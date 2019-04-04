Son Dakika Haberleri: Gündem / 4 Nisan 2019

Gündem / 4 Nisan 2019

1 saat önce

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Türkiye genelinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin yansımaları takip edilecek.

Gündem / 4 Nisan 2019, System.String[]
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Türkiye genelinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin yansımaları takip edilecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova Savunma Bakanlığında törenle karşılanacak, mevkidaşı Rüstem Berişa ve Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay ile ayrı ayrı görüşecek.

(Priştine) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefatının 22. yılı dolayısıyla partisinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Anıt Mezarı'nda düzenlenecek anma törenine katılacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM Genel Kurulu toplanacak.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mart ayı ihracat rakamlarını bakanlıkta basın toplantısıyla açıklayacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin Fiyat Gelişmeleri Raporu ve mart ayına ilişkin reel efektif döviz kuru ile haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

3- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), haftalık bankacılık sektörü verilerini ilan edecek.

(İstanbul/14.00)

4- TÜİK, şubat ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak.

Çavuşoğlu, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile görüşecek ve Türk basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

(Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın, ordunun çağrısıyla istifa etmesinin ardından gelişmeler izleniyor.

(Cezayir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Atatürk Havalimanı'nın taşınmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- FETÖ davaları

Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davaya Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

Darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulunda görevli subayların da aralarında bulunduğu 32'si tutuklu 43 sanığın yargılanmasına İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hestourex 2019 Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Fuarı'nın açılışını gerçekleştirecek.

(Antalya/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası Antalya'da sona erecek. (Fotoğraflı)

3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 30. ve normal sezonun son haftasında Anadolu Efes, İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia MilanSinan Erdem Spor Salonu'nda konuk edecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

4- Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında VakıfBank, İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola'yı VakıfBank Spor Sarayı'nda ağırlayacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybolda Efeler Ligi baraj etabı ilk devre ikinci gün maçlarında İzmir Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi'nde Jeopark Kula Belediyespor-İkbal Afyon Belediye Yüntaş, Arhavi Belediyespor- İnegöl Belediyespor karşılaşacak.

(İzmir/14.00/16.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Tersine beyin göçüne en çok ilgi mühendislerden

Çalışmalarını yurt dışında sürdüren bilim insanlarının Türkiye'ye dönmelerini teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'na en çok ilgi mühendislik bilimlerinde çalışanlardan geldi

En fazla lider araştırmacı çeken ilk 3 üniversite, ODTÜ, Boğaziçi Üniversitesi ve Koç Üniversitesi olarak sıralandı

Lider araştırmacıların en çok tercih ettiği firmalar, Arçelik, TUSAŞ ve Nobel İlaç oldu

(Dilara Zengin/Ankara)

2- GRAFİKLİ - DEAŞ'a darbe üstüne darbe vuruluyor

Terör örgütü DEAŞ'a karşı etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, geçen ay düzenlenen operasyonlarla örgüte ağır darbe vurdu

Ülke genelinde çoğu şafak vakti düzenlenen operasyonlarla DEAŞ mensuplarına göz açtırılmazken, aralarında örgütün üst düzey sorumluları olduğu belirlenen çok sayıda yabancının da bulunduğu 105 şüpheli gözaltına alındı

(Volkan Kaşik/Malatya)

3- Pamukkale'de balon turları "gaza" bastı

Son 4 yılda sıcak hava balon turlarının büyük oranda arttığı Pamukkale'de günde ortalama 500 turist güneşin doğuşunu gökyüzünden izliyor

Çinli Tomoko Yoko:

"Burası inanılmaz bir yer. Balon turunda hayatımın en güzel haberini aldım. Eşim burada bana güzel bir sürpriz yaparak 'baba' olacağımı söyledi. Çok mutluyum"

DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen:

"2018 yılında 35 bin yerli ve yabancı turisti gökyüzüyle buluşturduk. Bu yıl 60 bin turistin balon turlarından faydalanmasını bekliyoruz. Misafirlerin balona binmek için sıraya girmesi yüzümüzü güldürüyor"

(Sebahatdin Zeyrek/Denizli)

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:02 Kaynak: AA

Türkiye, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel
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