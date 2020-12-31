GÜNDEM / 31 Aralık 2020 - Son Dakika

GÜNDEM / 31 Aralık 2020

31.12.2020 08:59
GÜNDEM / 31 Aralık 2020, System.String[]

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beşiktaş İskele Meydanı'ndaki Kadın Emeği Pazarı'nı ziyaret edecek.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beşiktaş İskele Meydanı'ndaki Kadın Emeği Pazarı'nı ziyaret edecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2021 yılını Bolu Dağı Bakım İşletme Şefliği'nde Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanları ile karşılayacak.

(Bolu/21.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.00/14.30)

3- TÜİK, kasım ayı dış ticaret istatistiklerini ve hizmet üretici fiyat endeksini duyuracak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Misli.com 3. Lig'de 16. hafta, 3 ve 4. Gruplarda yapılacak maçlarla tamamlanacak.

2- Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında 4 Ocak Pazartesi günü Kasımpaşa'yla yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.

(İstanbul/12.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Türk bilim insanları, koronavirüs teşhisini 10 saniyeye düşüren, PCR'ın yerini almaya aday tanı sistemi geliştirdi

Bilkent Üniversitesi UNAM'da geliştirilen yeni tanı sistemi, yüzde 99 güvenilir sonuç veriyor

Burundan sürüntü almayı tarihe karıştıracak yüksek teknoloji özelliğiyle ve hastalığın erken evresinde de sonuç vermesiyle öne çıkan nanoteknoloji temelli yeni tanı sisteminin yabancı menşeli PCR testlerinin yerini alması hedefleniyor

Yeni teknolojinin fikri hakkının korunması için uluslararası patent başvurusu yapıldı, ayrıca yüksek ihracat potansiyeli taşıyan sistemin, yurt içi ve yurt dışında yaygın kullanımı için gerekli tüm işaretleme, belgelendirme ve akreditasyon adımlarına da başlandı

Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar:

"Bu cihaz, tamamen Türk malı. Türkiye'ye ait dünyada eşi bulunmayan bu teknolojiden bütün dünya faydalanacak. Bu buluşun ülkemizde ve dünyada çok ses getireceğine inanıyoruz"

Bilkent Üniversitesi UNAM baş araştırmacılarından Doktor Öğretim Üyesi Bülend Ortaç:

"PCR testi, hata payı yüksek ve hastalık başladıktan 2-3 gün sonra sonuç veren bir yöntem iken bizim sistemimiz saniyeler içinde ve hastalığın erken evresinde sonuç veriyor"

(Selma Kasap/Ankara)

2- KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenen belediye başkanından "sigara" uyarısı

Yeni tip koronavirüsü yenen, eşi ise yoğun bakımda tedavi gören Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, herkesi tedbirlere uymaya ve sigaradan uzak durmaya çağırdı

Akay: "Şu an itibarıyla sorunum aslında yorgunluk. Yani hala ciddi şekilde biraz hareket ettiğim zaman nefessiz kalıyorum. İster istemez o yorgunluğu hissediyorum"

"Yıllardır eşime sigara içmemesini söyledim. Gerçekten bunun bir sıkıntı olduğunu düşünüyordum. Sigara niye içilir, nedir yararı? Doğrusu yaşamım boyunca anlamadım. Hiç sigara içmedim. Sigara, içki tarzı vücudu yoran unsurlar söz konusu değil. Uzun yıllar spor yaptım, sporcu nabzına sahibim"

(Ömer Fansa/Adana)

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Meral Akşener, İYİ Parti, Beşiktaş, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 31 Aralık 2020 - Son Dakika


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