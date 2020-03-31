GÜNDEM / 31 Mart 2020 - Son Dakika
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GÜNDEM / 31 Mart 2020

6 saat önce

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- TBMM Genel Kurulunda, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak, Sayıştay Başkanlığının boş bulunan 5 üyelik kadrosu için üye seçimi yapılacak.

GÜNDEM / 31 Mart 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak, Sayıştay Başkanlığının boş bulunan 5 üyelik kadrosu için üye seçimi yapılacak.

(TBMM/15.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- TÜİK, şubat ayı dış ticaret istatistiklerini ve hizmet üretici fiyat endeksini, 2019 yılı çocuk iş gücü anketi sonuçlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Kovid-19 ile mücadelede evdeki gerginliğin ilacı "egzersiz"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Geriatri Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet İlkin Naharcı:

"Evde bulunmanın verdiği gerginlik ile başa çıkabilmek için düzenli ev içi egzersiz yapılabilir"

"Fotoğraflar ev içine koyulup, eski albümler incelenebilir. Sohbetler esnasında geçmişteki güzel anılardan bahsedilebilir. Ev içinde fonda müzik sesi motivasyonu artırır, çeşitli dans oyunları denenebilir. Evde çocuklar varsa onlarla saklambaç, yap-boz, tombala, kelime oyunu gibi oyunlar oynanabilir"

(Duygu Yener/Ankara)

2- Türkiye'nin kuru meyve ihracatı 700 milyon doları aştı

Türkiye'nin geleneksel ihraç kalemlerinden kuru incir, kuru üzüm ve kuru kayısıdan bu sezon 704 milyon dolar gelir elde edildi

Kuru meyve ihracatında ilk sırada 332 milyon dolarla kuru üzüm yer alırken, bu ürünü 196 milyon dolarla kuru kayısı, 176 milyon dolarla kuru incir takip etti

(Yusuf Şahbaz/İzmir)

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Sayıştay, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 09:02 Kaynak: AA

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