GÜNDEM / 31 Mayıs 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Pütürge'de Afet Konutları şantiye sahasını inceleyecek ve basın açıklaması yapacak, Kale ilçesinde şantiye sahasında, Battalgazi Çiçekdağı 1. ve 2. bölge şantiye sahalarında, millet bahçesi alanında incelemelerde bulunacak, Valilikte koordinasyon toplantısına katılacak.

(Malatya/10.00/12.30/14.30/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Polis Memuru Atakan Arslan için Çarşamba Rıdvan Paşa Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine iştirak edecek.

(Samsun/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından ülke genelinde devam eden protesto gösterileri izleniyor.

(Minneapolis/Washington/New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından çevrim içi olarak düzenlenen Red Bull Chess Masters final yayınına katılacak.

(12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan normalleşme adımlarını değerlendirdi:

"Normalleşme süreciyle birlikte yarından itibaren birçok esnaf ve sanatkarımız ticari faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecek. Bu süreçte devletimizin sağladığı tüm imkanlar ve desteklerle esnafımızın işlerinin kısa sürede yeniden canlanmasını ve ekonomik aktivitenin eskiye dönmesini bekliyoruz"

"Esnaf ve sanatkarımız, faaliyetlerini sürdürürken Kovid-19'a yönelik alacakları tedbirler konusunda bilgilendirildi. Bu süreçte esnafımızın 'maske, mesafe ve temizlik' tedbirlerine sonuna kadar riayet edeceğinden kuşkumuz yok"

"Halkbank kaynaklarından piyasaya arz edilen 'Esnaf Destek Paketi' kapsamında bugüne kadar 606 bin 545 esnaf ve sanatkarımıza 15 milyar 35 milyon lira tutarında kredi kullandırıldı"



(Merve Özlem Çakır/Ankara)

2- Ege'deki turizm merkezleri, kontrollü tatile hazır

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Çeşme, Kuşadası ve Didim'de Kovid-19 tedbirleriyle açılacak sezonun hazırlıkları tamamlandı



ÇEŞTOB Başkan Yardımcısı Orhan Belge:



"Mart, nisan ve mayısta bazı iptaller olmakla birlikte çoğu kişi tatilini öteledi. Yabancı misafirlerimizden de mayısta gelecek olanlar tatilini temmuza erteledi"



"Geçen yılın eylül ayında bizim bu sezon fiyatımız belliydi. Hiçbir otelimizde pandemi nedeniyle bir fiyat artışı yok"



(Yusuf Şahbaz/İzmir)

3- Sigarayı bıraktıktan hemen sonra vücutta olumlu değişiklikler başlıyor

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk:



"Solunum cihazlarının gündemimize girdiği bu dönemde nefesimizin ne kadar kıymetli olduğunu anladık. 'Sigarayı bırakınca ne olur? Zaten uzun süre kullandım.' diyenlere de şu mesajı net bir şekilde verelim. Sigarayı bıraktıktan 2 saat sonra bile vücudumuzda olumlu değişiklikler başlıyor"



"(Tütün ürünleri ile Kovid-19'un ilişkisi) Tütün ve tütün ürünleri akciğerlerdeki mikrop ve virüs yerleşmesini engelleyen sistemi bozuyor"



"Dünyada yılda yaklaşık 8 milyon insan tütün ve tütün ürünlerine bağlı hastalıklardan hayatını kaybediyor. Bunların yaklaşık 1,2 milyonu da pasif içici olarak, evinde ya da çevresinde tütün kullananlar olduğu için böyle bir durumla karşılaşıyor"



(Elif Küçük/İstanbul)

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