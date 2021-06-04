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GÜNDEM / 4 Haziran 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 4 Haziran 2021

04.06.2021 08:57
GÜNDEM / 4 Haziran 2021, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uzun Mehmet Camisi'nin açılışını gerçekleştirecek, MFA Kocayusuf Maske Fabrikası'nın açılış töreni ile Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşletme Tesisleri Temel Atma Töreni'ne iştirak edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uzun Mehmet Camisi'nin açılışını gerçekleştirecek, MFA Kocayusuf Maske Fabrikası'nın açılış töreni ile Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşletme Tesisleri Temel Atma Töreni'ne iştirak edecek.

(Zonguldak/13.00/15.30/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim ve Sanat Merkezi'nde TBA Merkezi'nin açılışı ve temel atma törenine, İÇDAŞ Kongre Salonu'nda "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları"na katılacak, Erenköy İlkokulunu, AK Parti İl Başkanlığını ve Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret edecek.

(Çanakkale/11.00-18.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkan Yardımcıları Ali Öztunç ve Veli Ağbaba, CHP Genel Merkezi'nde ayrı ayrı basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin il başkanlığında basın toplantısı yapacak.

(Edirne/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile Çevre Koruma ve Tarım Bakanı Levan Davitaşvili ile bir araya gelecek.

(Tiflis) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılı su ürünleri istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile Filistinli taraflar arasındaki ateşkese ilişkin gelişmeler takip edilecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davada, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını açıklaması bekleniyor.

(İstanbul)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Diyarbakır annelerini, esnafı, Valiliği, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığını ziyaret edecek, Dicle Üniversitesi Yerleşkesi'nde Genç Ofis'in açılış törenine katılacak, Sur İçkale'de gençlerle ve sporcularla bir araya gelecek.

(Diyarbakır/13.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- A Milli Futbol Takımı 11 Haziran-11 Temmuz'da düzenlenecek 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) öncesi hazırlıklarını Almanya'da sürdürüyor.

(Harsewinkel)

3- Voleybolda erkeklerde CEV Avrupa Altın Ligi'nin 2. etabı Portekiz'de başlayacak. Türkiye, C Grubu'nda Belarus'la karşılaşacak.

(Santo Tirso/18.00)

4- Okçulukta Avrupa Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'nde, olimpiyat kota müsabakaları yapılacak.

(Antalya)

ÖZEL HABER

1- Türkiye'nin çehresini değiştirecek millet bahçelerinden 11'inin açılışı Dünya Çevre Günü'nde yapılacak

Açılışlarının yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılması planlanan millet bahçelerinden Trabzon Vakfıkebir Millet Bahçesi ile Mersin Millet Bahçesi denize sıfır konumuyla, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Millet Bahçesi biyolojik göletleri ve bitki tünelleriyle dikkati çekiyor

Malatya ve Muş'ta eski statların yerine yapılan millet bahçeleri vatandaşlara sosyalleşebilecekleri yeşil alanlar sunmanın yanı sıra deprem toplanma alanı, geçici barınma sahası ve koordinasyon merkezi olarak da kullanılabilecek

(Zehra Aydın Turapoğlu/Ankara)

2- Altında yön tayini Fed'in haziran ortasındaki toplantısı ile netleşecek

Enflasyonist endişeler ve dolar endeksindeki zayıflık temelinde geçen ay yüzde 8'e yakın değer kazanan altının ons fiyatında, Fed'in 15-16 Haziran toplantısında verilecek mesajların bundan sonraki yön açısından kritik olacağı belirtiliyor

Integral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Seda Yalçınkaya Özer:

"Dolar bazında altın fiyatında ana yön yukarı olmaya devam ediyor ancak son dönemde yaşanan hızlı yükseliş ons altında aşağı yönlü bir düzeltmeye kapı açmış olabilir"

"Teknik olarak yükselen eğilim içinde olan ons altın için 1.860-1.870 dolar bandına doğru oluşabilecek bir geri çekilme alım fırsatı verebilir. 1.860 dolar seviyesi üzerindeki yerleşik seyirlerin korunması halinde ise ana yön yukarı olacak"

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

3- Tarım sektöründen tarihin en yüksek ocak-mayıs ihracatı

Türkiye'nin tarım ihracatı bu yılın ilk 5 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 18,2 artarak 11 milyar 57 milyon 202 bin dolara yükseldi

Tarıma bağlı sektörler arasında en fazla ihracatı 3 milyar 389 milyon 509 bin dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri gerçekleştirdi

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Doğalgaz, Haziran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 4 Haziran 2021 - Son Dakika


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