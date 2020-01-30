GÜNDEM / 30 Ocak 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık edecek ve Türk Yahudi Cemaati temsilcilerini kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, JW Marriott Otel'deki 5. Anadolu Medya Ödülleri törenine katılacak.

(Ankara/13.30/18.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Elazığ) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde başlayacak Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nın (EMİTT 2020) açılış törenine katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Genel Kurulunda, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakanlıkta düzenlenecek "Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Çalıştayı"na katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kamu Denetçiliği Kurumu ile TÜBİTAK TÜSSİDE arasındaki "Süreç İyileştirme Projesi" imza törenine iştirak edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Orman Şurası Eylem Planı'nın tanıtımına katılacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Enflasyon Raporu 2020-I Bilgilendirme Toplantısı"nda konuşacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

6- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2019 dönemi motorlu kara taşıtları istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan'da temaslarda bulunacak.

(Sofya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Moskova'da görüşecek.

(Moskova) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsünün ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- ABD Başkanı Donald Trump'ın, sözde Orta Doğu barış planını açıklamasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Washington/Tel Aviv/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Trablus/Moskova/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Beşiktaş Kulübü, futbol takımının yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için Vodafone Park'ta taraftarın önünde imza töreni düzenleyecek.

(İstanbul/19.03) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Beko, Almanya temsilcisi ALBA Berlin ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Berlin/21.30)

3- Voleybolda CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında A Grubu'nda Fenerbahçe HDI Sigorta, İtalya temsilcisi Trentino Itas'ı konuk edecek.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Mega projeler büyük depremlere ve şiddetli rüzgara dayanıklı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan:

"Türkiye'nin deprem kuşağında olması nedeniyle inşa edilen yol, köprü ve tüneller deprem faktörü ön planda tutularak yapılıyor"

"15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile Avrasya ve Marmaray tünelleri gibi 'mega projeler' depremin yanı sıra şiddetli rüzgarlara karşı da dayanıklı"

(Mehtap Yılmaz/Ankara)

2- Ailesinden 5 canı yitiren depremzede, geriye kalan fotoğraflarıyla teselli buluyor

Elazığ'daki depremde yıkılan binada eşini, 7 yaşındaki oğlunu, 2 aylık kızını, kayınvalidesini ve kayınpederini kaybeden depremzede Serhat Arslan, metanetini koruyor

Eşi ve çocuklarından geriye kalan fotoğraflarla teselli bulmaya çalışan Arslan:

"O akşam ben de oradaydım. Çocuklarımı öptüm, kokladım, sarıldım. Onları orada bırakıp eve geldim. Sonra deprem oldu. Rabb'im beşini cennetinde buluşturdu"

(Şükrü Gündüz-Halil İbrahim Sincar/Elazığ)

3- Kentsel dönüşümde 2019'da yaklaşık 682 milyon lira kira yardımı yapıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2019'da "riskli" olarak tespit edilen yapılardaki hak sahiplerine 715 ile 1150 lira arasında değişen oranlarda kira yardımında bulundu

En çok kira yardımı yapılan illerin başında 248 milyon 912 bin 251 lira ile İstanbul geliyor

Bakanlık, 2012'den günümüze 296 bin 720 hak sahibine 686 milyon 214 bin lira riskli alan, 3 milyar 167 milyon 734 bin 895 lira riskli yapı kira yardımı olmak üzere 3 milyar 853 milyon 948 bin lira kira yardımı yaptı

(Yıldız Nevin Gündoğmuş-Ankara)

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