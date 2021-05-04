GÜNDEM / 4 Mayıs 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu sunacak Şili Büyükelçisi Rodrigo E. Arcos Castro, Gine Bissau Büyükelçisi Malam Mane, Arjantin Büyükelçisi Patricia Beatriz Salas ve Etiyopya Büyükelçisi Adem Mohammed Mahmud'u ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/14.15/15.00/15.45/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek

(Ankara/10.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, "Karabağ Zaferi sonrası sözde Ermeni soykırımı açıklamasının siyasi yansımaları ile bölgesel barış ve istikrara etkileri" konulu çevrim içi konferansa katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlık konferans salonunda "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenleyecek.

(Ankara/10.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso ve heyetiyle video konferans yöntemiyle görüşecek.

(Ankara/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri ile nisan ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 13 ay ve 4 yıl vadeli devlet tahvillerinin ihraç ihalelerini gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar'la baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile Slovenya Başbakanı Janez Jansa tarafından kabul edilecek.

Çavuşoğlu, Bosna Hersek'i ziyareti kapsamında ise Kovaçi Şehitliği'ni ve Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret edecek, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic tarafından verilecek iftara katılacak.

(Lübliyana/Saraybosna) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde G20 ülkeleri turizm bakanları toplantısı video konferans yöntemiyle yapılacak.

(Roma)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi çeyrek final serisi 5. ve son maçında Anadolu Efes, İspanya'nın Real Madrid takımını konuk edecek.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izleyecek.

(İstanbul/19.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ING Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasından ertelenen derbide Fenerbahçe Beko ile Galatasaray karşılaşacak.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Manchester City ile Paris Saint-Germain karşı karşıya gelecek.

(Manchester/22.00)

4- Beşiktaş, Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü Galatasaray'la yapacağı derbinin hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayacak.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Türksat 5A, 31 derece doğu yörüngesine ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

"Türksat 5A'nın bir ay kadar test çalışmaları devam edecek. Uydumuz, hazirandan sonra dünyaya hizmet vermeye başlayacak"

"Üretim süreçlerinde sona yaklaşılan Türksat 5B haberleşme uydusunu da bu yılın 4'üncü çeyreğinde uzaya fırlatmayı hedefliyoruz"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- Türk bilim insanlarının geliştirdiği aşı tasarımları mutasyonlara karşı daha hızlı yenilenebiliyor

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal:

"Biz bir kopyalama yapmıyoruz. Geleceğe yönelik yatırım noktasında hocalarımızın geliştirmiş olduğu tasarımlar dünyada yenilikçi bir tasarımla gerçekleşiyor. Yenilikçi tasarımdan kastımız, etkililiğinin daha yüksek olması ve özellikle bu tip varyasyonlara ve mutasyonlara karşı da hızlı tasarımlarının yenilenebilmesi"

"Türkiye nasıl savunma sanayisinde ithal eden ülkeyken yerlilik oranını yüzde 15'lerden yüzde 70'lere çıkardıysa şu an sadece Kovid-19 için değil geleceğe yönelik Türkiye'nin hem aşıda hem de ilaçta küresel oyuncu olabileceği potansiyeli oluştu"

"436 araştırmacımız 17 projede çalışıyor. Bunun 7'si aşı, 10'u ilaç çalışmaları ve tedavi yöntemleri. 7 aşı çalışmasından hiçbiri birbirinin benzeri değil, her biri farklı bir aşı tipi"

(Kadir Yıldız/Kocaeli)

3- MEB "Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim" projesiyle yeni nesil dijital eğitimin kapılarını aralayacak

Bakanlığın 2023 Eğitim Vizyonu ışığında tasarlanan proje ile herkesin istediği alanda eğitim alabileceği eşitlikçi, katılımcı ve kullanıcı ihtiyaçlarını dikkate alan yepyeni bir dijital eğitimin kapıları aralanıyor

"Yeni Dijital Eğitim Sistemi" ile canlı derslerin yanı sıra eş zamanlı 5 milyon kullanıcıya interaktif hizmet verilmesinin hedeflendiği platform, yapay zekaya dayalı veri analitiği ve ölçme, oyunlaştırma, sanal gerçeklik, blok-zinciri ve benzeri teknolojilerle zenginleştirilecek

Proje kapsamında kurulacak Eğitim Teknolojileri Kuluçka ve İnovasyon Merkezi'nde kamu, akademi ve özel sektör iş birliğiyle eğitim teknolojileri ekosistemini geliştirmeye yönelik dijital eğitim araçlarının oluşturulması ve Ar-Ge çalışmaları ile öğretmenler için sürekli mesleki gelişim programları ve ekosistem içinde ağ kurmaya yönelik sosyal etkinlikler yapılacak

(Sefa Şahin/Ankara)

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