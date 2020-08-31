GÜNDEM / 31 Ağustos 2020 - Son Dakika

GÜNDEM / 31 Ağustos 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun Limanı'nda Balıkçılık Sezonu açılışına katılacak.

GÜNDEM / 31 Ağustos 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun Limanı'nda Balıkçılık Sezonu açılışına katılacak.

(Giresun/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- 2020-2021 eğitim-öğretim yılı, Türkiye genelinde uzaktan eğitimle başlayacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim-öğretim yılı açılışında Ankara Muazzez Karaçay İlkokulu öğretmenleriyle saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okuyacak, ilk ders zilini çalacak ve öğrencilerin canlı dersine katılacak.

Bakan Selçuk, Mövenpick Otel'de düzenlenecek MEB-Dünya Bankası Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi Tanıtım ve İstişare Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/09.00/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Balıkesir Valiliğini, Büyükşehir Belediyesini, AK Parti İl Başkanlığını, İsmail Akçay Parkı Portatif Yüzme Havuzu'nu ziyaret edecek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi Yüzme Havuzu beton atma ve Sultan Alparslan Kültür Evi ve Parkı açılış törenlerine katılacak.

(Balıkesir/12.30-15.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin Dış Ticaret İstatistikleri ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi, 2019'a dair Yıllık Gayri Safi Yurt İçi Hasıla ile bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin Dönemsel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Libya hükümetinin ateşkes ilanı sonrasında bölgedeki gelişmeler izleniyor.

(Trablus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Mali'deki askeri darbenin ardından ülkedeki gelişmeler ve dünyadan tepkiler takip ediliyor.

(Dakar/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- İsrail ile BAE arasında varılan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının ardından İsrailli ve ABD'lilerden oluşan bir heyet, Abu Dabi'de temaslarda bulunacak.

(Kudüs/Ankara)

5- Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, yeni hükümeti kurmakla görevlendirileceği isim için siyasi partilerle istişarelere başlayacak.

(Beyrut)

GÜNCEL

1- Giresun'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Giresun) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 2020-2021 UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 3 Eylül'de Sivas'ta Macaristan ve 6 Eylül'de deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını TFF'nin Riva'daki tesislerinde sürdürecek.

(İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ile Galatasaray'ın da yer alacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nun kura çekimi yapılacak.

(Nyon/13.00/14.00)

3- Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley mücadelesi İstanbul, Bursa ve Ankara'da 4 grupta yapılacak toplam 8 maçla başlayacak. (Fotoğraflı)

4- Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Andorra ile 4 Eylül'de İstanbul'da yapacağı maçın hazırlıklarını TFF'nin Riva'daki tesislerinde sürdürecek.

(İstanbul/18.00)

ÖZEL HABER

1-Milli Savunma Bakanı Akar, Kovid-19'un celp işlemlerine etkisini anlattı:

"Haziran celbinde 176 bin kişiye, ağustos celbinde 43 bin kişiye test yapıldı. Bunlardan 1350'si pozitif çıktı ve bunlar askere alınmadı. Bedellilerden 15 bin 500 kişiye test yapıldı, 66 pozitif çıktı, bunların askerliği ertelendi"

"(Kovid-19) Şu ana kadar operasyon bölgelerimizde herhangi bir sorun çıkmadı. Bunun için de aldığımız sıkı, katı tedbirleri aksaksız, eksiksiz uygulamaya devam ediyoruz"

(Ahmet Sertan Usul/Ankara)(Fotoğraflı/Görüntülü)

2- GRAFİKLİ - FETÖ sanıkları hesap veriyor

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve örgütün yapılanmasına ilişkin eylül ayında yurt genelinde sanık sayılarıyla öne çıkan 21 davada 1084 sanığın yargılanmasına devam edilecek

15 Temmuz 2016'da darbecilerin komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssündeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde 1 Eylül'de devam edilecek

(Rifat Yerlikaya/Konya)

3- Yapay zeka ekonomisi 2030'da 15,7 trilyon olacak

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan:

"Dijitalleşme süreci, iyi değerlendirildiği takdirde birçok avantajı da beraberinde getirecektir. Bilhassa KOBİ'lerimizin dijitalleşmeye yönelik ilgi ve iştahlarının artması durumunda üretimde ciddi bir verimlilik artışı sağlanacaktır"

MÜSİAD KOBİ Geliştirme & Markalaşma Komite Başkanı Abdülkadir Sıcakyüz:

"Araştırmaya katılan iş dünyası temsilcilerinin yüzde 91,9'luk çok büyük bir kısmı, kısa ve orta vadede dijital altyapı süreçlerini tamamlayacaklarını belirtti"

MÜSİAD Dijital Dönüşüm Komitesi Başkanı Fahrettin Oylum:

"Sadece yapay zeka ekonomisinin 2030 yılına kadar oluşturacağı ekonominin boyutunun 15,7 trilyon dolar olacağı öngörülüyor"

(Abdulkadir Günyol/İstanbul)

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Recep Tayyip Erdoğan, Giresun Limanı, Balıkçılık, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 09:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 31 Ağustos 2020 - Son Dakika


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