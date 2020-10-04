GÜNDEM / 4 Ekim 2020 - Son Dakika

GÜNDEM / 4 Ekim 2020

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hayvanları Koruma Günü etkinliği çerçevesinde Çamlıdere Çamkoru Tabiat Parkı'nda, tabiata yaban hayvanı salımı gerçekleştirecek.

GÜNDEM / 4 Ekim 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hayvanları Koruma Günü etkinliği çerçevesinde Çamlıdere Çamkoru Tabiat Parkı'nda, tabiata yaban hayvanı salımı gerçekleştirecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Ermenistan ordusunun cephe hattında Azerbaycan mevzi ve sivil yerleşimlerine saldırmasıyla başlayan çatışmalar ile yansımaları izleniyor.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Kırgızistan'da halk, 5 yıl görev yapacak milletvekili seçimi için sandık başına gidecek.

(Bişkek) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'in 4. haftası Yukatel Denizlispor-İttifak Holding Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor, Beşiktaş-Gençlerbirliği, Kasımpaşa-Galatasaray maçlarıyla tamamlanacak.

(Denizli/13.30/Antalya/16.00/İstanbul/16.00/19.00) (Fotoğraflı)

2- TFF 1. Lig'de 4. hafta mücadelesi Eskişehirspor-Ümraniyespor, Balıkesirspor-Menemenspor, Yılport Samsunspor-Akhisarspor ve Adana Demirspor-Adanaspor maçlarıyla sona erecek.

(Eskişehir/14.00/Balıkesir/Samsun/16.30/Adana/19.00) (Fotoğraflı)

3- Misli.com 2. ve 3. Liglerde 3. hafta maçları yapılacak.

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftası OGM Ormanspor-Galatasaray, Aliağa Petkimspor-HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Anadolu Efes-Türk Telekom ve Beşiktaş-Fenerbahçe Beko maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/13.00/İzmir/15.15/İstanbul/17.30/20.00) (Fotoğraflı)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezonun ilk haftası Samsun Canik Belediyespor-Beşiktaş HDI Sigorta, Fenerbahçe Öznur Kablo-Galatasaray ve Bellona Kayseri Basketbol-İzmit Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.

(Samsun/İstanbul/14.00/Kayseri/15.00) (Fotoğraflı)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftasında Ziraat Bankkart-Altekma, Spor Toto-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Halkbank-Fenerbahçe HDI Sigorta ve Galatasaray HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

(Ankara/13.00/15.00/19.00/İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2. hafta maçları yapılacak.

ÖZEL HABER

1- Meslek liselerinden ekonomiye 8 ayda 230 milyon lira katkı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liselerinde yılın ilk 8 ayında üretimden elde edilen gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 arttı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:

"Üretim portföyünde değişikliğe giderek maske, dezenfektan, yüz koruyucu siperlik, maske makinesi ve solunum cihazı gibi bu süreçte talep edilen ürünlerin üretimine odaklandık. Böylece bu süreçte de üretim kapasitemizi artırabildik"

"Bu dönemde mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının yaptıkları üretimlerden İstanbul 23 milyon 823 bin lira, Ankara 17 milyon 480 bin lira ve İzmir 10 milyon 495 bin liralık gelir elde etti"

(Selma Kasap/Ankara)

2- Türkiye'de son 5 yılda yaklaşık 7 milyon konut satıldı

Türkiye genelinde Eylül 2015-Ağustos 2020 döneminde yaklaşık 6 milyon 945 bin konut satılırken, bu alanda 1 milyon 199 binle İstanbul, 720 binle Ankara ve 412 bin adetle İzmir ilk sıralarda yer aldı

Yabancılara yaklaşık 155 bin konut satışı yapıldı

(Zeynep Duyar Canlı/Ankara)

3- Postacılar, belediye otobüslerinden ücretsiz yararlanamayacak

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, PTT bünyesinde görev yapan postacı ve dağıtıcıların, belediyeler tarafından sunulan şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlandırılmasına hukuken olanak bulunmadığına hükmetti

(Aylin Sırıklı Dal/Ankara)

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Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 08:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 4 Ekim 2020 - Son Dakika

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