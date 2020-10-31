GÜNDEM / 31 Ekim 2020 - Son Dakika

GÜNDEM / 31 Ekim 2020

31.10.2020 08:59
GÜNDEM / 31 Ekim 2020, System.String[]

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Atatürk Şehir Stadyumu'nda düzenlenecek 7.Olağan İl Kongresi'ne katılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Atatürk Şehir Stadyumu'nda düzenlenecek 7.Olağan İl Kongresi'ne katılacak.

(Van/13.30)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, depremin yaşandığı İzmir'de incelemelerde bulunacak.

(İzmir/14.00)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de depremden etkilenen bölgelerde temaslarda bulunacak.

(İzmir/12.00)

4- İzmir'deki depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İzmir'de incelemelerde bulunarak, vatandaşlarla görüşecek.

(İzmir)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İzmir'de incelemeler yapacak.

(İzmir/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ve Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları takip ediliyor.

(Bakü)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.?

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'in 7. haftasına Gençlerbirliği- Gaziantep FK, Galatasaray- MKE Ankaragücü maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/13.30/İstanbul/19.00)

2- TFF 1. Lig'in 8. haftasında Giresunspor-Ümraniyespor ve Bursaspor- Beypiliç Boluspor maçları yapılacak.

(Giresun/13.30/Bursa/16.00)

3- Misli.com 2. Lig'de 8. hafta maçları yapılacak; 3. Lig'de 7. hafta 3. ve 4. Grup'taki toplam 6 maçla başlayacak.

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftası Bahçeşehir Koleji-HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Darüşşafaka Tekfen-Frutti Extra Bursaspor, Aliağa Petkimspor-Galatasaray ve TOFAŞ- Fenerbahçe Beko maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/17.30/İzmir/15.15/Bursa/20.00)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında BOTAŞ-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, Birevim Elazığ İl Özel İdare-Fenerbahçe Öznur Kablo, Samsun Canik Belediye-Nesibe Aydın, Bellona Kayseri Basketbol-OGM Ormanspor ve Beşiktaş HDI Sigorta-Galatasaray maçları yapılacak.

(Ankara/Elazığ/Samsun/14.00/Kayseri/16.00/İstanbul/17.30)

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray HDI Sigorta- PTT, Türk Hava Yolları-Çan Gençlik Kalespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Karayolları, Kuzeyboru-Fenerbahçe Opet maçları oynanacak.

(İstanbul/13.00/15.30/Aydın/15.00/Aksaray/20.00)

ÖZEL HABER

1- DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Kovid-19'u 2 kez yenen genç doktor, hastalarına nefes oluyor

Erzurum'da pandemi hastanesine dönüştürülen sağlık kurumunun acil servisinde görev yapan ve meslekteki ilk yıllarında 2 kez yakalandığı Kovid-19'u yenen Dr. Selim Sunar, Kovid-19'a karşı verdiği mücadeleyi ve yaşadıklarını anlattı

Dr. Selim Sunar:

"Psikolojik olarak çok yıpratıcı süreç geçirdim. Bir anda herkesten uzaklaşmak istiyorsunuz. Ölüm korkusu tamamen üzerinize çöküyor ve ölümle yüzleşmek zorunda kalıyorsunuz. Bu da benim gibi 25 yaşında biri için çok kolay olmasa gerek"

Erzurum Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Alperen Aksakal:

"Gencim bana bir şey olmaz demeyin, en canlı örneği mesleğe yeni başlamış ve öğrenciliğinden beri tanıdığımız, hastalığı ağır geçiren Dr. Selim kardeşimiz. İki kez geçirdi, ikincisi daha ağırdı. Yani 'bir kez geçirdim bitti' diye bir şey yok, herkesin başına gelebilir"

(İlhami Erkılıç/Erzurum)

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AK Parti Genel Başkanı, Mustafa Kemal Atatürk, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 31 Ekim 2020 - Son Dakika


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