, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.



(Caracas) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler izleniyor.?



(Washington)? (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.



(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)



KÜLTÜR SANAT



1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TİKA Koordinatörler Toplantısı ile TTYD 30. Yıl Buluşması'na katılacak.



(Ankara/11.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Kültür ve Turizm Bakanlığı projesi kapsamında Devlet Opera ve Balesi ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü iş birliğinde başlatılan Müze Konserleri'nin ilki Anadolu Medeniyetler Müzesinde gerçekleştirilecek.



(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



GÜNCEL



1- FETÖ davaları



FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı kurmay albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 43'ü tutuklu 76 sanığın yargılanmasına İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.



(İstanbul/10.00)



Darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davanın Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesine devam edilecek.



(Ankara/09.30)



Darbe girişiminde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



2- Yeryüzü Doktorları Derneğince geçen yıl Nijer, Lübnan, Kenya, Somali, Yemen gibi ülkelerde gerçekleştirilen katarakt operasyonlarının ve bu yılki hedeflerin ele alınacağı toplantı düzenlenecek.



(İstanbul/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



SPOR



1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final eşleşmelerinin kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.



(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)



2- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 13. haftasında A Grubu'nda Banvit, Polonya temsilcisi Anwil ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



(Wloclawek/20.30)



3- Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa Kupası 2. tur I Grubu 5. hafta maçında Pınar Karşıyaka, Almanya'nın s.Oliver takımıyla deplasmanda karşılaşacak.



(Würzburg/21.00)



4- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Ligi'nin 11. haftasında B Grubu'nda Fenerbahçe, Rusya temsilcisi Dinamo Kursk'u Metro Enerji Spor Salonu'nda konuk edecek.



(İstanbul/19.30) (Fotoğraflı)



5- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında iki Türk takımı Çukurova Basketbol ile Beşiktaş, Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaşacak.



(Mersin/18.00) (Fotoğraflı)



6- Voleybolda Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Halkbank, Almanya ekibi United Volleys ile TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.



(Ankara/17.30) (Fotoğraflı)



7- Voleybolda Erkekler CEV Kupası 4'lü final turu ilk maçında Galatasaray, Belçika'nın Lindemans takımıyla Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.



(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)



8- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Çanakkale Belediyespor-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Karayolları-Halkbank müsabakaları oynanacak.



(İstanbul/13.30/15.30/17.00/19.00/Çanakkale/18.00/Ankara/19.30) (Fotoğraflı)



ÖZEL HABER



1- Koruyucu aileler 10 ilde en büyük "yuva" oldu



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:



"Bakanlığın aile odaklı hizmetlere verdiği öncelik ve koyduğu hedefler ile beraber, koruma altında olan çocuklardan koruyucu aile yanında olanların kuruluşta kalan çocuklara oranı ülke genelinde önemli bir artış kazandı. 10 ilde koruyucu aile yanında kalan çocuk sayısı kuruluşta kalan çocuk sayısını geçti"



"Kahramanmaraş, iller arası çocuk yerleştirme işlemlerinde koruyucu aile hizmetinde başı çekiyor. İstanbul'dan 9 çocuk, Adıyaman'dan 3 çocuk, Gaziantep'ten 3 çocuk ve İzmir'den 1 çocuk olmak üzere toplam 16 çocuk iller arası eşleştirme yoluyla Kahramanmaraş'taki koruyucu ailelerin yanına yerleştirildi"



"Yürütülen çalışmalar sonucunda 2018 yılı içerisinde Türkiye genelinde bin 230 koruyucu aile yanına bin 521 çocuk yerleşti. Koruyucu aile sayısı 5 bin 288'e, koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı ise 6 bin 465'e ulaştı"



(Merve Yıldızalp/Ankara) 2- FETÖ sanığı iş adamından "sahte kimlik" itirafı



FETÖ'nün "büyük bölge mütevellisi" olduğu iddiasıyla aranırken yakalanan bir çiğ köfte markasının hissedarlarından Murat Sivrikaya'nın yakalanmamak için ilkokul arkadaşının kimlik bilgilerini kullanarak sahte nüfus cüzdanı ve sürücü belgesi hazırlattığı ortaya çıktı



Sivrikaya'nın iddianamedeki ifadesinden:



"İnternetten tanıştığım kişi, sahte nüfus cüzdanı ve ehliyet işlemi için 2 bin 500 lira istedi. Bir hafta sonra Basmane Garı'na gittim. 50-55 yaşlarında kır saçlı, orta boylu bir şahıstan H.K. adına düzenlenen ve üzerinde internetten gönderdiğim fotoğrafın bulunduğu kimlik ve sürücü belgesini alarak istediği parayı verdim"



(Ömer Süt/İzmir)



3- Avro Bölgesi'nde durgunluk endişesi



Son veriler ve piyasa araştırmaları, Avro Bölgesi'nde ekonomik genişlemenin ivme kaybettiği sinyalleri verirken, bölge ekonomisindeki yavaşlamanın kalıcı olmasından endişe ediliyor



Avro Bölgesi'nde oluşan olumsuz havada, küresel ekonomideki belirsizlikler, ABD ile yaşanan ticari gerilimler ve Brexit'in de etkili olduğu belirtiliyor



PMI verilerinin yanı sıra yatırımcı ve ekonominin nabzını ölçen güven endeksleri de azalış kaydetti



Yıllık enflasyon, ECB'nin uyguladığı politikalara karşın hedeflenen seviyenin hala altında seyrediyor



(Abdulselam Durdak/İstanbul)



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