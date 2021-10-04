GÜNDEM / 4 Ekim 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "5. Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı"na başkanlık edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Galiçya Cephesi Türk Şehitliği'ni, Gül Baba Türbesi'ni, son Budin Valisi Arnavut Abdurrahman Abdi Paşa'nın kabrini, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliğini, Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi'ni ziyaret ederek, Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Konferansı Gala Yemeği'ne katılacak.

(Budapeşte) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 1. Su Şurası'na iştirak edecek.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakanlığın TÜH-İŞ ile YOL-İŞ arasında imzalanacak 19. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi Töreni'ne katılacak.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Dünya Yatırımcı Haftası'nın beşincisi Borsa İstanbul'da gong töreniyle başlayacak.

(İstanbul/09.40) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl (791 gün) vadeli TLREF'e endeksli devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalesini gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile görüşecek, iki bakan görüşme sonrası basın toplantısı düzenleyecek. Çavuşoğlu, ayrıca Polonya Devlet Başkanı Andrzej Sebastian Duda tarafından kabul edilecek.

(Varşova) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Dünya Güreş Şampiyonası'na Norveç'te devam edilecek. Serbest stil 70 kiloda Mustafa Kaya, 97 kiloda Süleyman Karadeniz; kadınlarda 55 kiloda Mehlika Öztürk, 62 kiloda Merve Karadeniz mindere çıkacak; serbest stil 57, 65, 79 ve 92 kilolarda repesaj ve final müsabakaları yapılacak.

(Oslo/11.30)

2- A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç ve Letonya ile oynayacağı maçların hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde başlayacak.

(İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, teknik direktör Emre Belözoğlu ile Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda sözleşme imzalayacak. Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 9. haftasında 15 Ekim Cuma günü Beşiktaş ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde yapacak.

(İstanbul/15.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde normal sezon maçları başlayacak. Haftanın açılış maçında Beşiktaş Icrypex, deplasmanda İspanya'nın Hereda San Pablo takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Burgos/21.30)

5- TFF 3. Lig 2. Grup'ta 5. hafta tek maçla tamamlanacak.

6- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 3. haftası Beykoz Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyespor maçıyla sona erecek.

(İstanbul/14.00)

ÖZEL HABER

1- Bakan Karaismailoğlu, 5 yıllık "Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı"nın detaylarını anlattı:

"Ülkemizin ulaşım hizmetlerinde erişilebilirliğin sağlanmasına yönelik eylem önerilerini yönlendiren 6 stratejik amaç, 14 üst düzey stratejik hedef ve 33 eylem belirlendi"

"Planla 2021-2025 döneminde farkındalığın artırılması, yönetişim yapısı ile düzenleme ve denetlemenin güçlendirilmesi, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, alt ve üstyapılar ile araçların erişilebilirliğinin iyileştirilmesi, ulaşım türleri arasında entegrasyonun güçlendirilmesi amaçlandı"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- Kovid-19 vakaları 50 ilde 100 bin kişide 200'ü aştı

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Kovid-19 vaka sayısının 100 bin kişide 200'ün üstünde olduğu il sayısı, 18-24 eylül itibarıyla 50'ye yükseldi

Listede, vaka sayısı 100 bin nüfusta 50'nin altında olan yalnızca 5 şehir yer aldı

Vakalar 21 ilde 100 binde 200-300, 17 ilde 300-400, 8 ilde 400-500 aralığında görülürken, 4 ilde 500'ün üzerine çıktı

(Ahmet Sertan Usul/Ankara)

3- Çipten gıdaya küresel arz dar boğazları enflasyonu körüklüyor

Lojistik sıkıntılar, iş gücü eksikliği ve yüksek enerji fiyatları gibi küresel fiyat baskıları beklenenden daha hızlı artıyor

Çipten gıdaya birçok üründe yaşanan arz dar boğazları, ABD ve Almanya gibi gelişmiş ülkelerde dahi enflasyonu körüklüyor

Merkez bankaları yetkilileri, enflasyonun geçici olduğu görüşünü savunurken, artan fiyat baskıları bu görüşe meydan okuyor

Moody's Analytics Kıdemli Ekonomisti Ryan Sweet:

"Ekonominin yeniden açılması tek seferlik bir olay ve emtia kıtlığı önümüzdeki yıl içinde çözülecektir. Tedarik zinciri sorunları gelecek yıla kadar sorunlu olmaya devam edecek ancak enflasyonun etkisi azalmaya başlayacak"

"Enflasyon sorunu daha kalıcı hale gelme sinyali verirse merkez bankaları sıkılaşacak"

(Bahattin Gönültaş/Berlin/Dilara Zengin/Washington)

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