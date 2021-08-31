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GÜNDEM / 31 Ağustos 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 31 Ağustos 2021

31.08.2021 09:29
GÜNDEM / 31 Ağustos 2021, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri ile hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi ziyaret kapsamında Sırbistan'da temaslarda bulunacak.

(Belgrad) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Afganistan'da yabancı güçlerin ülkeden ayrılma sürecinin tamamlanmasına ve güvenlik durumuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bursa Müftülüğü hizmet binası açılış törenine iştirak edecek.

(Bursa/11.00)??????? (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde Arkeoloji ve Etnografya Dergisi'nin tanıtımı için düzenlenecek törene katılacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Paralimpik Oyunları'nda milli sporcuların madalya mücadelelerini izleyecek.

(Tokyo) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na Japonya'da devam ediliyor.

Atletizmde Oğuz Akbulut mücadele verecek, Golbol Erkek Milli Takımı çeyrek finalde Brezilya'yla karşılaşacak. Masa tenisi çeyrek final turlarında Kadın Milli Takımı, Hırvatistan'la; Erkek Milli Takımı da Slovakya ile karşı karşıya gelecek.

(Tokyo/10.30-15.30) (Fotoğraflı)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Polonya ile karşılaşacak.

(Filibe/20.30) (Fotoğraflı)

4- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve takımdan bir futbolcu, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 1 Eylül Çarşamba günü İstanbul'da Karadağ ile yapacakları maç öncesi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

Milli takım son çalışmasını da tesislerde gerçekleştirecek.

(İstanbul/14.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da yer alacağı FIBA 2023 Dünya Kupası Elemelerinin kura çekimi İsviçre'de yapılacak.

(Mies/13.00)

6- Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta ana tablo maçları sürecek.

(New York)

ÖZEL HABER

1- 10 soruda Kovid-19 döneminde yüz yüze eğitim

Milli Eğitim Bakanlığınca, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin yüz yüze uyum eğitimleri yarın başlatılacak ve 3 gün sürecek

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı, diğer tüm sınıf seviyelerinde 6 Eylül Pazartesi günü Kovid-19 tedbirleri alınarak haftada 5 gün yüz yüze yürütülecek

Yüz yüze eğitimler, tıpkı Kovid-19 salgını öncesinde olduğu gibi ders saatleri azaltılmadan ve mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak gerçekleştirilecek

Öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenecek. Öğrencilere yönelik aşı ve PCR testi zorunluluğu bulunmuyor. Velilerin PCR test sonuçları da kontrol edilmeyecek

Öğretmenlerin mesleki çalışma dönemi programları ise bugün başladı

Bakanlığın takvimine göre, birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek

(Selma Kasap/Ankara)

2- İş dünyası yarın açıklanacak büyüme verileri öncesi beklentilerini paylaştı

İş dünyası temsilcileri, salgının tüm olumsuzluklarına rağmen ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 20'nin üzerinde büyüyeceğini, gelecek dönemde sürdürülebilir ve kalıcı rakamlara ulaşmak için nitelikli yatırımların devam etmesinin önemli olacağını belirtiyor

İTO Başkanı Şekib Avdagiç:

"Bu büyümeyi sürdürebilmemiz için yatırımlara vites büyüterek devam etmemiz şart. Özel sektör olarak beklentimiz hem finansman hem de yatırım arazisi, istihdam, enerji, ham madde gibi üretim faktörleri maliyetlerini aşağı çekecek düzenlemelerin gündeme gelmesidir"

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan:

"Ekonomik güven göstergeleri, sanayicilerin büyük bir yatırım motivasyonuna sahip olduğunu gösteriyor. Bu yatırım iştahı mutlaka etkin bir şekilde desteklenmelidir"

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın:

"Son dönemlerde yerli teknolojide atılan devasa adımların yanı sıra ülke içinde ve kara sularındaki kaynaklara erişim de bizi ekonomik bağımsızlığa götürecektir"

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

3- Denizlerde yarın başlayacak yeni av sezonunda hamsi, lüfer ve palamudun bol olması bekleniyor

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya:

"Balıkçılarımız yeni av sezonu için hazırlıklarını tamamladı"

"Bu sene özel izinle yapılan avcılık denemesi sonrası Marmara Denizi'mizin müsilajdan temizlendiği gözlemlendi ve deniz balık avlamaya uygun hale geldi"

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

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Milli Savunma Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 31 Ağustos 2021 - Son Dakika


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