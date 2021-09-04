GÜNDEM / 4 Eylül 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Salarha Tüneli Açılış Töreni ve AK Parti Rize Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılacak.

(Rize/13.30/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere iştirak edecek.

(Sivas/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Aksaray Üniversitesi Konferans Salonu'nda yapılacak "Önder İmam Hatipler Kurultayı"na katılacak, Valiliği, Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Selçuklu Külliyesi Temel Atma Töreni ve AK Parti Aksaray İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle Ağaçlı Otel'de bir araya gelecek.

(Aksaray/10.00-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Paralimpik Oyunları'nda milli sporcuların madalya mücadelelerini izleyecek.

(Tokyo) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na Japonya'da devam edilecek. Badmintonda Emine Seçkin bronz madalya maçına çıkacak, tekvandoda Şeyma Emeksiz Bacaksız ve Mehmet Yakut bronz madalya için repesaj mücadelesi verecek.

(Tokyo/11.00-13.00) (Fotoğraflı)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nın üçüncülük maçında Hollanda ile karşılaşacak.

(Belgrad/18.00) (Fotoğraflı)

4- A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 5. maçında deplasmanda Cebelitarık'la karşı karşıya gelecek.

(Cebelitarık/21.45) (Fotoğraflı)

5- TFF 3. Lig'de 2021-2022 sezonu 1, 2. ve 3. gruplarda yapılacak maçlarla başlayacak.

6- Dünya Motokros Şampiyonası'nın 9. ayağı Türkiye etabı (MXGP of TURKEY) başlayacak.

(Afyonkarahisar/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Beşiktaş kulübünün 2021 Yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı yapılacak.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta ana tablo maçlarına devam edilecek.

(New York)

ÖZEL HABER

1- Tarım ihracatında tarihi zirveye ulaşıldı

Türkiye'nin tarım ihracatı ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,5 artarak 17 milyar 953 milyon 413 bin dolara yükseldi

Tarıma bağlı sektörler arasında söz konusu dönemde en fazla ihracatı 5 milyar 579 milyon 520 bin dolarla hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri gerçekleştirdi

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

2- Mağazalarda okul alışverişi telaşı sürüyor

Okulların açılmasına iki gün kala velilerin, çocuklarıyla forma, çanta, kırtasiye ve ayakkabı ihtiyaçlarını tamamlamak için mağazaların yolunu tutması esnafın yüzünü güldürdü

(Çiğdem Münibe Alyanak)

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